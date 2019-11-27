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 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:визит (2334) Зеленский (3779) Литва (1356) Линкявичюс (159)

 Зеленский начинает визит в Литву - обсудит "нормандскую встреча", евроинтеграцию и реформы. ФОТО

Президент Владимир Зеленский начинает визит в Литовскую Республику. Накануне он вместе с украинской делегацией прибыл в Вильнюс из эстонской столицы Таллинна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во вторник поздно вечером в аэропорту Вильнюса украинского лидера встретил и приветствовал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Зеленский начинает визит в Литву - обсудит нормандскую встреча, евроинтеграцию и реформы 01

Утром среды начнется официальная часть визита. Владимир Зеленский и Президент Литвы Гитанас Науседа обсудят двусторонние политические и экономические отношения, вопросы безопасности и обороны, евроатлантической интеграции Украины, сотрудничество в области энергетики, инноваций, транспорта и социальной политики.

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Президенты сосредоточат внимание на реформах в Украине, дальнейшем практическом воплощении соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, вопросах "Восточного партнерства" ЕС, сотрудничестве Украины с НАТО, обсудят ситуацию на востоке Украины и запланированные четырехсторонние мирные переговоры в "нормандском формате".

Накануне визита советник по внешней политике Президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что литовская сторона заинтересована услышать, каким будет следующий курс Президент Украины, как он планирует разрешить ситуацию на востоке Украины и как страна будет проводить реформы и интегрироваться в Европу.

Со своей стороны, Литва заявляет о готовности и дальше оказывать всестороннюю помощь. Литва является одним из самых активных украинских сторонников в международном сообществе. Она предоставляет гуманитарную и военную поддержку Украине, помогает реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора.

В следующем июне в Вильнюсе состоится ежегодная международная конференция по вопросам реформ в Украине, на которой должны консолидировать усилия международного сообщества для поддержки Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: А могли бы и рояль подарить... Реакция ФОТОжаберов на неоднозначный подарок Президенту в Эстонии

В среду Владимир Зеленский также посетит другие органы власти в Вильнюсе, вместе с литовским коллегой откроет литовско-украинский деловой форум, почтит память литовских борцов за свободу и возложит цветы к памятнику Т.Г.Шевченко, где также пообщается с представителями местной диаспоры.

Источник: https://censor.net.ua/p3161995
 
 
 Топ комментарии
 
В Литву наверное уже за роялем, раз в Эстонии с ним пролетел=))
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Ничего не имею против мадам Зеленской. Но, фотка вынуждает задуматься. Когда я вот так вот держу руки, то у меня, под верхней одеждой- бутыль беленькой, это точно! Левой рукой поддерживаю донышко, а правой, как и Елена- страхую от опрокидывания. А шо делать??? Если литруха в карманы- не влазит! Щас они, в правительственном лимузине, её и оприходуют... Во, будет прессуха! Зеленский начинает визит в Литву - обсудит "нормандскую встреча", евроинтеграцию и реформы - Цензор.НЕТ 5524
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А что, классный был бы троллинг бубочки - куда не приедет, везде велосипеды дарят )))
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"Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила о подготовке отдельной двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках "нормандского саммита".
По информации издания, помимо переговоров в формате "нормандской четверки" в Париже 9 декабря главы государств пообщаются лично. Собеседник издания отметил, что вероятность проведения такой встречи почти 100%. По некоторым данным, Зеленскому могут передать приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы."-если правда,зеопарыш-тварь брехливая
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Ну теперь точно одноклавишный рояль подарят?)))
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... а если не правда, то ты тварь брехливая петяраст продажный? Да?
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зеопарыши идут стройными рядами найух
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особенно Кирпичев и вся его ЗЕлефильная семейка)))))))))))))))
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А Кірпіч в бився із строцних рядів і забрвв на Цензор. 😁 Голод не тітка. 🤣
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первое - про твою маму, а второе про твоего папу? ДА???))))
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На фото за спиной украинского лидера - персональный велосипед. Так как все президентские самолеты он распорядился продать. Как и обещал избирателям на выборах.
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Повылазило, да? Самолёт рейсовый.
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Кретин! Ты на картинку посмотри! Даже тут видно, что это президентский самолет. Клоун не будет кататься как нормальные люди. Такие чмошники на рейсовых не летают.
Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи - Цензор.НЕТ 9106
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На этот раз по задумке прибалтийских тролей должен быть рояль. С одной клавишей.
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В Литву наверное уже за роялем, раз в Эстонии с ним пролетел=))
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Ничего не имею против мадам Зеленской. Но, фотка вынуждает задуматься. Когда я вот так вот держу руки, то у меня, под верхней одеждой- бутыль беленькой, это точно! Левой рукой поддерживаю донышко, а правой, как и Елена- страхую от опрокидывания. А шо делать??? Если литруха в карманы- не влазит! Щас они, в правительственном лимузине, её и оприходуют... Во, будет прессуха!
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А что, классный был бы троллинг бубочки - куда не приедет, везде велосипеды дарят )))
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Науседа уже приготовил пиванину? Ну или хотя бы шерстяной костюм и эбонитовые палочки?
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Вильнюс, Каунас и Клайпеда, как хорошо в Литве.
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Та скоро вас, каЦАПов никуда пускать не будут.
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а тебя, аки пригожинского, УЖЕ перестали..)))
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давай я тебе как нить про соцгород криворожский расскажу
я там вырос и поэтому хорошо знаю цену мелкому еврейчику из нквд-шной семейки )))
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это тебе нужен флажок для симуляции паДриотизма.
а я не симулирую, оно мне не нужно..
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я твой язык идиотов не понимаю
на человеческом умеешь излагать??
мова, инглиш, раша..
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Мне смешно, ты быстро собери чемодан-вокзал-🇷🇺мокшанских болота, там квакать будешь.
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ты уже на питерских болотах??
я к тебе в гости не поеду. ты не интересен ))))
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Бот ты смешон, а твой куратор придурок, очередной звезды не видать ему.
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Да-да... Помню порт Клайпеда, в 1998-м... Иду к проходной... иду и иду. И, как будто в Мариуполе ибо весь(!) порт забит слябами! Вы понимаете- весь! Миллионы тонн, а на каждом слябе, на торце- трафарет: Украина, Мариуполь, Азовсталь 15000 кг. С вариациями, правда: бывало 14800, бывало 15200.... Но- Украина, Мариуполь Азовсталь- было неизменно.
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Чё то прочиталось... Зеленский начинает визит в Москву - обсудит "нормандскую встреча", азянтеграцию и реформы. Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи - Цензор.НЕТ 7710
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"нормандскую встреча" это конечно круто

переводчик автомат?"нормандську зустріч"
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Головне, щоб бобочка не переплутав назву Литви, як колись... та дасть відповідь, як Донбас поверне і скільки пенсії їм виплачувати почне... разом з опудалом сівохою...
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ойц...если велик соседи подарили...то теперь наверное "подушечку" на раму -
ну чтобы первую леди с комфортом возить и ей...не давило
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Ну тут вже подарують піаніну. Точняк. Для повного комплекту.
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Сейчас, как заположено, зекретина и обосрут, и оно само обосрется,а зеЛенка снова будет выглядеть чучмичкой -ничего нового
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Успешных переговоров! Бог в помощь! ✌🏻
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Пока пианино не подарят - клоун так и будет по странам Балтии дефилировать.
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сдаеца, шо триумфатор зеля покорил всех прибатийских тигров, и на обломках камуняцкой имерии воссияет зеленое содружество
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Порох отримав звання найвпливовішого політика року, вова- віласіпєд. Всьо.
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а Житомир носочки фабрично выпускает... прикольные))))

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Сочувствую. Литовцам. Латыши на очереди. Эстонцы отмучилась.
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Только не предлагай там вернуться в Украину уехавшим, ато после того как в Эстонии предложил так хохот оттуда даже здесь слышен был
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Пляяяяя, президента великой Украины, встречает министр.... У президента Неуседа времени нет.
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Если Литва положила, то, что говорить о каких-то франциях с германиями.
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Запчастей к лисапету существует много, так что можно продолжать международное турне.
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Будет еще один велик?
Может к ЗЕленой жабе уже дойдет намек...
Шо б крупил педали домой...к своему мудрому украинскому нарИду!)))
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Знову буде казати "натискаєш кнопку і нема корупціонера"? Зеля - доктор Зло
Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи - Цензор.НЕТ 2198
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Чмо, звичайно, а ще Моніка Зеленська НеЛох. І їй 42 роки.))
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Не знаю - получится ли пробиться к украинцам через свиноботоферму с их роялями и велосипедами.
А ведь Зеленский посещает знаковые страны - не набирается ли он русофобии перед Нормандией...
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Порохоботи,це жалюгідні холопи Свиночолого їм нас...ти на Україну їм Мародера треба привести до влади,або виправдати його брехню,сцикливість,жадібність огидно читати висери цих гельмінів.На цих зустрічах Зєлєнь представляє України,а холопи Свиночолого про роялі і вЄласіпЄди.
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ага все кто не с ж...ыдом . те порохоботы . .логика 73 % )))
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Ті хто проти Свиночолого агента ***** зелефанати,логика 8%)))
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представляє України

це якою? представляє України що?
шмаркля є представником лише придуркуватих хАхлів-малоросів, а не всієї України.
До всієї України криворіжське недолуге непорозуміння Моніка НеЛох ніколи не доросте.
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Мені обидва огидні, що Зе, що порохосвиня.
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Українець повинен бути тільки за Україну,а не за персоналії.
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теперь для жены подарят " ровера " )))
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дурне поїхало в турне...
шмаркля, додому краще не повертайся, шуруй зразу на Ростов!

Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи - Цензор.НЕТ 4673
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Кому він там потрібен. Нехай повертається, і Наусєду з собою забирає.
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В Латвію хіба що в Юрмалу виступати. Це йому звично.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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