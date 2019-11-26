 Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя $10 тыс. За эту сумму он обещал коммерсанту псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9000 долларов - второй части взятки. Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее. Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по ст.ст. 190 (мошенничество), 27 (виды соучастников) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Также в столице СБУ разоблачила на взятке инспектора Государственной экологической инспекции столичного округа. Сейчас злоумышленнику, который требовал у частного предпринимателя $ 6000 за положительное заключение экологической проверки, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.





