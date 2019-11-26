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Все про:взятка (4790) КГГА (2282)

 Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ. ФОТО

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя $10 тыс. За эту сумму он обещал коммерсанту псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9000 долларов - второй части взятки. Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее. Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по ст.ст. 190 (мошенничество), 27 (виды соучастников) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Также в столице СБУ разоблачила на взятке инспектора Государственной экологической инспекции столичного округа. Сейчас злоумышленнику, который требовал у частного предпринимателя $ 6000 за положительное заключение экологической проверки, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ 01
Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ 02
Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3161947
 
   
 Топ комментарии
 
Заліковий заголовок, регочу немов шибеник Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 750
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та ну нах...это уже не смешно!
просто анекдот))))))
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Эти средства предназначались на борьбу с коррупцией а вы гады весь план сорвали подонки...
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та ну нах...это уже не смешно!
просто анекдот))))))
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"Кто что охраняет, тот то и имеет"(с) Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 7775
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АНЕКДОТ?? со слезами на глазах! Этих циничных выродков кастрировать надо что б подобное не плодилось
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Эти средства предназначались на борьбу с коррупцией а вы гады весь план сорвали подонки...
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Заліковий заголовок, регочу немов шибеник Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 750
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Угу.Я тоже первый раз прочитал-"
Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА отказался от получения $10 тыс. взятки."Мозг выдал желаемое за действительное. Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 6382
Теперь главный борец с коррупцией при КГГА залатит 100000$ что бы замять дело.Скупой платит дважды. Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 6382
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Ой ...я немогу... 😁😁😁😁в этой стране это не излечимо!🤑🤑🤑
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Знову Діскавері:піймали, показали, відпустили. Володя, рейтинги падають, що закономірно:"всім милим не будеш" Але давай, хоча б зупиним "діскавері". давайте будете звітувати не про тих, кого спіймали, а про тих, хто отримав строк і сидить.
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Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8087погорел "борцун с барыгами и мародерами" Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8087"активисты"...
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Дожились, вместо того, чтоб вести борьбу с коррупцией, он сам же коррупционер. Зеленский, когда прекратится этот бардак?
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Зараз прибіжить Лалалахта, та почне пруфами плюватися, що це Пєтя-барига його призначив.
«При чем тут Зеленский?» (с)
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У Кококошницы смена началась. Смотри кто лайкает, узнаёшь, в чьей бригаде эта ватница работает
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Он думал, что ему достались creme de la creme... не-а... погорел, снимая пенки с говна...
Мля, из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаются...
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безбожники крали, крадут и будут красть, "по-умному"
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Вот бараны, даже взятку взять по-людски не могут
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Посадили бы этого борцуна пожизненно - остальным неповадно было бы...
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Смотрю пошла вода в хату по всем направлениям
Ну дай Бог
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У вас наводніння? В такому випадку не на форум писати треба, а рятувати хату.
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Що тут дивного? Поліція кришує бандюків,лісники крадуть ліс,єгеря -браконьєри,вчителі-педофіли,депутати-і злодії і браконьєри і гвалтівники...отак і живемо -на дні.
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Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
😜
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"Что охраняешь, то и имеешь. Ничего не охраняешь - ничего не имеешь!"
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Знають же дебіли, що міняється влада в місті, і що треба затаїтися про всяк випадок. Ні! Ніщо не зупинить.
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