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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Европарламент (1441) премия (346) Евросоюз (12680) Сенцов (1081)

 Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Освобожденный узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов лично получил премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", присужденную ему в 2018 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылокй на "Укринформ".

Вручение состоялось во вторник во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза в Страсбурге.

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова 01

"Я поздравляю украинского режиссера, писателя, которому в 2018 году присудили премию Андрея Сахарова ... За свое мужество он заплатил очень большую цену", - сказал президент Европарламента Дэвид Сассоли.

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова 02

Сенцов в своем выступлении перед европарламентариями отметил, что принимает эту премию не лично для себя, а для всех политических заключенных, удерживаемых в России.

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова 03

Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году, находясь в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

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Напомним, Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.

7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Источник: https://censor.net.ua/p3161851
 
   
 Топ комментарии
 
Пока Мордор не рассыпется. И после, лет десять.
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Он в оккупации боролся с оккупантами, не сломался в кремлёвских застенках. Когда Вы так сможете, может и Вас заметят.
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За 6 лет бомбу Сахарова можно было бы уже и в карпатских лесах откопать. Почему то все украинцы хотят чтобы за них другие воевали и работали.
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мелко как-то все это, мелко и двулично...одной рукой премию Сахарова вручают, другой рукой вентиль на трубе из паРашы крутят.
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Мовы вроде не знает.(патриот чо)
Только что высрал что надо "бимбувзад"(типо "припугнуть" Европу?)
Как бы Гадя№2 не получилась.
Хотя..... Ах оставьте, у нас таких гадь хоть греблю гать
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Гадя пошла и добровольно сдалась вашим в плен. Не надо на Сенцова бочку катить...
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Сдалась?

кому это "вашим"?
бегом беги к Рябожопке, можид хотя бы сейчас после твоей ценной инфы, удастся ее посадить на парашу!
только один кед тут, а другой - маршем)
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Конечно сдалась.
Судя по Вашей лексике - "к вашим" вполне подходит.
Где Вы вычитали, что я хочу посадить Савченко? Вам надо - Вы и бегите.
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Решение суда?
Давай! Где сдалась то.
Я тоже считаю что сдалась, но Леценко-Рябошляпка так не считают, верно?
Че не так с лексикой? Можид я быдло, но очень доброе(бо православный Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова - Цензор.НЕТ 134 )
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Какое решение суда? За что её привлекать, за добровольную сдачу в плен? За такое не судят.
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Премию вручили, теперь Севпоток поможем строить....
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Я помню как Украина радовалась что выиграла тендер на поставку труб для Сев. потока1. Уверен что если бы Ахметову дали заказ на постройку Сев. потока 2 то сейчас в Украине наоборот все СМИ радовались перемоге.
Как показывает практика, для рядового украинца без разнице будет построен СП-2 или нет все равно олигофрены и власть не дадут рабам жить.
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Интересно, сколько лет он будет гастролировать и получать ордена и премии.
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Пока Мордор не рассыпется. И после, лет десять.
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Но почему именно он. Чем он отличается от остальных. Потому что режиссер? Сомнительная заслуга.
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Он в оккупации боролся с оккупантами, не сломался в кремлёвских застенках. Когда Вы так сможете, может и Вас заметят.
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А кто ещё получил 20 лет и отсидел 5?
Клых не сломался? Карпюк?
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Гриб не боролся с оккупантами, он писал в мордоровских соцсетях под ником Роман Шухевич. ФСБ-шники выманили его из Украины и выкрали - хотели сделать ещё одного страшного террориста. Мальчишка молодец - не сломался, но на международную премию пока видимо не тянет. Хотя, наша власть и могла бы заняться раскруткой его истории...
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а мог бы и на передовую с автоматом. так нет, в Европарламенте комфортней. не правда ли.
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а вы, я надеюсь, сейчас из блиндажа пишите?
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Нет, но я и премии не получаю. А другие в блиндаже, но премий не получают тоже. Так что не спеши туда, лучше клацай по клаве.
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Ну да,пи*деть не мешки ворочать.Хотя на премию Дарвина расчитывать можеш
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Тоимався достойно і премія заслужена. Вітаю.
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