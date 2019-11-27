 "Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники митинга держат плакаты с надписью "Корупціонер на смітті", "Афера століття" и "Продаж землі за заниженою вартістю".
Фото, видео - Олег Богачук
Как сообщалось, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.
Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.
По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".
НАЙБІЛЬШИМИ СПОНСОРАМИ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО Є ФІРМИ, ЯКІ ФІГУРУЮТЬ У СПРАВАХ ПРО ВІДМИВАННЯ КОШТІВ - ЗМІ
Партія Зе "СН" оприлюднила фінансовий звіт за третій квартал. Зазначені в ньому найбільші спонсори президентської партії-юридичні особи, що фігурують в кримінальних справах про ухилення від податків і нелегальне переведення грошей в готівку.
Там не пахане поле корупції ."!
"Не мер, а доля". Якщо цей вислів народився у Львові, то наші справи кепські.
Бо кацапське "доля" українською буде "частка", а українське "доля" -- це кацапське "судьба". Це мабуть львівська "Свобода" вигадала таке гасло.
вот эти "активисты"
И печатались на одном и том же принтере.
А що то за 2 єврея у камуфляжі на 2 і 4 фотці? Координатори?