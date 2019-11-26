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 Киевские новости
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Все про:Киев (18243) парковка (236) эвакуация (450)

 На Крещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили. ФОТО

На центральной улице столицы сегодня массово эвакуируют припаркованные с нарушением машины.

Об этом сообщает Инспекция по парковке на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

На Крещатике одновременно работают несколько автомобилей-эвакуаторов.

"Будьте внимательны и соблюдайте Правила дорожного движения, чтобы Ваш автомобиль не стал "жертвой" эвакуации", - призывают инспекторы.

На Крещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили 01

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На Крещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161914
 
 
 Топ комментарии
 
Давно пора і не тільки в центрі.
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Ну и правильно .. Шоб не мешали Вофке ездить на новом велике . На Хрещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили - Цензор.НЕТ 5629 .
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Голобородько у закордонному відрядженні:!! ---Зеленському в Естонії подарували велосипед
На Хрещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили - Цензор.НЕТ 1713.


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давно уже пора навести порядок с быдло-водителями. этих упырей нужно ставить на место а то уже совсем страх потеряли. что у них творится в голове чтоб они так срали на всех кидая своё корыто на тратуарах и на дорогах закрывая полосу..
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Це репресії проти автомайдану! Режим Зеленського пресує патріотів та волонтерів!
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Даже во время Военного Положения такого не было! На Хрещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили - Цензор.НЕТ 3319
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А нужно бы еще их и сжечь чтобы не мешали народному президенту проводить реформы!
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ну, тебя этот прессинг точно не коснется, не сцы!
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Это точно.
Я сегодня уже обул зимнюю резину. На Хрещатику масово евакуюють неправильно припарковані автомобілі - Цензор.НЕТ 5664
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Зеленский решил поменять место сьемки своих роликов?
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Ну и правильно .. Шоб не мешали Вофке ездить на новом велике . На Хрещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили - Цензор.НЕТ 5629 .
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Голобородько у закордонному відрядженні:!! ---Зеленському в Естонії подарували велосипед
На Хрещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили - Цензор.НЕТ 1713.


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Maksim Perepelitca
Ну и правильно .. Шоб не мешали Вофке ездить на новом велике

На Хрещатику масово евакуюють неправильно припарковані автомобілі - Цензор.НЕТ 1660



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А кто-нибудь эвакуирует эвакуаторов.
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давно уже пора навести порядок с быдло-водителями. этих упырей нужно ставить на место а то уже совсем страх потеряли. что у них творится в голове чтоб они так срали на всех кидая своё корыто на тратуарах и на дорогах закрывая полосу..
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Спасибо Кличко давно пора навести порядок. Хотя бы в центре Киева. Совсем быдланы водятлы зажрались..
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политика не при чем. Распустили водителей как и всех остальных хорошей жизнью в Украине, зато теперь каждый получит свое.
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Правильно! Давно надо бы наглецов привлечь к порядку ! Так глядишь и на благоустройтво города найдутся лишние несколько млн грн.
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а где нытье в стиле "парковок не построили"? На Хрещатику масово евакуюють неправильно припарковані автомобілі - Цензор.НЕТ 4332
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это какие то палЫтические репрессии
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Второе позитивное решение Зеленского с чем согласен. Первое - это снятие моратория на продажу земли.
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"На Хрещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили."
На російській мові вулиця Хрещатик пишеться "Крещатик". Бутусов, проведіть лікбез зі своїми підопічними.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ7f2_qYjmAhUIqYsKHXHkAwAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA&usg=AOvVaw0GioZzNLiAoMJ5f-idoBFo
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А площа Льва Толстого має бути Левка Грубого?
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Нью-Йорк зарабатывает под миллиард долларов в год на штрафах за неправильную парковку. Неправильно припарковаться там запросто, например из-за уборки улиц, а оштрафуют точно.
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ВСЕ ПРАВИЛЬНО. ТОЛЬКО ТАК МОЖНО НАУЧИТЬ БЫДЛО ПАРКОВАТСЯ В ПОЛОЖЕНОМ МЕСТЕ! НО БЫДЛО ПАРКУЕТСЯ ТАМ ГДЕ ХОЧЕТ, ВЕДЬ ЕМУ ВПАДЛО ПРОЙТИ 100 МЕТРОВ!
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Очень правильное решение. Пора быдляков приучивать к порядку. А то ноют, что хотят жить, как в ЕС, но быкуют по-совковому.
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неужели наконецто штампованое железо всяких быдланов будет вывезено с покиданых мест прохода нормальных граждан - я не могу поверить!!!!! На Хрещатику масово евакуюють неправильно припарковані автомобілі - Цензор.НЕТ 453
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судя по картинке эвакуируют с проезжей части, а ты зачем там ходишь? там ездить надо только
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У Відні щоб паркуватися навіть у власному дворі слід купити віньєтку і приліпити на скло. Ходить штатполіцай зі сканером у перевіряє, чи та це віньєтка і чи вона не прострочена. Як щось не так - миттєво приїде евакуатор і забере авто. Визволити буде коштувати чи то 1000 чи то 1500 євро.
Вартість парковки у центрі може сягати 15-20 євро за годину.
Результат?
Немає пробок, транспорт ходить за розкладом хвилина в хвилину. Підійшов до зупинки, поглянув на годинник, на розклад і вирішив, чи чекати трамвая або автобуса, чи пройтися пару зупинок пішки.
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