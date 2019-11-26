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 Церемония прощания с погибшим украинским воином Богданом Шацким состоялась 26 ноября во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 ноября, в гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Богданом Алексеевичем Шацким.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  местное издание dyvys.info

Богдан Шацкий 11.01.1995 года рождения, уроженец села Михля Изяславского района Хмельницкой области, старший лейтенант, командир батареи 15-го реактивного артиллерийского Киевского полка, который погиб 22 ноября в результате ДТП при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС.

Богдан Шацкий закончил Шепетовскую специализированную школу-интернат. Впоследствии учился во Львовской Национальной академии сухопутных войск Украины, после окончания которой получил офицерское звание ", - отмечается в материале издания.

Похоронят Богдана Шацкого в родном селе. У него остались родители, брат и жена.

Видео - Syla.news

Церемония прощания с погибшим украинским воином Богданом Шацким состоялась 26 ноября во Львове 01
Церемония прощания с погибшим украинским воином Богданом Шацким состоялась 26 ноября во Львове 02
Церемония прощания с погибшим украинским воином Богданом Шацким состоялась 26 ноября во Львове 03
Церемония прощания с погибшим украинским воином Богданом Шацким состоялась 26 ноября во Львове 04

Источник: https://censor.net.ua/p3161940
 
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