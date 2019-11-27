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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрразведка (179) СБУ (14060)

 Контрразведка СБУ предотвратила незаконный вывоз танковых двигателей из Украины в страны ЕС. ФОТОрепортаж

Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили незаконный вывоз из Украины в страны ЕС двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

21 ноября правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти за пределы Украины товары военного назначения - дизельный двигатель марки УТД20С1.

Во время дальнейших следственных действий по адресу коммерческой структуры (связанной с фигурантами уголовного производства) выявлено 20 дизельных двигателей марки УТД20, которые, по оперативной информации, готовились к вывозу за границу. Эти моторы устанавливаются на БМП-1, БМП-2 и относятся к товарам военного назначения. У злоумышленников также выявлен 21 корпус и другие запчасти к комплектации двигателей.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

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Контрразведка СБУ предотвратила незаконный вывоз танковых двигателей из Украины в страны ЕС 01
Контрразведка СБУ предотвратила незаконный вывоз танковых двигателей из Украины в страны ЕС 02
Контрразведка СБУ предотвратила незаконный вывоз танковых двигателей из Украины в страны ЕС 03
Контрразведка СБУ предотвратила незаконный вывоз танковых двигателей из Украины в страны ЕС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3162114
 
 
 Топ комментарии
 
а тепер нехай скажуть де їх зняли
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Уже пол года другая власть. Смените методичку.
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Гладковский вывозил, чтобы купить потом по двойной цене... Скорее всего, все вывозилось только на бумаге и как металлолом...
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Уже пол года другая власть. Смените методичку.
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Коломойского, Пинчука, Ахметова, Сороса?
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И рошенки как продавались в супермаркетах так и продаются по тем же ценам.
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у него наверно "долг" остался ещё за прошлые периоды. Вот отрабатывает
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Пионтковский: Зеленского могут убить после саммита в Париже по приказу Путина

https://antikor.com.ua/articles/343484-piontkovskij_zelenskogo_mogut_ubitj_posle_sammita_v_parihe_po_prikazu_putina
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Активности мародеров нет предела.
Молодцы СБУ-ники хорошо сработали.
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Шел шестой год войны!!!!!!
Торговля и контрабас цвели алым цветом!!!!
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