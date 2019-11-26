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Все про:майдан (3962) Богачук Олег (936) Закревская Евгения (45)

 "Не злий справи Майдану" - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 26 ноября под ВР состоялась акция поддержки адвоката Евгении Закревской, которая объявила голодовку в знак протеста против прекращения расследования событий на Майдане осенью-зимой 2013-2014 гг.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Организаторы акции отмечают: "21 ноября адвокат дел Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за нежелания Верховной Рады принять поправку в закон о Государственном бюро расследований. Эта поправка позволяет перевести в состав ГБР следователей Управления спецрасследований ГПУ, которые занимались делами Майдана. Без принятия данной поправки следствие по Майдана будет де-факто приостановлено.

В шестую годовщину Революции Достоинства человек, отвоевывает память героев Майдана, вынужден голодать, чтобы следствие продолжалось, а виновные в расстрелах людей на Майдане были наконец наказаны. Затягивать дальше с этим некуда! Прийти под здание ВРУ - это самое малое, что мы можем сделать. Каждый из нас способен помочь восстановить дела Майдана и поддержать Женю".

Не злий справи Майдану - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана 01
Не злий справи Майдану - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана 02
Не злий справи Майдану - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана 03
Не злий справи Майдану - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана 04
Не злий справи Майдану - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана 05
Не злий справи Майдану - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана 06
Не злий справи Майдану - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана 07
Не злий справи Майдану - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана 08

Фото, видео, - Олег Богачук 

Полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Также на Цензор.НЕТ: В полиции отказываются увольнять сотрудников, обвиняемых в избиении майдановцев, пока не будет приговора суда, - Закревская

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/p3161964
 
   
 Топ комментарии
 
Дибіли!
Ви Порошенка валили-валили, валили-валили, думали, що розчистите електоральне поле для своїх, та не вистачило розуму припустити, що на те розчищене поле вилізе хтось інший!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? Ну, і як вам тепер?
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Все правильно, треба виходити, щоб Вас бачили і чули.

Добру справу робите, повага Вам.
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Угу. Справи Майдану вже давно злили ті, хто на крові Сотні прийшов до влади. Прокинулися вони((
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Дибіли!
Ви Порошенка валили-валили, валили-валили, думали, що розчистите електоральне поле для своїх, та не вистачило розуму припустити, що на те розчищене поле вилізе хтось інший!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? Ну, і як вам тепер?
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Ви чекаєте що дурень вміє аналізувати свої дії і визнавати їх хибність?
У тому то й річ, що дурень, тому й дурень, бо не здатен знайти помилок у своїх міркуваннях.
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А ты наверное ШИБАНУТЫЙ, 5лет в жо....... у. Порошенко зло. А ты думал, что вылизе хтось иншый? Заткните пасть, нет грубо, у Порошенка была возможность, но не захотел, а от этих ничего не ждите.
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Шо вылезет "кто-то другой" ждали как рас зебилы
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«Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
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а ви спитайте соєви, а що главная соя робила 5 років з розслідуванням?
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Все правильно, треба виходити, щоб Вас бачили і чули.

Добру справу робите, повага Вам.
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5 лет соевый нихера не делал по Майдану,а теперь акция.Ну да понятно,что за акция.К алкашу и в Козин надо было ходить не дякуваты,а спросить с этих упырей,как за 5 лет не наказать виновных?
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ее сольют, до этого уже слили, народ олигархи поимели, теперь народу - война и тарифы, а олигархам - власть, земля и хороший доход от газа.
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На фото масса любій тільки з медикаментозної коми. Вони вважають, що це Зеленський винен в тому, що ніхто не поніс покарання за Майдан.
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Винне стадо, яке повелося на сказки блазня.
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А ти з якої коми? Люди рротестують тому що зебільня просто зупинила розслідування.
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Какое расследование? Любой студент первокурсник следственно криминалистического факультета, вам ответит - у кого был мотив, тот в числе первых подозреваемых. У той власти которую свергли, в результате этих событий, был мотив развивать ситуацию в таком направлении?
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действительно, - у овоща не было мотива расстрелять Майдан и остаться у власти. Де вас набирают таких...
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а в ввшников и беркутовцев стрелял, чтобы типа бей своих чтоб чужие боялись. хитрый план был.
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Угу. Справи Майдану вже давно злили ті, хто на крові Сотні прийшов до влади. Прокинулися вони((
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им некогда... надо ж еще войну конфликт расследовать...
кто на рашку напал и ее отпускников под Донецком-Луганском убивал...
портнов все знает - он и расскажет свое видение... демократии и свободы слова
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Полсотни следователей расследуют летал ли Порошенко на отдых, а на расследование кто убил сотню людей у зебилов следователей не нашлось...
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Банде управлявшей страной при последних президентах : Порошенко и Зеленском не интересно это расследование. Если Порошенко стеснялся закрыть это расследование, то Зеленский (виртуоз игры на фортопьяно) ничего не стесняется. Мечта олигархов и корупционеров сбылась.
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