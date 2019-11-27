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Все про:Конго (59) миротворцы (845)

 Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков. ФОТО

В Конголезском городе Бени произошли массовые беспорядки. Люди ворвались на территорию миротворческой базы ООН, на которой расположен гражданский контингент.

Украинские миротворцы на вертолетах МИ-24 помогали эвакуировать персонал базы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Объединенного оперативного штаба ВСУ.

"Задачей украинских "двадцать четверок" было определено прикрытие с воздуха южноафриканских транспортных вертолетов. ... В дальнейшем - по приказу командования Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго - украинские вертолетчики перебросили на аэродром города Бени спецназовцев национального контингента Гватемалы для улучшения ситуации безопасности в регионе", - сказано в сообщении.

Ни один украинский миротворец не пострадал во время выполнения задач, отметили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны

Ситуация в г. Бени обострилась после того, как на один из городских районов напали боевики террористической группировки Союзных демократических сил (ADF). Они убили 8 горожан, еще 9 были захвачены в плен.

Жители города обвинили миротворцев в том, что те недостаточно эффективно защищают их от боевиков, и напали на миротворческую базу. Они ограбили и сожгли здания и транспортные средства Миссии.

"Из-за обострения обстановки в местах базирования украинского национального контингента - в городах Бени, Гома и Калемие -18-й отдельный вертолетный отряд был переведен на усиленный режим несения службы", - добавили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков 01
Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков 02
Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков 03
Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков 04

Источник: https://censor.net.ua/p3162055
 
 
 Топ комментарии
 
В Конголезском городе Бени произошли массовые беспорядки.

...
Добре, що уточнили про "конголезский город" - інакше можна було б подумати, що у нас в Дніпрі такий пердімонокль Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 4894
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Зачем ? Пусть бы договаривались .
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Теж реготнув.
У Бабломойського ціле місто в Конго? Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 9238
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Совет форумчанПравила форума
 
Правильно.
Просто перестать стрелять. Всьо.
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Наши могли бы просто передать озабоченность персоналу ООН в связи с ситуацией что на них напали.
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"В городе Бени произошли массовые беспорядки" Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 2810
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Теж реготнув.
У Бабломойського ціле місто в Конго? Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 9238
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Он КАЛОмойский-от слова кал,вонючая жидяра,считающая себя бессмертным...
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Вже час в Україні почати палити ці ООН,ОБСЄ,та іншу наволоч.
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Так іди, пали. Чи тобі скинуцця на сірники мож треба?
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А воно гадає, що, воно сидячи над своєю диркою у підлозі під назвою туалет. Буде строчити свої висіри, а українці начитавшись його лайна підуть виконувати вказівки. Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 8955
Отож дурне кацаплятко, думкою радіє. Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 8955
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Буде час,знайдуться і сірники.Спалемо і твою дупу.
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Наприклад кремлядей, або тролей на кшталт тебе. Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 8044
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Дивись, мудрий нарід, що чекає на Україну. Одне тільки невідомо - гуталін тре самому купувати, чи його безкоштовно виділить оон?
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"Демократическая республика Конго ", "Союз демократических сил" - короче демократы между собой воюют
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И против ОБСЕ также настраивают, доводя до истерики, специально умалчивая их задачи и функции...
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Які функції вони виконують в Чернівцях, Франківську?
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Нема, хіба що ви вважаєте терористами білорусів, що їдуть на море влітку.
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Я не только считаю, но и знаю, на примере лукашистов, что оправдание своего выбора, с целью сохранить лицо, ломает психику...
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Та да. Патриса Лумбумба тумба юмба, кремлівска маріонеточна хвойда, колись була, щось на зразок Овоча. І досі Конго блює від всрутського миру.
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В Конголезском городе Бени произошли массовые беспорядки.

...
Добре, що уточнили про "конголезский город" - інакше можна було б подумати, що у нас в Дніпрі такий пердімонокль Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 4894
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На базу напали, а терорістам відсіч не дали, що ми там робимо?
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Краткий синопсис.
В Конго добывают колтан: "Колумбит-танталит (колтан, колумбо-танталит; (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2O6) - твёрдый раствор колумбита и танталита, ценная руда ниобия и тантала, - важного материала для изготовления электролитических конденсаторов, широко используемых во многих электронных устройствах. 80 % всех разведанных запасов колтана находится в Африке, преимущественно в ДР Конго" (Википедия)

Себестоимость добычи колтана обязана быть низкой, потому что без дешевего колтана не может быть дешевых мобильных телефонов, и тогда прогрессивному мировому человечеству (а.к.а. рептилоидам) непрогрессивное человечество (а.к.а мы, грешные) чипировать придется, а это могут не понять (поскольку мы - слабо продвинутые).
Самую низкую себестоимость колтана дает ручная добыча и промывка подростками за порядка 10 баксов в день. Чтобы подростки шибче колтан мыли, баб в Конго насилуют (Конго - мировая столица изнасилования) и конечности рубят ножами-мачете.
Поскольку коренное население (политически-некорректно известное как туземцы) живет в скотском состоянии, то отжать месторождения колтана легло и потому желающих много (по слухам, Пригожин упал некое время назад именно на конголезскую пальму).
Конец краткого синопсиса.

Примечание: "нам, татарам, все равно", кто там колтан моет.
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Второе примечание (скузи, забыла написать): а кто добычу колтана крышует - вообще до лампочки.
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Полагаю, что желающих работать в том Конго немного,
Старая байка (быль): во времена СССР врачи могли совершенно легально заработать валюту (точнее, чеки Внешпосылторга) в международных госпиталях в дикой Африке. "Госпиталь" - то могло быть только название, это могла быть буквально хижина с земляным полом, так что некоторые врачи (или их жены/мужья) после пары лет такого о "африканского" труда почему-то заболевали и помирали, и чеки Внешпосылторга не помогали им. Но это лирика. А реализм - это то, что коллектив врачебный из госпиталя в Мали (ага, там сейчас очень "спокойно") в 70-х годах прошлого века повезли по случаю какого-то малийского праздника в кантри на пикник. Едут они обратно в автобусе через деревеньку африканскую, окружили их автобус пейзане и давай по автобусу палками колотить и кричать что-то на своем языке. Весь персонал врачебный в автобусе сразу на пол и полег, и молиться начали, хоть и беспартийные. "Усбагойтесь", - закричал переводчик, - "у них сегодня праздник и это они так празднуют".
"Если они так празднуют", - рассказывала позже нам друг семьи, врач, которая была в том автобусе, - "то как же они бунтуют?"
Теперь то мы знаем как - как в Сомали, Мали и Конго.
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