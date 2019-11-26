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Все про:Белая_Церковь (116) Нацполиция (10463) убийство (5397)

 Полиция Белой Церкви задержала мужчину, убившего незнакомца из-за ревности к жене. ФОТО

В Белой Церкви произошло убийство на почве ревности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на одной из улиц города. Мужчина увидел возле своей жены, когда она вышла из развлекательного заведения, неизвестного. Ударами он повалил незнакомца на землю и продолжил бить ногами по голове. От полученных травм пострадавший, 47-летний местный житель, скончался на месте до приезда медиков. После совершенного нападающий убежал.

Правоохранители разыскали и задержали 30-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полиция Белой Церкви задержала мужчину, убившего незнакомца из-за ревности к жене 01
Полиция Белой Церкви задержала мужчину, убившего незнакомца из-за ревности к жене 02

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Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3161836
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь его будуть ревновать сокамерники...
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30-летний приревновал к 47-летнему...

К ровесникам ему, видать,
сцыкотно было ревновать...
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Теперь его будуть ревновать сокамерники...
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Не виноватый он, тот сам подошёл.
Богата земля на дебилов с различными маниями и комплексами.
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В Белой Церкви родился великий Александр Медведь. Но дебилы судя по всему там тоже не редкость.
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30-летний приревновал к 47-летнему...

К ровесникам ему, видать,
сцыкотно было ревновать...
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наверное в сша бы пожизненное сразу дали. и это правильно. "герой" чо
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Теперь у жены будет много незнакомцев
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Сам себя выпилил из жизни жены лошок )
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