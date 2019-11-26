 Церемония прощания с погибшим украинским воином Богданом Шацким состоялась 26 ноября во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание dyvys.info

Богдан Шацкий 11.01.1995 года рождения, уроженец села Михля Изяславского района Хмельницкой области, старший лейтенант, командир батареи 15-го реактивного артиллерийского Киевского полка, который погиб 22 ноября в результате ДТП при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС.

Богдан Шацкий закончил Шепетовскую специализированную школу-интернат. Впоследствии учился во Львовской Национальной академии сухопутных войск Украины, после окончания которой получил офицерское звание ", - отмечается в материале издания.

Похоронят Богдана Шацкого в родном селе. У него остались родители, брат и жена.

Видео - Syla.news







