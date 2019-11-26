 Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
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"Я хочу поприветствовать господина Президента Порошенко, госпожу Марину. Мне очень приятно встретиться не только в Киеве, но и здесь, в моем родном Эдмонтоне с вами. Спасибо, что вы приехали", - сказала Фриланд.
Заместитель Премьер-министра Канады подчеркнула важные шаги для сохранения и укрепления независимости Украины, совершенные во времена президентства Петра Порошенко. Она подчеркнула, что эти шаги имеют значение не только для будущего Украины, но и для международной безопасности.
"Мы все, украинцы всего мира, весь мир благодарен вам и не забудет то, что Вы сделали для защиты украинского суверенитета. Великий Иван Франко писал о большом моменте, к которому каждый из нас должен быть готов. И Вы были готовы к этому великому моменту. История могла бы быть совсем иной", - отметила Фриланд твердую позицию Порошенко в противостоянии Украины российской агрессии.
"Я хочу также поблагодарить вас, что вы защитили и получили независимость для нашей церкви с Томосом об автокефалии. Это действительно исторический момент, и вы играли ключевую роль в этом. А также наш епископ Эдмонтонский Иларион", - подчеркнула Фриланд.
Она также подчеркнула важную роль Петра Порошенко в обеспечении демократических и прозрачных выборов в Украине.
"Это признак настоящей демократии и признак настоящего демократического лидера", - обратилась Фриланд к Порошенко.
А это что?
Вам євреї (Бігуси, Дубінські, Гнапи, Коломойські, Мураєви, Рабиновичі, Червонєнкі та имя їм легіон, бо їх багато) втерли що Порох "барига" і вам захотілося "новиє літса"
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Як у 5-річної дитини винен хтось: "Це не я, не я! Це все він!"
Але насправді ви зробили це разом.
Зє! Радійте і пишайтеся!
Ви разом убили Україну.
але помилка в тому, що народу був незадоволений керівництвом Порошенка, - він багато говорив не по темі, а реформи були не глибинні, а косметичні. Ще народ обідився на гражданскіх отсєч.
Нє? А чому так?😉
Якщо так, то поясни, як розікрасти 6 млрл так, щоб залишилось 29 млрд?
Передавай привіт гугл-перекладачу, мокша.
Може ***** не любить, коли жіноча помада у нього на х...ю залишається- от ЗЄ і не цілує Фріланд?
до слез блеатьтрогательно
ищи его в ЭстониЕ...
От Моніка ЗЄлєнская ні копійки не щаплатила, а піару на десять Петь вистачить.
Так, клавіша?
Открылись бы у нее глаза
За допомоги таких недоумкуватих горе-патріотів Україна вільною і незалежною не стане ніколи. Що, власне, завжди і було основним трендом в її історії, який ніколи не змінювався.