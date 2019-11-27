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 Кличко пришел в суд и хочет взять Садового на поруки. ФОТОрепортаж

Помимо мэра Киева, городского главу Львова готовы взять на поруки народный депутат Павел Бакунец, экс-нардепы Олег Березюк, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова.

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

"Андрей Иванович является публичным лицом и готов к сотрудничеству со следствием, ни в коем случае скрываться не будет. Прошу рассмотреть взятие на личные поруки городского головы Львова Андрея Ивановича", - обратился Кличко к суду.

Меру пресечения Андрею Садовому, которого подозревают в злоупотреблении при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне, избирают в Высшем Антикоррупционном суде.

Автор фото – Олег Богачук

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Смотрите на Цензор.НЕТ: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В зале суда присутствует Садовый, его жена Екатерина, адвокаты и бывшие народные депутаты Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. Они сообщили, что намерены ходатайствовать в суде о том, чтобы мэра Львова отдали им на поруки.

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Прокуратура просит суд назначить меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн ($2 млн).

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Также на Цензор.НЕТ: Садовый говорит, что у него нет 50 млн гривен для залога: нужно будет что-то продавать. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3162073
 
 
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прямо любовь, неземная я бы сказал
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нет уж!. пусть Садовый посидит.. и Кернес тоже, и Бондаренко (Черкассы), и Вилкул ст (Кривой Рог), и еще куча меров, пусть посидят..
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Виталий, зачем на по руки?
этот гов..к еще тебе пиджак обгадит Кличко пришел в суд и хочет взять Садового на поруки - Цензор.НЕТ 444
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