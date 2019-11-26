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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:вуз (731) Днепр_город (2888) Филатов (377)

 Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен. ФОТОрепортаж

В Днепре подвели итоги "Битвы за вуз" и вручили награды активной молодежи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, праздничный вечер устроили 25 ноября в одном из залов КДЦ "Менора". Развлекательную программу рассчитали на четыре часа - с поздравлениями, танцами и сладким сюрпризом.

"Такие вечера, такие соревнования как "Битва за вуз" - все это дает возможность немного оторваться от обыденности и ощутить себя счастливым человеком. Мы получаем удовольствие от таких праздников", - рассказала студентка Днепровской медицинской академии Елизавета. Девушка признается: студенты-медики бОльшую часть времени уделяют учебе, однако для активной жизни все же находят время.

Городской межвузовский турнир "Битва за вуз" в Днепре проводят уже восьмой год подряд. Студенческие команды соревнуются в пейнтболе, боулинге, гонках на картах, играют в интеллектуальные игры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местное самоуправление цинично грабят, - мэр Днепра Филатов о бюджетном процессе в Раде

Также 50 самым активным представителям молодежи вручили сертификаты на получение именных стипендий городского головы и благодарности за общественную деятельность.

"Прекрасное, радостное событие. Мы переходим к новому формату общения - более человеческому и искреннему. Среди приглашенных - наши стипендиаты, которые получают именную стипендию городского головы. Всего на всех (а это - сто стипендиатов в год) будет около миллиона гривен. Также здесь есть участники проекта "Битва за вуз". Все они - одни из лучших студентов города. И у нас в целом все студенты замечательные, однако сюда мы приглашали активных. Думаю, мы и в дальнейшем будем продолжать эту прекрасную традицию", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен 01
Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен 02
Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен 03
Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен 04
Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен 05

Источник: https://censor.net.ua/p3161884
 
 
 Топ комментарии
 
Потім більшість цих студентів,будуть намагатися виїхати в США і Європу.
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Ничё так девочки. Я бы их тоже проспосировал ! 😁
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Согласен извращенцы но рыба гниет с головы. Все равно что комсомольские активисты ну а чем они занимались до сих пор вспоминают. Вот филатовцы и решили дрессировать кадры с молоду и за народные деньги. А как там с откатами у нас же без этого нельзя.
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Совет форумчанПравила форума
 
лям на 100 это по целых 400$ на руки на студента, или же зарплата учителя за 3 дня Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен - Цензор.НЕТ 7287
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Немного уточню. Зарплата учителя "за три дня" , на сегодняшний день, составляет без малого 550$ Не вводите людей в заблуждєніє!
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получали через постель как принято в зе команде
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А скоко студентов нихера не получают? ИЛИ ТАКИМИ ЦИФРАМИ ЛУЧШЕ НЕ ХВАСТАТЬ!!
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А скоко студентов нихера не получают?\\\\\\\\\\

Как это по совковому - вот он я, хочу "получить".
С каких хренов одаривать всех, когда можно поощрить реально достойных? Отнять и поделить, напоминает.
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правильно а кто реально достоин а кто нет будет решать мер или ректор да?! как это решается тебе рассказать или сам догадался?!
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А что значит "100 самых активных"? По какой шкале активность измеряли? Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен - Цензор.НЕТ 9793
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Чёт меня терзают фривольные смутные сомнения.
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*** , как эта совдеповская показуха за и ба ла . Все как в России . В маленькой Дании каждый студент в месяц получает по 5 000 DKK это где-то 20 000 гривен и никто не делает из этого селфи. Ффффффуууууу , как противно .
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студентам нравится как видишь... вся эта хрень начинается даже не с вузов, потом филатовы соевые жалуются на плохой народ
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Это и есть формирования в ментальности что одни люди выше других . Потом и такое быдлячое у них отношение к людям . Мол я все , а они никто . Привет Россия . Барин и холоп .
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У одних забирают,а типа Геращенко Антоши дают. А судьи кто? Власть неадекватна и больна. Уж лучше как в Древней Греции по жребию и среди тысячи студентов. А активность в чем проявляется какие кретерии.Или как товарищ Сааков завещал в ,кавказской пленице'
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Какой приход , такой и поп ? Какой народ , такая и власть ?
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Потім більшість цих студентів,будуть намагатися виїхати в США і Європу.
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А что их делать в стране , где 73 % населения деградировало ниже плинтуса, и превратилось в зебилы ?
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Danis Nielsen Так і раніше їхали.І зараз продолвжують їхати і далі також будуть їхати.Та й серед студентів,як є ці самі відсотки.
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Согласен извращенцы но рыба гниет с головы. Все равно что комсомольские активисты ну а чем они занимались до сих пор вспоминают. Вот филатовцы и решили дрессировать кадры с молоду и за народные деньги. А как там с откатами у нас же без этого нельзя.
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Ничё так девочки. Я бы их тоже проспосировал ! 😁
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одни сосачки да мажорки сколько попкой поработали
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