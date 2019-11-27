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 Спецназ задержал ОПГ, которая подозревается в серии разбойных нападений в Днепре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники Нацполиции совместно с бойцами полка полиции особого назначения задержали 5 человек, которые подозреваются в серии разбойных нападений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

23 сентября в полицию обратились двое пострадавших. Они рассказали, что пятеро мужчин требовали у них деньги. Под угрозами пострадавшие отдали нападающим более 100 тыс. грн. В ходе расследования сотрудники отдела криминальной полиции Днепровского отдела полиции установили причастных к разбойным нападениям.

Совместно с бойцами полка полиции особого назначения злоумышленники были задержаны.

24 ноября полицейские провели по месту жительства и в автомобилях санкционированные обыски, в результате которых были изъято 4 пистолета, ружье и патроны. Сейчас полицейские выясняют, могло ли это оружие применяться при совершении преступлений. Также были изъяты наручные часы, золотые украшения, мобильные телефоны, долговые расписки и другие вещи, которые подтверждают преступную деятельность задержанных.

Мужчинам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Спецназ задержал ОПГ, которая подозревается в серии разбойных нападений в Днепре, - Нацполиция 01
Спецназ задержал ОПГ, которая подозревается в серии разбойных нападений в Днепре, - Нацполиция 02
Спецназ задержал ОПГ, которая подозревается в серии разбойных нападений в Днепре, - Нацполиция 03
Спецназ задержал ОПГ, которая подозревается в серии разбойных нападений в Днепре, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3162034
 
   
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Коли нарешті за бандитизм почнуть розстрілювати? Ловлять, а уродів менше не стає.
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ну и шо, в наше время многие у многих требуют гроши, вон даже дядя байден с сынком и то, як возжелали гроши, так их и получили
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Хоть на день их в клетку и на площадь центральную - пусть люди смотрят на зверей этих!!!!
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и сразу ...прямо ..."в серии разбойных нападений"
вы хотя бы этот эпизод докажите и накажите виновных...
а потом уже статистику будете под "серию" подводить
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Часики какие-то дешевые коллекционировали. Главные опг смеются над таким плагиатом
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У нас проще воздух поймать, чем виртуозов из опг.
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мдяяя...котлы,травмат и гладкое-это пэрэмога зеленых ментов!
как и их попередников-соевых ментов и урковых ментов....
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