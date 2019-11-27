 Контрразведка СБУ предотвратила незаконный вывоз танковых двигателей из Украины в страны ЕС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

21 ноября правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти за пределы Украины товары военного назначения - дизельный двигатель марки УТД20С1.

Во время дальнейших следственных действий по адресу коммерческой структуры (связанной с фигурантами уголовного производства) выявлено 20 дизельных двигателей марки УТД20, которые, по оперативной информации, готовились к вывозу за границу. Эти моторы устанавливаются на БМП-1, БМП-2 и относятся к товарам военного назначения. У злоумышленников также выявлен 21 корпус и другие запчасти к комплектации двигателей.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

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