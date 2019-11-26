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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:велосипед (108) Зеленский (3755) подарок (107) Эстония (637) Кальюлайд Керсти (32)

 Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед. ФОТОрепортаж

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Эстонии подарили электровелосипед, а также пол-литра меда.

Такой презент сделала глава Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и Дело".

В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония является мировым лидером по объемам гуманитарной, финансовой, технической и военной помощи Украине, - Зеленский

Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 01
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 02
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 03
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 04
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 05
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 06
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 07
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 08
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 09
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 10
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 11
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед 12

Источник: https://censor.net.ua/p3161862
 
   
 Топ комментарии
 
Зачетный троллинг 73% даунов Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед - Цензор.НЕТ 7680
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вау... вот это тончайший, гипертончайший.
как же все таки прибалты нас поддерживают и понимают
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Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед - Цензор.НЕТ 1960 Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед - Цензор.НЕТ 1960 Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед - Цензор.НЕТ 1960 Вангую: следующим подарком будет именной рояль!
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Вовчик с квартала - не трикстер, не клоун и не паяц, он именно шут гороховый.

Лет пятьсот назад шуты зарабатывали себе на похлебку тем же, чем Зеленский сейчас - веселили господ.

С погремушкой в форме детородного органа, внутри которой находился сушеный горох.

Чем не квартальные шутки, которые вечно скатываются на генитальный уровень? Гы-гы, га-га…

По другой версии, чтобы развеселить господ, шуты громко и разнообразно портили воздух, соревнуясь друг с другом.

А чтобы не иссякал творческий потенциал, ели много гороха.

Вонь стояла невыносимая, зато зрители ржали, а хозяин милостиво кидал шуту недообглоданную кость.

Вовчик раньше отрабатывал заказы, веселил бар, и кацапского лысогнома, говорят, в саунах развлекал, что-то на этом поимел - а как иначе?

А теперь который месяц подряд страна зажимает нос, не желая дышать этой вонью.

ЗеБилы, вы действительно хотели видеть Президентом шута горохового?

Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 9258
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Нарешті не буде цих багатокілометрових кортежів! Голобородько повернувся! Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 6989
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Это что, крути педали пока не дали?..
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Нацюцюрник ще йому треба подарити для ігри на роялі.
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Я еще могу дать статистику по овощам. Китай там тоже производит больше всех остальных вместе взятых. Китай вообще кормилец всего мира.


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ни о чем, мало интересно. китайскими продуктами, кроме чая, брезгую...
Китай не только экспортер, но и крупнейший импортер продуктов, так шта...
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Китай сам себя кормилец. Не надо забывать про 1.3 миллиарда ртов. По необходимости иногда даже прикупает харчи.
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По необходимости иногда даже прикупает харчи



в этом десятилетии Китай превратится в крупнейшего импортера продовольствия в мире.
а к самим китайским продуктам питания в плане качества и безопасности большие вопросы...
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Украина занимает:
1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла;
2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
5-е место в мире по производству продуктов пчеловодства;
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
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PS: Трохи застаріла інфа, в 2018 Україна вже в Топ-5 по пшениці була...
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Йому вже з закордону натякнули, що він не персонаж, що все серйозно, що йде війна, одна сторона агресор а інша потерпає від агресії, вже пора називати все своїми іменами - кацапи агресор а не партнери як ви мелете.
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- Папа, я спросила Ржевского,- обо что можно разбить яйца, а он ответил, что,- об седло-с!
- А как правильно?
- Об сковородку.
- Яйцами об сковородку? Хм... Оригинально!
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Могу посмешить - барышня из Вашего анекдота ТОЧНО не училась в Смольном институте благородных девиц... Они яйца называли "куриными фруктами"... (Читал мемуары современников).
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Велик классный, но зе предпочитает свой, на 120 (или даже больше) колес.
А на этом разве что за богданом гоняться по ОПе.
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Проклятая близорукость!
А мне показалось - это нога....
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 4950
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А вазелин для парижской встречи?.... Добрая женщина, эта Керсти.....
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Что-то я не припомню подобных подарков Пороху.
На самом деле отношение к Зе как к ребёнку, который любит кататься на велике и есть сладкое - это совсем не смешно. К сожалению, слова Путина, что Зеля это не комедия, а трагедия для Украины становятся всё более реальными.
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А ще х@йло пару днів тому сказало, що симпатизує Зе... Висновок: х@йло зацікавлене в трагедії для України(
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Так бубочку ще ніколи не принижували. Ну, це тільки початок.
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Тонко указали Зю на его место. Троллинг 80-го левела.
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яке воно недолуге та дурне...це дiйсно Президент?

яка ганьба.
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Шоколадные шавки лают, а зеленый караван идет.

Смеетесь над велосипедом, дурни шокладные? Лучше вспоминайте как ваш Парашенка уничтожил гривну, уничтожил экономику, в разы поднял тарифы, устроил гипперинфляцию, допустил разгром армии в многочисленных котлах, дважды подписал капитуляцию в Минске. И потом с чувством выполненного долга поехал отдыхать на Мальдивы. Как могла Украина 5 лет терпеть этого барыгу? Сейчас все удивляются.
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Головна риса зебіла - в усьому винен Порошенко. Вони вже навіть про ху*ло не згадують. Це такі рибки, у яких пам"ять 3 сек і вони вважають що їм усі щось винні, бо їх багато - 73% ротів.
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а я думал что это сделали Янукович и Путин.

Валить с больной головы на здоровую - ваше все? ну в принципе пока пипл хавает, то это реально эффективно...
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Зе🔎 улетела в стратосферу на пуканной тяге
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Твой караван идет в Ростов,ничтожество тупоголовое, тешить себя нечем тебе...
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І багажник є-Лєнку підвозить (на рамі не можна).
Думаю,що воно таке:Брюкі-палаццо ?
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 6007 І згадав !Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 3261
А образ,конєшно,стільний.
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Ну, покрой брюк для моряков, вообще "специальный" - направлен на то, чтобы их легче было скинуть, оказавшись в воде... А Ленке такие, зачем?...
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Давайте, давайте узколобые, отжигайте.
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Ну от ! Вже з нього відкрито сміються. Це ще раз доводить що ми маїм як найскорше зібратись на Майдані з вимогою відставки цього дурника і призначення позачергових виборів Президента України
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Тонкий намек на то, что лучше ему вернуться в кино,к Голобородько.)
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Вот подипала, так подипала.
У зебилов пятиметровая диарея.
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Лєнка з Вофкою вафігє! 😂

Тесла вже не та! 😂
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Знатно потролила Зе он наверно намек не понял Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 586
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И только сеовые выплядки дерьмом плюются Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 1983 дегенраты грёбаные 20 лет Украину уничтожали, но когда страна пошла на поправку то паразиты вбунтовались...а Володе зачет, первый президент который не требует конфеты в обмен на реформы, в отличии от соевых выплядков, которых блть еще и заставляли что нибудь полезное сделать для Украины взамен на взятку.....***** мне до сих пор мерзко от соевых рож и окружающего их быдла!!!!!! Вдумайтесь просто какой мразью нужно быть чтоб взамен реформ брать деньги но в итоге оставить всё как есть!!!
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