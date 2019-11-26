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 Политика Украины, Общество
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 С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе сообщает, что наемники РФ во вторник продолжают провоцировать украинские войска, обстреливая их позиции с огневых точек, размещенных в непосредственной близости от участка разведения сил и средств №3 "Петровское".

"Как уже сообщалось, сегодня утром, 26 ноября, российские наемники совершили обстрел со своих позиций в районе Петровского из АГС по нашим позициям вблизи н.п.Старогнатовка. Но таких обстрелов с начала суток уже осуществлены 3 - с применением автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - с 06.40 до 06.45, 09.16 - 09.25 и 09.30 - 09.50", - говорится в сообщении СЦКК, размещенном около полудня вторника на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

К этому сообщению Украинская сторона СЦКК приобщила карту указанной местности со схематическими обозначениями совершенных боевиками обстрелов, а также направлений, откуда они были осуществлены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов со стороны Петровского, что вблизи разведения сил, - штаб ООС

С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил Петровское, - украинская сторона СЦКК 01

"Как видно из схемы, российские оккупанты продолжают вести огонь в непосредственной близости от границ участка разведения. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь, они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское". Объединенные силы пока огонь в ответ не открывают, но готовы к адекватным действиям", - подчеркивается в информации Украинской стороны СЦКК.

Также в сообщении отмечается, что провокация со стороны боевиков происходит накануне встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил Петровское, - украинская сторона СЦКК 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161825
 
 
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Ну что уроды, развели вайска? Давайте теперь еще дальше отступайте. До Киева как раз к концу президенского срока Зелупы дойдем.
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Вже і кіт у мішку не такий привабливий? С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6153
С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 17
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Ну что уроды, развели вайска? Давайте теперь еще дальше отступайте. До Киева как раз к концу президенского срока Зелупы дойдем.
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это провокация!!! Что бы бубочке навредить и Сивохе и СН!!!
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Вже і кіт у мішку не такий привабливий? С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6153

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Да не беда! Перестать стрелять и не отвечать на обстрелы, тогда война в мозгах зЕбилов закончится С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 668
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То вони салютують від радості що таки нагнули великого ЗЕ.
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"Никогда такого не было, и вот опять"(С)
Нельзя так подставлять Владимира Александровича, обдроченцы.
Он к вам всей душой - а вы ему так гадите?
Да неужто же вы не за мир?
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Пора переходить на прежние позиции и давать по зубам.
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"Об'єднані сили наразі вогонь у відповідь не відкривають, але готові до адекватних дій" - це коли у нас 200 появляться?
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