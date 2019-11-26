 Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед. ФОТОрепортаж

Такой презент сделала глава Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и Дело".

В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.

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