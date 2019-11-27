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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:колония (338) СБУ (14060) Харьков (4498)

 СБУ ликвидировала схему масштабных хищений в руководстве колоний Харьковской области. ФОТО

Масштабные хищения руководителями исправительных учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в сфере продовольственного обеспечения режимных объектов блокировала Служба безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В собщении отмечается: "Чиновники организовали механизм незаконной реализации продуктов питания, централизованно закупленных Минюстом для рациона осужденных. Оптовые партии продовольственных товаров фигуранты дела сбывали через посредников для учреждений розничной торговли города.

Нелегально реализованную продукцию должностные лица списывали как якобы потраченную на нужды заключенных. "Торговля" велась за наличные непосредственно с режимной территории исправительных колоний.

По предварительным оценкам, размер причиненного государству материального ущерба превышает полмиллиона гривен.

Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили посредников во время очередного выезда из одной из колоний. Из двух автомобилей изъято почти три тонны украденных продуктов. Во время 15 обысков, проведенных в служебных помещениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, четырех исправительных колоний и в помещениях фигурантов дела, правоохранители обнаружили деньги, полученные от сделок. Также задокументирован недостаток соответствующих товаров на складах.

В рамках уголовного производства двух заместителей руководителей исправительных учреждений и посредника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Операция по блокированию противоправной деятельности проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в г. Полтава под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области".

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СБУ ликвидировала схему масштабных хищений в руководстве колоний Харьковской области 01
СБУ ликвидировала схему масштабных хищений в руководстве колоний Харьковской области 02
СБУ ликвидировала схему масштабных хищений в руководстве колоний Харьковской области 03
СБУ ликвидировала схему масштабных хищений в руководстве колоний Харьковской области 04

Источник: https://censor.net.ua/p3162155
 
   
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Неужели только в Харьковской области так "работают" в колониях...
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матерые какие ..продавали еду зеков и сразу меняли грн на доллары США ,а доллары прятали под одеяло на кровати ...я тут ржу не магу от смеха
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раньше прятали деньги под матрасами, а теперь матрасы под деньгами.
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И что за продукты, похоже на сыры в бусике. Неужели зеков сырами кормят.
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посадить ворюг к тем зекам, кого обокрали.. и судить не надо
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