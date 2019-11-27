 Зеленский начинает визит в Литву - обсудит "нормандскую встреча", евроинтеграцию и реформы. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во вторник поздно вечером в аэропорту Вильнюса украинского лидера встретил и приветствовал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Утром среды начнется официальная часть визита. Владимир Зеленский и Президент Литвы Гитанас Науседа обсудят двусторонние политические и экономические отношения, вопросы безопасности и обороны, евроатлантической интеграции Украины, сотрудничество в области энергетики, инноваций, транспорта и социальной политики.

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Президенты сосредоточат внимание на реформах в Украине, дальнейшем практическом воплощении соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, вопросах "Восточного партнерства" ЕС, сотрудничестве Украины с НАТО, обсудят ситуацию на востоке Украины и запланированные четырехсторонние мирные переговоры в "нормандском формате".

Накануне визита советник по внешней политике Президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что литовская сторона заинтересована услышать, каким будет следующий курс Президент Украины, как он планирует разрешить ситуацию на востоке Украины и как страна будет проводить реформы и интегрироваться в Европу.

Со своей стороны, Литва заявляет о готовности и дальше оказывать всестороннюю помощь. Литва является одним из самых активных украинских сторонников в международном сообществе. Она предоставляет гуманитарную и военную поддержку Украине, помогает реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора.

В следующем июне в Вильнюсе состоится ежегодная международная конференция по вопросам реформ в Украине, на которой должны консолидировать усилия международного сообщества для поддержки Киева.

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В среду Владимир Зеленский также посетит другие органы власти в Вильнюсе, вместе с литовским коллегой откроет литовско-украинский деловой форум, почтит память литовских борцов за свободу и возложит цветы к памятнику Т.Г.Шевченко, где также пообщается с представителями местной диаспоры.