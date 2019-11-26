 Спецоперация по ликвидации крупного наркокартеля проходит в 6 областях. Изъято наркотиков на 25 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В операции задействованы почти полтысячи правоохранителей: оперативники Управления стратегических расследований во Львовской области, Департамента стратегических расследований, Департамента внутренней безопасности, следователи полиции во Львовской области, работники прокуратуры Львовской, спецназовцы КОРД и полков полиции особого назначения различных областей Украины", - сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Согласно информации, уже задержаны двое организаторов, один из них - действующий депутат объединенной территориальной громады, и 18 участников преступной группы. Также изъято более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ. Ранее по этому делу коллеги из Беларуси задержали еще двух участников преступной организации.
В полиции рассказали, что несколько месяцев назад работники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности Нацполиции во Львовской области и следственного управления полиции Львовщины при процессуальном руководстве прокуратуры области начали документирование группы лиц, причастных к изготовлению и сбыту наркотиков как на территории страны, так и за ее пределами. Проведя комплекс оперативных мероприятий, удалось не только задокументировать противоправную деятельность участников "синдиката", установить места изготовления наркотиков и проследить сеть и каналы их сбыта.
"Было установлено, что организовали наркобизнес двое жителей Львовской области, один из которых является действующим депутатом объединенной территориальной громады и председателем комиссии по вопросам культуры, образования и спорта. Организационную систему построили таким образом, что участники "синдиката" из разных регионов почти не контактировали друг с другом. Такая структура была создана с целью, чтобы при задержании так называемых "чернорабочих", они не обладали информацией, которая может представлять интерес для полиции. При этом организаторы тщательно подбирали кадры, а главными критериями были готовность нарушать закон, физические данные и связи среди лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.
Во время документирования преступной группы оперативники установили места нахождения 5 накролабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, их мощности позволяли в промышленных масштабах производить "товар". Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание наркосодержащих растений, а с целью расширения "ассортимента" организовали их закупку у других лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали.
"Сбывали наркотические средства и психотропные вещества как в областных и крупных районных центрах Украины (более 100 населенных пунктов), так и за ее пределы - на территории Молдовы и Беларуси", - проинформировали в Нацполиции.
Для сбыта части произведенной продукции, приема и оплаты заказов злоумышленники использовали интернет-магазин, который предлагал широкий ассортимент запрещенных средств и веществ. Оплата заказа осуществлялась через цифровую платежную платформу, электронные кошельки или с помощью криптовалюты. В целях конспирации кошельки (одновременно их функционировало 7) через несколько суток удалялись и создавались новые. В среднем ежесуточно на одном кошельке аккумулировалось до 15-20 тыс. грн.
Также у наркодельцов существовали пункты хранения, через которые осуществляли реализацию продукции большими и розничными партиями, используя при этом так называемую систему "закладок": после оплаты заказа покупатели получали фотоизображения места нахождения "товара" и его точные координаты.
Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты", обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, "курьеры", "закладчики" и другие.
"В общем, функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21млн грн. Сейчас в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны 20 участников преступной группы, в том числе и двое организаторов. Ранее во время сбыта наркосырья правоохранители Беларуси арестовали двух активных участников этой преступной организации", - информируют в Нацполициии Украины.
Согласно сообщению, по результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25млн грн. Кроме этого, изъято $24 тыс., 1,1тыс. евро и 38,6тыс. грн, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилерах, "клиентуре" и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса.
"Следственные действия продолжаются. После их завершения будет решаться вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. На изъятое во время процессуальных мероприятий имущество и имущество участников преступной организации будет наложен арест", - подчеркнули в Нацполиции.
Где же он будет брать вдохновение и дальше опускать этот мудрый нарИд!?))))
Новини » Львів середа, 26 жовтня, 2016, 15:12 1218У Львові поліція взялася за наркотичний сайт, а він продовжує діяти
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За фактом продажу наркотиків через Інтернет у Львові поліція відкрила кримінальне провадження. Водночас, наркотичний сайт продовжує діяти, як і раніше.
Про це 26 жовтня повідомив кореспондент ZIK.
Як інформувала IA ZIK, у Львові на Левандівці поблизу навчальних закладів невідомі відкрито рекламують сайт з продажу «травки». Про це журналістам повідомили обурені мешканці мікрорайону.
На сайті є спеціальна форма для замовлення товару, після заповнення якої можна отримати на електронну пошту рахунок та інструкцію наступних дій для отримання наркотиків.
Журналісти телеканалу ZIK навіть провели експеримент, щоб з'ясувати яким чином дітям намагаються продавати наркотики. Замовлення на сайті прийняли майже одразу та вказали рахунок для переказу коштів. Після підтвердження оплати, наркоторговці відправили покроковий план з фото, де саме захований товар.
Цю інформацію журналісти передали поліції міста та разом з нею вирушили на пошуки. На вказаному місці виявили пакетик із незрозумілою сумішшю. Наразі експерти з'ясовують вміст упаковки, а поліція натомість вивчає підозрілий сайт.
С их талантами бы полезный бизнес организовать!