 Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков. ФОТО

Украинские миротворцы на вертолетах МИ-24 помогали эвакуировать персонал базы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Объединенного оперативного штаба ВСУ.
"Задачей украинских "двадцать четверок" было определено прикрытие с воздуха южноафриканских транспортных вертолетов. ... В дальнейшем - по приказу командования Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго - украинские вертолетчики перебросили на аэродром города Бени спецназовцев национального контингента Гватемалы для улучшения ситуации безопасности в регионе", - сказано в сообщении.
Ни один украинский миротворец не пострадал во время выполнения задач, отметили в пресс-службе.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны
Ситуация в г. Бени обострилась после того, как на один из городских районов напали боевики террористической группировки Союзных демократических сил (ADF). Они убили 8 горожан, еще 9 были захвачены в плен.
Жители города обвинили миротворцев в том, что те недостаточно эффективно защищают их от боевиков, и напали на миротворческую базу. Они ограбили и сожгли здания и транспортные средства Миссии.
"Из-за обострения обстановки в местах базирования украинского национального контингента - в городах Бени, Гома и Калемие -18-й отдельный вертолетный отряд был переведен на усиленный режим несения службы", - добавили в пресс-службе.
Также на Цензор.НЕТ: Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж
Просто перестать стрелять. Всьо.
У Бабломойського ціле місто в Конго?
Отож дурне кацаплятко, думкою радіє.
https://www.osce.org/ru/who-we-are
нет ответа?
...
Добре, що уточнили про "конголезский город" - інакше можна було б подумати, що у нас в Дніпрі такий пердімонокль
В Конго добывают колтан: "Колумбит-танталит (колтан, колумбо-танталит; (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2O6) - твёрдый раствор колумбита и танталита, ценная руда ниобия и тантала, - важного материала для изготовления электролитических конденсаторов, широко используемых во многих электронных устройствах. 80 % всех разведанных запасов колтана находится в Африке, преимущественно в ДР Конго" (Википедия)
Себестоимость добычи колтана обязана быть низкой, потому что без дешевего колтана не может быть дешевых мобильных телефонов, и тогда прогрессивному мировому человечеству (а.к.а. рептилоидам) непрогрессивное человечество (а.к.а мы, грешные) чипировать придется, а это могут не понять (поскольку мы - слабо продвинутые).
Самую низкую себестоимость колтана дает ручная добыча и промывка подростками за порядка 10 баксов в день. Чтобы подростки шибче колтан мыли, баб в Конго насилуют (Конго - мировая столица изнасилования) и конечности рубят ножами-мачете.
Поскольку коренное население (политически-некорректно известное как туземцы) живет в скотском состоянии, то отжать месторождения колтана легло и потому желающих много (по слухам, Пригожин упал некое время назад именно на конголезскую пальму).
Конец краткого синопсиса.
Примечание: "нам, татарам, все равно", кто там колтан моет.
Старая байка (быль): во времена СССР врачи могли совершенно легально заработать валюту (точнее, чеки Внешпосылторга) в международных госпиталях в дикой Африке. "Госпиталь" - то могло быть только название, это могла быть буквально хижина с земляным полом, так что некоторые врачи (или их жены/мужья) после пары лет такого о "африканского" труда почему-то заболевали и помирали, и чеки Внешпосылторга не помогали им. Но это лирика. А реализм - это то, что коллектив врачебный из госпиталя в Мали (ага, там сейчас очень "спокойно") в 70-х годах прошлого века повезли по случаю какого-то малийского праздника в кантри на пикник. Едут они обратно в автобусе через деревеньку африканскую, окружили их автобус пейзане и давай по автобусу палками колотить и кричать что-то на своем языке. Весь персонал врачебный в автобусе сразу на пол и полег, и молиться начали, хоть и беспартийные. "Усбагойтесь", - закричал переводчик, - "у них сегодня праздник и это они так празднуют".
"Если они так празднуют", - рассказывала позже нам друг семьи, врач, которая была в том автобусе, - "то как же они бунтуют?"
Теперь то мы знаем как - как в Сомали, Мали и Конго.