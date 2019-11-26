 Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылокй на "Укринформ".
Вручение состоялось во вторник во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза в Страсбурге.
"Я поздравляю украинского режиссера, писателя, которому в 2018 году присудили премию Андрея Сахарова ... За свое мужество он заплатил очень большую цену", - сказал президент Европарламента Дэвид Сассоли.
Сенцов в своем выступлении перед европарламентариями отметил, что принимает эту премию не лично для себя, а для всех политических заключенных, удерживаемых в России.
Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году, находясь в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.
Напомним, Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.
7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.
Только что высрал что надо "бимбувзад"(типо "припугнуть" Европу?)
Как бы Гадя№2 не получилась.
Хотя..... Ах оставьте, у нас таких гадь хоть греблю гать
кому это "вашим"?
бегом беги к Рябожопке, можид хотя бы сейчас после твоей ценной инфы, удастся ее посадить на парашу!
только один кед тут, а другой - маршем)
Судя по Вашей лексике - "к вашим" вполне подходит.
Где Вы вычитали, что я хочу посадить Савченко? Вам надо - Вы и бегите.
Давай! Где сдалась то.
Я тоже считаю что сдалась, но Леценко-Рябошляпка так не считают, верно?
Че не так с лексикой? Можид я быдло, но очень доброе(бо православный )
Как показывает практика, для рядового украинца без разнице будет построен СП-2 или нет все равно олигофрены и власть не дадут рабам жить.
Клых не сломался? Карпюк?