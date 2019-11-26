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 За организацию "референдума" в 2014 году сообщено о подозрении заместителю мэра Славянска, - СБУ. ФОТО

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Славянска. В апреле 2014 года он принимал решение о проведении незаконного референдума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебным следствием установлено, что в апреля 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейкового референдума и назначения лидера одного из бандформирований председателем исполкома горсовета. Чиновник также способствовал легализации пророссийских террористов через создание так называемой "народной дружины".

Заммэра подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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За организацию референдума в 2014 году сообщено о подозрении заместителю мэра Славянска, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3161845
 
   
 Топ комментарии
 
А когда задержат членограя за то что сдавал позиции украинских военных кацапам ?
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Этого тоже упакуйте! мер города Доброполье Донецкой области известный сепаратист Андрей Аксенов, который открыто поддерживал ДНР и занимался организацией незаконного референдума 11.05.2014 об отделении Донбасса от Украины.

Высказывания Аксенова сохранились на видеозаписи. Несмотря на очевидные факты причастности Аксенова к сепаратизму и разжиганию боевых действий в Донбассе, украинские власти не спешат привлекать его к ответственности! Договорились бабла отвалил не хило?!

------https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/15/7084901/

За організацію "референдуму" в 2014 році повідомлено про підозру заступнику мера Слов'янська, - СБУ - Цензор.НЕТ 6145
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А он что не украинский разведчик?
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А когда задержат членограя за то что сдавал позиции украинских военных кацапам ?
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чичас он вступит в "ОПЗЖ" и на следующих выборах станет нардепом.. Штепа эту дорожку уже протоптала..
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Да он уже и забыл как это было. Получает пенсию служащего местного самоуправления Украины - 60% от зарплаты и в ...уй не дует.
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Штепа не при делах, Во какой заместитель. 5 лет было и ни х...... я. Пошел шестой, а могли бы уже освободится. не стыдно, Порохоидиотики. Хоть есть на кого сворачивать, а вы привели их, ВЫ. Так что не отмоетесь.
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Этого тоже упакуйте! мер города Доброполье Донецкой области известный сепаратист Андрей Аксенов, который открыто поддерживал ДНР и занимался организацией незаконного референдума 11.05.2014 об отделении Донбасса от Украины.

Высказывания Аксенова сохранились на видеозаписи. Несмотря на очевидные факты причастности Аксенова к сепаратизму и разжиганию боевых действий в Донбассе, украинские власти не спешат привлекать его к ответственности! Договорились бабла отвалил не хило?!

------https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/15/7084901/

За організацію "референдуму" в 2014 році повідомлено про підозру заступнику мера Слов'янська, - СБУ - Цензор.НЕТ 6145
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Штепа уже не в моде? А ***** когда объявят подозрение и депутатам Думы?
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О как быстро СБУ работает.. Вот только вчера референдум, а уже сегодня "сообщили о подозрении".. Сейчас быстренько года 3-4 порасследуют и все. Не зря СБУ народный хлеб ест...
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