 В МИД приняли верительные грамоты нового посла Канады в Украине Галадзы. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что в ходе встречи дипломаты обсудили приоритетные вопросы дальнейшего углубления украинского-канадского особого партнерства. Отдельное внимание было уделено ситуации безопасности в связи с российской агрессией, вопросам гуманитарной сферы, либерализации визового режима для граждан Украины, молодежных обменов, взаимодействия с украинской диаспорой, развития договорно-правовой базы двусторонних отношений.

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Фото: mfa.gov.ua

Как информирует Главком, Лариса Галадза - дочь известного греко-католического священника из Канады Романа Галадзы.

До сих пор Лариса Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады. Свою карьеру она начала в Министерстве обороны Канады, после чего сменила ряд должностей в государственной сфере. В последние годы она неоднократно бывала в Украине.

Добавим, что Украинская греко-католическая церковь св. пророка Ильи в Брамтоне вблизи Торонто, Онтарио, где служит о. Роман Галадза, относится к Северо-Восточному деканату Территории Большого Торонто (Northwestern GTA Deanery) епархии Торонто и Восточной Канады украинской (Греко-) Католической церкви. Община придерживается юлианского церковного календаря (старого стиля).

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