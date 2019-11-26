 Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед. ФОТОрепортаж

Такой презент сделала глава Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и Дело".
В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.
Такой презент сделала глава Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и Дело".
В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.
Лет пятьсот назад шуты зарабатывали себе на похлебку тем же, чем Зеленский сейчас - веселили господ.
С погремушкой в форме детородного органа, внутри которой находился сушеный горох.
Чем не квартальные шутки, которые вечно скатываются на генитальный уровень? Гы-гы, га-га…
По другой версии, чтобы развеселить господ, шуты громко и разнообразно портили воздух, соревнуясь друг с другом.
А чтобы не иссякал творческий потенциал, ели много гороха.
Вонь стояла невыносимая, зато зрители ржали, а хозяин милостиво кидал шуту недообглоданную кость.
Вовчик раньше отрабатывал заказы, веселил бар, и кацапского лысогнома, говорят, в саунах развлекал, что-то на этом поимел - а как иначе?
А теперь который месяц подряд страна зажимает нос, не желая дышать этой вонью.
ЗеБилы, вы действительно хотели видеть Президентом шута горохового?
Китай не только экспортер, но и крупнейший импортер продуктов, так шта...
в этом десятилетии Китай превратится в крупнейшего импортера продовольствия в мире.
а к самим китайским продуктам питания в плане качества и безопасности большие вопросы...
1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла;
2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
5-е место в мире по производству продуктов пчеловодства;
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
- А как правильно?
- Об сковородку.
- Яйцами об сковородку? Хм... Оригинально!
А на этом разве что за богданом гоняться по ОПе.
А мне показалось - это нога....
На самом деле отношение к Зе как к ребёнку, который любит кататься на велике и есть сладкое - это совсем не смешно. К сожалению, слова Путина, что Зеля это не комедия, а трагедия для Украины становятся всё более реальными.
яка ганьба.
Смеетесь над велосипедом, дурни шокладные? Лучше вспоминайте как ваш Парашенка уничтожил гривну, уничтожил экономику, в разы поднял тарифы, устроил гипперинфляцию, допустил разгром армии в многочисленных котлах, дважды подписал капитуляцию в Минске. И потом с чувством выполненного долга поехал отдыхать на Мальдивы. Как могла Украина 5 лет терпеть этого барыгу? Сейчас все удивляются.
Валить с больной головы на здоровую - ваше все? ну в принципе пока пипл хавает, то это реально эффективно...
Думаю,що воно таке:Брюкі-палаццо ?
І згадав !
А образ,конєшно,стільний.
Давайте, давайте узколобые, отжигайте.
У зебилов пятиметровая диарея.
Тесла вже не та! 😂