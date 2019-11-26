 Главную елку страны начали устанавливать в центре Киева. ФОТОрепортаж

Сейчас рабочие монтируют стержень для праздничного дерева и сцену, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

В этом году это будет не одно большое дерево, а "наборная" елка из нескольких сотен небольших деревьев. Также на площади появились конструкции для сцены.

Ранее организаторы новогодних праздников в столице рассказывали, что рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях. Открытие городков состоится 14 декабря, а торжественное зажжение главной елки страны - 19 декабря. В этот же день зажгут 12 елок в 10 районах Киева.

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