EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2004  100
Все про:Канада (1336) Порошенко (17913) Фриланд Хрыстя (126)

 Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время визита в Канаду лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с украинской общиной в Эдмонтоне. На встречу также прибыла заместитель Премьер-министра Канады Хрыстя Фриланд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Видео 5 канал

"Я хочу поприветствовать господина Президента Порошенко, госпожу Марину. Мне очень приятно встретиться не только в Киеве, но и здесь, в моем родном Эдмонтоне с вами. Спасибо, что вы приехали", - сказала Фриланд.

Заместитель Премьер-министра Канады подчеркнула важные шаги для сохранения и укрепления независимости Украины, совершенные во времена президентства Петра Порошенко. Она подчеркнула, что эти шаги имеют значение не только для будущего Украины, но и для международной безопасности.

"Мы все, украинцы всего мира, весь мир благодарен вам и не забудет то, что Вы сделали для защиты украинского суверенитета. Великий Иван Франко писал о большом моменте, к которому каждый из нас должен быть готов. И Вы были готовы к этому великому моменту. История могла бы быть совсем иной", - отметила Фриланд твердую позицию Порошенко в противостоянии Украины российской агрессии.

"Я хочу также поблагодарить вас, что вы защитили и получили независимость для нашей церкви с Томосом об автокефалии. Это действительно исторический момент, и вы играли ключевую роль в этом. А также наш епископ Эдмонтонский Иларион", - подчеркнула Фриланд.

Она также подчеркнула важную роль Петра Порошенко в обеспечении демократических и прозрачных выборов в Украине.

"Это признак настоящей демократии и признак настоящего демократического лидера", - обратилась Фриланд к Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Канаде: Украина нуждается не столько в деньгах, сколько в международной поддержке в борьбе против агрессии РФ. ФОТО

Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета 01
Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета 02
Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета 03
Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета 04

Источник: https://censor.net.ua/p3161839
 
   
 Топ комментарии
 
Как же горит у кацапов от Пороха Фриланд - Порошенко: Мы все, украинцы всего мира, весь мир благодарен вам и не забудет то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 2992
 показать весь комментарий
 
Не то шо горит,а бомбит зесептиконов не па детцки!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не то шо горит,а бомбит зесептиконов не па детцки!
 показать весь комментарий
 
 
Что за весь мир благодарен? Как может заместитель премьера одной страны говорить от имени всего мира?!
 показать весь комментарий
 
 
... весь мир благодарен вам и не забудет то, что Вы сделали для защиты украинского суверенитета. Источник: https://censor.net.ua/p3161839
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мы все, украинцы всего мира, ВЕСЬ МИР БЛАГОДАРЕН ВАМ И НЕ ЗАБУДЕТ ТО, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ УКРАИНСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА. Источник: https://censor.net.ua/p3161839
 показать весь комментарий
 
 
Шо ви хочете від юзера з ніком "ла-ла-ла"? Не тратьте куме сили
 показать весь комментарий
 
 
А кто его знает. Тролли часто простачками прикидываются)
 показать весь комментарий
 
Патамушта этот человек уважаемый во всем цивилизованном мире и общается с цивилизованными политиками!,а не какой-то там ***** кремлевский,ершик унитазный и айфоня пух!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да-да, весь мир благодарен Пете, но стесняется об этом сказать 😁
 показать весь комментарий
 
 
Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета.
А это что?
 показать весь комментарий
 
Та й не кажи, нєнка. От якби любителька россійських трубопроволів сказала... А так...Канада? Де це? Що це?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надеюсь, что нет. Возможно, это ее личное мнение. Имеет право. Но за весь мир тем более учитывая результаты выборов и ведующиеся следствия против Порошенко очень и очень некорректно так высказываться. В первую очередь перед самими украинцами.
 показать весь комментарий
 
 
Ожидая своего часа, держись своего мнения! Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 6288
 показать весь комментарий
 
 
просто озвучила. что говорят другие политики. Пороха принимают везде так
 показать весь комментарий
 
Порошенко не ползает перед ******, как зеленая шмаркля, вот и вся разница между настоящим президентом Порошенко и марионеткой коломойского!
 показать весь комментарий
 
 
Зє!біли!
Вам євреї (Бігуси, Дубінські, Гнапи, Коломойські, Мураєви, Рабиновичі, Червонєнкі та имя їм легіон, бо їх багато) втерли що Порох "барига" і вам захотілося "новиє літса"
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Як у 5-річної дитини винен хтось: "Це не я, не я! Це все він!"

Але насправді ви зробили це разом.
Зє! Радійте і пишайтеся!

Ви разом убили Україну.
 показать весь комментарий
 
 
гарно написано! молодець Андрій.
але помилка в тому, що народу був незадоволений керівництвом Порошенка, - він багато говорив не по темі, а реформи були не глибинні, а косметичні. Ще народ обідився на гражданскіх отсєч.
 показать весь комментарий
 
Очолив корупцію ще з часів Кучми-Мертвечука і врятував олігархічну систему після революції Гідності.
 показать весь комментарий
 
 
Слушай, Люмпен, сегодня ведь было озвучено, что слуги не считают олигархами лиц типа Коломойского. Ани же бизнесмены! Эпоха олигархата подолана, так што не напрягайся зря. Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 8042
 показать весь комментарий
 
 
зе победил и не смог её возглавить?. Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 7430
 показать весь комментарий
 
 
Зато теперяче ужо скоро будет всо советцкое!,напомню что в товарных вагонах нет отопления и сартира с душем и пиликать неделю на сибирь!
 показать весь комментарий
 
 
Может стоит вернуть Порошенко, на следующих выборах. Патриотам он вроде нравится.
 показать весь комментарий
 
 
можливо...але нехай спочатку покається за свої помилки та дасть нову програму дій, щоби знов жити по-новому.
 показать весь комментарий
 
Вдячні українці всого світу... Ті самі, які за 5 років його президенства повернутися в Україну і не думали? Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 6363 А чому ТАК?
 показать весь комментарий
 
 
Зараз то вже ж всі повернулися? Півроку вже нова, народна!!!, влада.

Нє? А чому так?😉
 показать весь комментарий
 
 
про то в методичках лахти не прописали зебилам))
 показать весь комментарий
 
 
Бо після цього порохнявого мародера Україна відкотилася назад років на 15-20, тепер ще 20 років прийдеться повертати те, що було хоч до нього, те, що ця паскуда розікрала разом зі своїми друзями прикриваючись лжепатріотизмом та вишиванками, а ці друзі до речи зараз переховуються за кордоном. Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 9617
 показать весь комментарий
 
 
Та ти шо? Ти різницю між 6 млрд в ЗВР і 20 млрд в ЗВР розрізняєш?

Якщо так, то поясни, як розікрасти 6 млрл так, щоб залишилось 29 млрд?
 показать весь комментарий
 
 
Хватить ці кацапські фейки тут тиражувати, гидко читати всю цю брехню.
 показать весь комментарий
 
 
Не треба перекладати свої хворобливі уявлення зі своєї хворої голови на мою здорову голову, реальність від цього не зміниться, а твоєї брехні збільшиться.
 показать весь комментарий
 
 
Хто тобі сказав, що твря голова здорова? Чи ти про розмір, гвдроцефал?
 показать весь комментарий
 
 
Ти писати з початку навчись без помилок хоч з google перекладачем, бо я тепер точно зрозумів, що маю справу з гідроцефалом. Все, гуляй лахта, нема часу сперечатися з кацапськими порохошавками.
 показать весь комментарий
 
 
І нічого не потрібно "хватать", валодя. Є українське слово " досить".

Передавай привіт гугл-перекладачу, мокша.
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно смішно, коли мокша намагається в українську.
 показать весь комментарий
 
 
Хто би казав, кацап порохобот мене ще буде звинувачувати, ще раз кажу, гуляй лахта гідроцефальна. Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету - Цензор.НЕТ 5021
 показать весь комментарий
 
 
Це тому, що до зустрічі з ****** готується?

Може ***** не любить, коли жіноча помада у нього на х...ю залишається- от ЗЄ і не цілує Фріланд?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 5513
до слез блеать трогательно Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 3649
 показать весь комментарий
 
 
И только в Украине вечно ноющие хахлы-совкопитеки жаждущие халявы недовольны
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скільки ж Петі башляти доводиться аби його піарили...)
 показать весь комментарий
 
 
Це точно, Валюха!

От Моніка ЗЄлєнская ні копійки не щаплатила, а піару на десять Петь вистачить.
 показать весь комментарий
 
 
Я про піар. Комусь везе попіаритись на халяву.
 показать весь комментарий
 
 
Бідолашні канадці, ведуться як діти на розводняки хряка.
 показать весь комментарий
 
 
а шо лутчше разводить или быть разведенным янелохом?!
 показать весь комментарий
 
 
Та вже певно, що не мудрий український нарід, що не здатен кіноперсонажа відрізнити від актора, що його зіграв.

Так, клавіша?
 показать весь комментарий
 
 
Ніт! Вони звичайно ж вернуться тільки на солодкі обіцянки клоуна і його слуг. Ага.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тому і поїхав, бо на батьківщині йому вже ніхто не вірить, крім звичайно зграйки тролів порохошавок на цензорі, але навіть вони це роблять виключно за невеличкі гршові подачки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хорошо быть украинцем, кому же как не Хрысте это знать? но жить, правда, при этом нужно как можно дальше от Украины.
 показать весь комментарий
 
 
На этой ветке, в неравной борьбе с реальностью, сгорит на работе не один зелебот...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а податки в казну агресора можна рахувати захистом українського суверенітету? )
 показать весь комментарий
 
 
Вот бы Христя и вернулась при Петре Алексеевиче в Украину и стала замом Гройсмана Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету - Цензор.НЕТ 7549.
Открылись бы у нее глаза Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету - Цензор.НЕТ 4019
 показать весь комментарий
 
 
Це все відбувається на тлі розкрадань та недобудови на Широкому лані...
 показать весь комментарий
 
 
недобудова, це коли будуютьють будують, а потім бац і перестають... Так ось при Соєвому будвали... Ніяких питань не виникає?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Никогда в истории, страна так не уменьшалась в размерах и в гражданах, как при великом рехформаторе. Клоуны канадские.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, ей про свинарчуков и кононенок рассказывали?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пеця поїхав у місто де є найбільша українська діаспора, хоча там уже не всі і говорять українською. 3-5 покоління виросло.та і язиком про любов раз у рік можна співати, коли живеш у нормальній , а не у бандитській країні.
 показать весь комментарий
 
Так тікай уже з вашого кацапстану, якщо там так погано.
 показать весь комментарий
 
 
Да уж бомбит малоросскую биомассу, прокацапский ЗЕкловун заискивающий перед ****** им намного ближе по духу и мировозрению чем проевропейский патриотичный Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Вся беда в том...Что украинцы со всего мира,не знают того,что знают украинцы из Украины ))
 показать весь комментарий
 
 
Ага, и поэтому нищие "украинцы из Украины" отягощенные своими "знаниями" наняли себе богатых слуг... Горе от ума, прям.
 показать весь комментарий
 
 
Ясен пень, что не знают, они же 1+1 не смотрят😄
 показать весь комментарий
 
Бггг))))зебанаты,как и кацапы ,из за разорванных пуканов уже до туалета навряд ли добегают - сиамские близнецы Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету - Цензор.НЕТ 933
 показать весь комментарий
 
 
Будучи президентом я набравби людей на ключові пости:мвд,сбу,дбр,сап,гп,розвідку тільки американських і канадців українського походження на пенсії з відповідними постами служди США І Канади,оце були б нові обличча і бородьба з корупцією.
 показать весь комментарий
 
типу Шимківа чи Абромавічуса 😂 , підбарижники невиправні 😁 .
 показать весь комментарий
 
Це, що ця дурна баба живе в Канаді не гарантує присутності в її голові субстанції, що асоціюється з розумовою діяльність. Вона і не здогадується, що своїми реверансами в бік банального і примітивного хапуги і агента, вона вбиває чи не останній цвях в труну цієї нещасної країни. Це дуже добре ілюструє і пояснює причину того, чому Україна ніяк не може дочекатися епохи своєї деколонізації. Хто забув, може собі нагадати, що деколонізація Африки відбулася в 70-х роках минулого століття.
За допомоги таких недоумкуватих горе-патріотів Україна вільною і незалежною не стане ніколи. Що, власне, завжди і було основним трендом в її історії, який ніколи не змінювався.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх