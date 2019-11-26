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Все про:Киев (18240) Новый год (618) елка (121)

 Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева. ФОТОрепортаж

На Софийской площади начали обустраивать рождественский городок, который начнет работу 14 декабря.

Сейчас рабочие монтируют стержень для праздничного дерева и сцену, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

В этом году это будет не одно большое дерево, а "наборная" елка из нескольких сотен небольших деревьев. Также на площади появились конструкции для сцены.

Ранее организаторы новогодних праздников в столице рассказывали, что рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях. Открытие городков состоится 14 декабря, а торжественное зажжение главной елки страны - 19 декабря. В этот же день зажгут 12 елок в 10 районах Киева.

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Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева 01
Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева 02
Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева 03
Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева 04
Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева 05

Источник: https://censor.net.ua/p3161911
 
   
 Топ комментарии
 
Чтобы не портить праздник, она не должна быть зелёной.
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Чтобы не портить праздник, она не должна быть зелёной.
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да нет игрушек много самокатные лесопедные целая фракция СН во полный комплект а зелю оппа на самую макушку пока из гланд не вылезет... Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева - Цензор.НЕТ 7279
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..ля, чувак, а в нижньому ряду себе не впізнаєш? Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8493
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...эта зелёная гнида всё перепаскудила в стране. Ни тебе нормального парада на День Независимости, ни Нового года.
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не думаю шо для нього Ростов буде якимось "наказанієм".
Просто рускій чєловєк вєрньотся дамой - к берьзкам і сталіну
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Так шо, старі шини починати підносити потроху?
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потроху шины не понадобятся.Его ждут дома...в гбр
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Не знаю.У тебя вместо флага Украины олимпийский флаг расиии
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В любой непонятной ситуации ставь йолку и разгоняй студентов.
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Или навпакы? Ставь студентов, разгоняй йолку.
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елка елкой , а 30 ноября в субботу....... именно этот день ..
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У порохоботов новый год по петиному календарю
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да да и пороха будут слушать под новый год 31 декабря Новоричнє звенення
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Прошлогоднее найдут и будут под него эээ ностальгировать 😁
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У них ЗЕбубочка буде 32 поздоровлювати, їх.
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Ну звісно,крім йолки,зайнятись більш нічим...
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Я би на місці Пеці зняв ролік. - Майдан, збирають ялинку, перший сніг, Пеця бортує колеса, міняє літню гуму на зимову, залишає її навпроти ялинки і говорить, Бережіть себе Українці, зима прийшла, без нової гуми ніяк
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ленин спрашивает сталина.коба что поставим советским дебилам на новый 1918 год?крассный террор с 31 августа тов.ленинг.
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Это же ещё новогоднее поздравление нужно как-то пережить...
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Точно смотреть не буду. Это гнусавое мычание сиплой крысы секунды выдержать не могу.
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Петики, не плачьте, будет альтернатива в виде Пети и Мертвечука на их каналах.
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А шо кловун Мертвечука не посадил даже имея 100% своего прокурора? А шо ж такое?
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Это ты у клоуна спросишь,когда он из Канады вернется.Если вернется...
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С Ростова будет писать поздравления....Я ещё жиф. Я легетимный...😄
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Так сначала надо пережить время ДО новогоднего обращения. Там может быть полно сюрпризов.
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Я скачаю Пороха. А може він привітає на п'ятому?
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А также на Кривом, Зик, 112 и Ньюзван.
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Не думаю, что Порошенко будет повторять гопнический зашквар Зеленского)
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У свыни своих зашкваров хватает.Так шо под новогоднюю ночь все на прямый дывытысь шыкаладный огонек
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Вижу Вы оптимист. С такими темпами сдачи суверенитета, может остаться Г+Г 24 и он будет крутить "Лебединое Озеро".
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Я понял, Вы свинофоб - или детская травма, или мусульманин.
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Та ладно. Йому ще до Юлі на корпоратив піаніно тягти.
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знаменитый поэт и писатель 20 века борис пастернак вам всё рассказал в докторе живаго.прошло 50 лет,но стадо баранов лечить невозможно.время ушло.
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Ишь как соя на слово ЕЛКА возбудилась, успокойтесь ничего не будет, запад Зеля вполне устраивает.
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Ишь как расейская вата от елки взбудоражилась, все еще думает что запад майдан организовал.
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Не понял почему удалили безобидный камент??

Почем главная ёлка на Софиевской, ведь всегда была на Майдане?

Что за криминальный вопрос такой, что сразу удалили??
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Не трынди, в прошлом году тоже была на Софиевской.
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Почти 12... Где наш президент?
А его того... что того? Народ его к Хйлу послал, за унитазами...
На долго? Та походу ка Хфедоровича, на всегда

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Яка ялинка, там же путч повинен проходити, ой, забув, всі путчисти розбіглися, хто в Лондон, хто в Канаду. Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3528
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Залишилось зовсім мало. Вовік, йолочка тєбє нравіцца?
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зеля не знал 2 года назад что будет презиком повii,по руски проститутки.не повезло чуваку.
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эт пральна, 1 Янв на ней порохошавки массово вешаться будут
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Файною прикрасою "йолки" був би 🐷
та його 🐖🐖🐖...
😁
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Зеленуху на йолку, ты права, Маруся.
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Баканов... слышь, там какой то черт елку ставит... разберись! Не можешь сам Трубу с собой возьми, он у нас специалист по таким провокациям.
Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4761
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в 2012 году руские шавки подняли майдан на болотной без йолки.видать беслан и норд ост в дупе застряли с подлодкой курск.
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Это ещё не та йолка - та должна быть на Майдане.
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Одягай, Вовік, шерстяний світер - будемо електроенергію виробляти.
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а у зеленых придурков как всегда запор Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4985
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На Софийской площади начали обустраивать рождественский городок, который начнет работу 14 декабря.
Площадь там маленькая, людей много, не протолкнуться и добираться туда неудобно, от метро далеко.

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Если бы янык ставил йолку на Софиевской пл, или хотя бы на Майдане через дорогу, то беркут студентиков бы не побил, и никакого майдана 1 декабря не случилось бы. Все бы замёрзли и пошли по домам до тепла, или до выборов 2015.
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