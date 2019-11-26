 Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева. ФОТОрепортаж

Сейчас рабочие монтируют стержень для праздничного дерева и сцену, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
В этом году это будет не одно большое дерево, а "наборная" елка из нескольких сотен небольших деревьев. Также на площади появились конструкции для сцены.
Ранее организаторы новогодних праздников в столице рассказывали, что рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях. Открытие городков состоится 14 декабря, а торжественное зажжение главной елки страны - 19 декабря. В этот же день зажгут 12 елок в 10 районах Киева.
Читайте также: "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
Просто рускій чєловєк вєрньотся дамой - к берьзкам і сталіну
Почем главная ёлка на Софиевской, ведь всегда была на Майдане?
Что за криминальный вопрос такой, что сразу удалили??
А его того... что того? Народ его к Хйлу послал, за унитазами...
На долго? Та походу ка Хфедоровича, на всегда
та його 🐖🐖🐖...
😁
...
Площадь там маленькая, людей много, не протолкнуться и добираться туда неудобно, от метро далеко.