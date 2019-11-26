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Все про:авто (3682) бронирование (32) машина (12) Украинская бронетехника (1)

 В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор". ВИДЕО+ФОТО

ООО "Украинская бронетехника" анонсировало релиз гражданской версии броневика "Новатор" из-за большого количества запросов на его приобретение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные компании.

В компании сообщают, что специализированный бронированный автомобиль "Новатор" их производства за короткий срок стал хитом не только в Вооруженных силах и спецподразделениях силовых структур Украины, но и за рубежом.

К его разработке в качестве экспертов привлекались офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, – а также спецподразделения СБУ "Альфа", Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции "Корд", для которых он, собственно, и предназначен.

В Украине выпустят гражданскую версию броневика Новатор 01

В ООО "Украинская бронетехника" уверяют, что многочисленные испытания подтвердили все заявленные характеристики машины.

Отмечается, что в последние месяцы "Украинская бронетехника" получила большое количество запросов на приобретение гражданской версии "Новатора". В этой связи в компании принято решение о разработке такого варианта популярной армейской машины.

"Речь не идет о производстве "паркетного" пикапа с "брутальной" внешностью, на котором можно порычать у входа в ночной бар или покатать девчонок после дискотеки, – прокомментировал директор ООО "Украинская бронетехника" Александр Кузьма. – Хотя эта машина на трассе и ведет себя, как спортивный болид, ее родная стихия – бездорожье, леса и горы, а предназначение – путешествия и настоящие приключения".

В Украине выпустят гражданскую версию броневика Новатор 02

Прием заказов на Novator-CV начнется в конце 2020 года. Во всем, кроме бронезащиты, гражданская версия будет соответствовать своему армейскому собрату.

Novator-CV получит восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра и мощностью 300 л. с., который обеспечит крутящий момент 895 N*m. Максимальная скорость в 180 км/час будет ограничена электроникой.

Кроме этого, машина сохранит возможность уверенно преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 метра, а также двигаться с боковым наклоном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн.

Полноприводный пятиместный автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, пневматической подвеской с изменяемым клиренсом, гидравлическими двойными тормозами с системой ABS, мощной противоударной и влагозащищенной электрической лебедкой с длиной троса 30 метров.

В Украине выпустят гражданскую версию броневика Новатор 03

В базовой версии машина сохранит систему ночного вождения, подогрев всех стекол и зеркал, люк для выхода на крышу, высокоскоростную автоматическую систему пожаротушения салона и двигателя, автоматическую систему подкачки шин, электрический инвертор на 220 вольт, разъемы для зарядки мобильных телефонов и радиостанций, а также систему климат-контроля для комфортной эксплуатации автомобиля при температуре от -40 до +50 С.

"Доходы от реализации гражданской версии "Новатора" мы планируем инвестировать в разработку и производство новых образцов вооружения и военной техники для украинской армии", – отметил Андрей Сенченко, Глава наблюдательного совета ООО "Украинская бронетехника".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны получило партию новейших бронеавтомобилей повышенной проходимости "Новатор". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3161792
 
   
 Топ комментарии
 
Во как! А на Пашинского срали всеми жопами с каналов Г+Г и Ньюз-Иван, а он оказывается хорошую технику делает для обороны.
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хм.. и каждому купившему такую машину еще и приз - месячный отпуск в зоне АТО !!! В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8800 а че !?
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При Порохе заложили эту машинку.

А что Зебобики сделали за это время??? Пилят Украину?
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хм.. и каждому купившему такую машину еще и приз - месячный отпуск в зоне АТО !!! В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8800 а че !?
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Ця машина завжди була цивільною, вона ніколи військовою не була! Але для цивільних потреб краще купити звичайний броньований джип, щоб не виділятись з натовпу! Варта-Новатор абсолютно безглузда машина, вона нічого не дає в плані безпеки, від РПГ вона не захистить, від крупнокаліберної зброї вона не захистить, від вибуху міни вона не захистить. Захист Варти-Новатор тільки від стрілецької зброї, але такий самий захист у будь якої броньованої машини на базі серійних джипів чи мікроавтобусів. Військової системи фільтрування повітря та надлишкового тиску в салоні для захисту від бактеріологічного чи радіоактивного зараження в Варті немає! Системи централізованої підкачки коліс немає! Підвіска цивільна, немає незалежної військової підвіски всіх колес при рамному ******** кузові! Версії з довгим суцільним кузовом для використання в якості інкасаторської машини чи броньованої машини для перевезення арештованих та засуджених - немає! Які бонуси отримує власник Варти-Новатора у порівнянні зі звичайним броньованим Лексусом, крім шалених витрат дизпалива? Тільки підвищена прохідність при гіршому комфорті! Кому потрібна броньована вантажівка для їзди по бездоріжжю з шаленими витратами пального? Нікому!
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Во как! А на Пашинского срали всеми жопами с каналов Г+Г и Ньюз-Иван, а он оказывается хорошую технику делает для обороны.
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На "нулях" таких нет, не было и не будет, как и "Джавелинов".
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первая партия уже передана ... я в коментах в фб читал что уже видели эту машину в Одессе .. про то что машины передали на передок действительно пока нет информации.. но хотелось бы, конечно
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А якщо фотки найду (ну може не Новатора, але аналогів Кугуара чи Спартана) найду - визнаєш, що ти лох?
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При Порохе заложили эту машинку.

А что Зебобики сделали за это время??? Пилят Украину?
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хм.. они два сапога пара, как два брата акробата - один куй , другой лопата !!! В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 4189
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Зря на пороха гонишь, ему бу еще пяток лет и московии крышка.
Шестой сейчас сливает все что при пятом достигли.
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я не знаю как московии - но Нам бы была точно крышка !!!
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Да нет, все шло хорошо. Но вам же нужен был клоун для прикола, ну радуйся теперь.
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Он еще платежку за отопление не получил. Не спорь с ним.
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ЗЕленая плесень способна только гадить под себя.
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Напомним, 7 марта Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов сообщил, что "малоизвестная" "Украинская бронетехника" получила 200 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".До 2015 года "Украинская бронетехника" называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы. Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а в начале двухтысячных Николай Кузьма был помощником народного депутата Раисы Богатыревой, в то время члена Партии регионов, которая позже стала министром здравоохранения.это Украина детка В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 5763
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Тхир, не воняй, эту тачку не Богатырева сделала.
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ты знаешь сколько времени и сил нужно для того чтобы создать конструкторскую документацию на изделие и утвердить её в министерстве обороны или укроборонпроме
еще и торговцам пластиковой тары?
так шо ваняишь как раз ты
и читай про Раису тоже внимательнее читай
там главное не она а Пашинский
100% уверен шо мимо Пепе эти деньги не прошли, иначе бы этот заказ забрал бы свинарчук
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Фуууу. ну и навонял....
Я-то знаю, а ты умеешь писать без ошибок? В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8472 В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8472 В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8472
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шо ты знаешь?
знал бы не писал херь всякую
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Тыб свою уверенность подкрепил бы хоть какимито фактами...
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год создания компании по производству вооружения для тебя не факт?
в то время когда по стране куча заводов, в т.ч. и по производству бронетехники последний куй без соли доедают?
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В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор".

Граждан давить.
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Если у человека будет бабло на эту тачку, то стоимость горючего будет на сотом месте.
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Українська Бронетехніка кому тре більше інфи та відео про цю модель заходьте на цю сторінку
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А як що хтось уполює тебе?

А, знаю відповідь - "а мене за що?"
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Интересно, что кацапский ", Тигр" против "Новатора" выглядит как горбатый Запор против Мерина.
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Хороша тачка!!!

Можно на зебилов сафари устраивать!!!
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"Блазенята" щось почали відчувать? Так хай відразу готують і броньовану електричку - всім же їхать - в один бік, в Бориспіль...
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Судя по сраной недобукве "ё", компанией рулит такое же говно как и Бокуслаев с Мотор-сечи(или мочи?)
А то шо понаписывали характеристик бла-бла-бла - В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 9613

На трассе "как болид"? Дизелюка? А там точно проверяют директора по части "тю-тю"? Перед назначением то.
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Первый украинский автобренд,ура!
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а на передку старі "таблетки" ремонтують
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из-за большого количества запросов на его приобретение
В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8941
Серьезно народ готовится!
.
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Версия для закупки волонтерами и передачи на нулёвку.
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ех такого би броньовичка да на газку!
Дітей до школи возити саме те!

і боятися що хто пошкрябає не варто
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Что-то принципиально новое проще создаётся с нуля.....
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Кому нужна такая табуретка а не машина,топорная работа выдается за идеал.
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