 В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные компании.
В компании сообщают, что специализированный бронированный автомобиль "Новатор" их производства за короткий срок стал хитом не только в Вооруженных силах и спецподразделениях силовых структур Украины, но и за рубежом.
К его разработке в качестве экспертов привлекались офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, – а также спецподразделения СБУ "Альфа", Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции "Корд", для которых он, собственно, и предназначен.
В ООО "Украинская бронетехника" уверяют, что многочисленные испытания подтвердили все заявленные характеристики машины.
Отмечается, что в последние месяцы "Украинская бронетехника" получила большое количество запросов на приобретение гражданской версии "Новатора". В этой связи в компании принято решение о разработке такого варианта популярной армейской машины.
"Речь не идет о производстве "паркетного" пикапа с "брутальной" внешностью, на котором можно порычать у входа в ночной бар или покатать девчонок после дискотеки, – прокомментировал директор ООО "Украинская бронетехника" Александр Кузьма. – Хотя эта машина на трассе и ведет себя, как спортивный болид, ее родная стихия – бездорожье, леса и горы, а предназначение – путешествия и настоящие приключения".
Прием заказов на Novator-CV начнется в конце 2020 года. Во всем, кроме бронезащиты, гражданская версия будет соответствовать своему армейскому собрату.
Novator-CV получит восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра и мощностью 300 л. с., который обеспечит крутящий момент 895 N*m. Максимальная скорость в 180 км/час будет ограничена электроникой.
Кроме этого, машина сохранит возможность уверенно преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 метра, а также двигаться с боковым наклоном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн.
Полноприводный пятиместный автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, пневматической подвеской с изменяемым клиренсом, гидравлическими двойными тормозами с системой ABS, мощной противоударной и влагозащищенной электрической лебедкой с длиной троса 30 метров.
В базовой версии машина сохранит систему ночного вождения, подогрев всех стекол и зеркал, люк для выхода на крышу, высокоскоростную автоматическую систему пожаротушения салона и двигателя, автоматическую систему подкачки шин, электрический инвертор на 220 вольт, разъемы для зарядки мобильных телефонов и радиостанций, а также систему климат-контроля для комфортной эксплуатации автомобиля при температуре от -40 до +50 С.
"Доходы от реализации гражданской версии "Новатора" мы планируем инвестировать в разработку и производство новых образцов вооружения и военной техники для украинской армии", – отметил Андрей Сенченко, Глава наблюдательного совета ООО "Украинская бронетехника".
А что Зебобики сделали за это время??? Пилят Украину?
Шестой сейчас сливает все что при пятом достигли.
еще и торговцам пластиковой тары?
так шо ваняишь как раз ты
и читай про Раису тоже внимательнее читай
там главное не она а Пашинский
100% уверен шо мимо Пепе эти деньги не прошли, иначе бы этот заказ забрал бы свинарчук
Я-то знаю, а ты умеешь писать без ошибок?
знал бы не писал херь всякую
в то время когда по стране куча заводов, в т.ч. и по производству бронетехники последний куй без соли доедают?
Граждан давить.
А, знаю відповідь - "а мене за що?"
Можно на зебилов сафари устраивать!!!
А то шо понаписывали характеристик бла-бла-бла -
На трассе "как болид"? Дизелюка? А там точно проверяют директора по части "тю-тю"? Перед назначением то.
Серьезно народ готовится!
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Дітей до школи возити саме те!
і боятися що хто пошкрябає не варто