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 Общество, Фоторепортаж
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 Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу "Надежда" в Таллинне. ФОТОрепортаж

Во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику первая леди Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу "Надежда".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Украинская воскресная школа "Надежда" работает в Таллинне более 20 лет. Здесь украинские дети, живущие в Эстонии, имеют возможность изучать украинский язык, историю, заниматься народной музыкой и живописью.

На занятиях используют методики и программы, разработанные в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в частности.

Президент Ассоциации украинских организаций Эстонии Владимир Паламар, под эгидой которой работает "Надежда", отметил, что благодаря продвижению украинского языка, культуры и истории сохраняется украинская идентичность детей.

Обучение длится от 1 до 12 лет и является бесплатным. Как рассказали первой леди педагоги, студенты также посещают Украину и отдыхают в летних лагерях, организованных по всей стране.

"Миссию "Надежды" трудно переоценить - напоминать о корнях. Здесь все наполнено любовью к родному. Это чувствуется", - отметила Елена Зеленская.

Кроме визита в воскресную школу, первая леди вместе с Президентом Украины приняла участие в церемонии возложения цветов к Монументу победы в Войне за независимость и встретилась с представителями украинской общины Эстонии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "С такими друзьями - только вперед!" - Зеленский об итогах визита в Эстонию

Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу Надежда в Таллинне 01
Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу Надежда в Таллинне 02
Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу Надежда в Таллинне 03

Источник: https://censor.net.ua/p3162006
 
   
 Топ комментарии
 
И нихрена не поняла, все на непонятном ей языке говорят.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу "Надежда" в Таллинне - Цензор.НЕТ 2904

Унылое г@вно, которое нёс Зеленский в ООН: «Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали 15 минут, изменившие мир. Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать». Послушайте лучше Сенцова.

https://twitter.com/i/status/1199560348212375557
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И нихрена не поняла, все на непонятном ей языке говорят.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу "Надежда" в Таллинне - Цензор.НЕТ 2904

Унылое г@вно, которое нёс Зеленский в ООН: «Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали 15 минут, изменившие мир. Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать». Послушайте лучше Сенцова.

https://twitter.com/i/status/1199560348212375557
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Кто побывал в мацкве,больше не верить.И сенцову тоже.Как он говорил:россияне не виноваты.
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Какое это имеет отношение к его речи и ответам на вопросы? Или твоим паРашкинским кураторам его речь не понравилась?
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Напевне у школу вартувало б ходити раніше. Але то таке. Першій леді країни варто приділяти увагу школам у своїй країні. Причому не лише у Києві, чи у Кривому Розі, чи для піару у зоні АТО, а комплексно, щоб не обдвляти дітей і не робити між ними різниці.
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А посетить какую-нибудь терновскую или долгинцевскую школу в родном Кривбассе нет желания?
Показуха, как и вся их компашка!
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Во все времена, во время зарубежных и внутригосударственных визитов, все жёны президентов, равно как и их мужья, что-то посещают, что-то презентуют, что-то декларируют, в чём-то принимают участие.... Это нормальная и устоявшаяся практика. Зачем искать в этих мероприятиях что-то негативное, я, честно говоря, не понимаю. Совершенно уверен, что если бы во время этого визита жена зельца не посетила нашу школу, то на этом же сайте, и возможно те же самые люди, аналогично гневно и осуждающе отреагировали бы на подобное сообщение.
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мацу привозила? Кому эта клоунша интересна где она там лазит???
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я аж прослезился. усе так дуже гарно и радостно,пойду куплю зеленые очки и буду в них спать всю ночь
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Поганка

@ivanchenko27457

·31 мин

Занурюйтесь в глибину естонських подарунків - символів

Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія" в Таллінні - Цензор.НЕТ 1144

Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія" в Таллінні - Цензор.НЕТ 6641
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На які ще екскурсії їздила ця мадам? Що ми ще там оплатили, які розваги за наш рахунок порадували сім'ю зеленських?
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Ті ж розваги, що і сім"ю Порошенків, Януковичів, Ющенків...
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Либиться як дурепа.Нічого не розуміючи із розмови дітлахівь. Срань. Дітки і дорослі за кордоном вчать рідну мову, а оцьому... тут вивчичти не хватає мозгів
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