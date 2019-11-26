 На Хрещатике массово эвакуируют неправильно припаркованные автомобили. ФОТО

Об этом сообщает Инспекция по парковке на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

На Крещатике одновременно работают несколько автомобилей-эвакуаторов.

"Будьте внимательны и соблюдайте Правила дорожного движения, чтобы Ваш автомобиль не стал "жертвой" эвакуации", - призывают инспекторы.

Читайте также: В Киеве начали продавать электронные парковочные талоны, - КГГА