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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18243) митинг (2335) Садовый (460) Богачук Олег (937) Антикоррупционный суд (545)

 "Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где в данный момент избирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, проходит акция его противников.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники митинга держат плакаты с надписью "Корупціонер на смітті", "Афера століття" и "Продаж землі за заниженою вартістю".

Читайте также: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 01
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 02
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 03
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 04
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 05
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 06
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 07

Читайте также: Несколько месяцев назад в НАБУ говорили, что дело против меня - бесперспективное, - Садовый

Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 08
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 09
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 10
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 11
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 12
Корупціонер на смітті: под ВАКС проходит акция против Садового 13

Фото, видео - Олег Богачук

Как сообщалось, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".

Источник: https://censor.net.ua/p3162076
 
 
 Топ комментарии
 
По харям ця кодла нагадує тітушню. Спитайте в любого з цих "противників" - хто такий Садовий?
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че эти миньоны лица-то прикрывают? за правое дело ж стоят, плюс в унисон с партией?
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че эти миньоны лица-то прикрывают? за правое дело ж стоят, плюс в унисон с партией?
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Зеказус.
НАЙБІЛЬШИМИ СПОНСОРАМИ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО Є ФІРМИ, ЯКІ ФІГУРУЮТЬ У СПРАВАХ ПРО ВІДМИВАННЯ КОШТІВ - ЗМІ
Партія Зе "СН" оприлюднила фінансовий звіт за третій квартал. Зазначені в ньому найбільші спонсори президентської партії-юридичні особи, що фігурують в кримінальних справах про ухилення від податків і нелегальне переведення грошей в готівку.

"Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового - Цензор.НЕТ 5123
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Нацжены собрались. Похоже богдано-Бенины проделки. Ну ничего, хай посидит при парнях из народа, на велисопедах.
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По харям ця кодла нагадує тітушню. Спитайте в любого з цих "противників" - хто такий Садовий?
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Тобто ? Це класична тітушня,як і оті,що дружними колонами під НБУ підтягуються.
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Ну тут слово львів'янам, якщо їм подобається Садовий, вони мають знести цю шоблу, якщо ні....
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Что это за банда пэтэушников на фото, работать бы шли.
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судья порвал - с удивлением изучает КПК)))
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За земельні справи можливо любого мера за сраку брати ..
Там не пахане поле корупції ."! "Корупціонер на смітті": під ВАКС відбувається акція проти Садового - Цензор.НЕТ 2077
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А де юда Кернес та Трухан !?..Чи вже перефарбовані з ригосоєвих на *клоунських *
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титуханы копеечные понадевали камуфляж. петрушка - злопамятная мстительна гнида.
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Невже зі Львова приїхали? Чи Києву Садовий також допік?
"Не мер, а доля". Якщо цей вислів народився у Львові, то наші справи кепські.
Бо кацапське "доля" українською буде "частка", а українське "доля" -- це кацапське "судьба". Це мабуть львівська "Свобода" вигадала таке гасло. "Корупціонер на смітті": під ВАКС відбувається акція проти Садового - Цензор.НЕТ 8493
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Пока не прекратится этот шабаш дебилов-заработчиков на улицах-порядка в государстве не будет!
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Лозунги в одном и том же текстовом редакторе одним и тем же человеком набирались.
И печатались на одном и том же принтере.
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І з кацапізмами.
А що то за 2 єврея у камуфляжі на 2 і 4 фотці? Координатори?
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Стоять на митингах за деньги почти как заниматься проституцией.
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Не вважаю Садового еталоном порядності, хоча і відвертих скандалів з його участю теж не чув. Про сміття мовчу, історія відверто штучно створена. Але чому ніхто не займається Кернесами, Трухановими, іншою регіоналівською кодлою? Чому саме Садовий? З таким би завзяттям плівками трубними зайнялися

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титушня малолетняя .... птушники же .. днище
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Судя по мордам эти типа гривень на 20 тянут. Плакаты?!
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Жители Львова довольный Садовым. Я еще не от одного знакомого долго живущего во Львове не слышал о нем ни одного плохого слова
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я так понимаю кернеса и труханова уже посадили раз за садового взялись?!
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