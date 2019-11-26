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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:памятник (1894) Ривне (311) декоммунизация (465)

 Памятник большевистскому наемнику Дундичу обезглавили в Ривном. ФОТОрепортаж

В городе Ривне неизвестные злоумышленники украли голову у памятника советскому наемнику, пособнику большевиков Олеко Дундичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"24 ноября после обнародования информации о поврежденном в центральном парке Ривного бюсте на место происшествия направили следственно-оперативную группу. Во время осмотра места преступления правоохранители обнаружили отсутствие головы бюста памятника Олеко Дундича, расположенного на улице Парковая, - говорится в сообщении.

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Полицейские проводят следственные действия и устанавливают время совершенного преступления и причастных к нему лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3400 гривен, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Памятник большевистскому наемнику Дундичу обезглавили в Ривном 01
Памятник большевистскому наемнику Дундичу обезглавили в Ривном 02
Памятник большевистскому наемнику Дундичу обезглавили в Ривном 03
Памятник большевистскому наемнику Дундичу обезглавили в Ривном 04

"Сербо-хорватский преступник Олеко Дундич потерял голову! В центральном парке в Ривном до сих пор похоронен большевистский наемник и преступник Олеко Дундич, который в составе российских оккупационных отрядов боролся против независимой Украинской Народной Республики. Ривненская власть уже давно должна была перенести позорное захоронения этого преступника на кладбище. Активисты не раз предупреждали о возможном вандализме, но ривненская власть игнорировала требование общественности и вот сегодня могила Дундича потеряла голову", - написал Андрей Ковалев.

Памятник большевистскому наемнику Дундичу обезглавили в Ривном 05

Источник: https://censor.net.ua/p3161787
 
   
 Топ комментарии
 
Разве этот "памятник" не должен был быть снесен властями еще 4-5 лет тому назад?
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кстати, почему городские власти еще этот "коммуняцкий тотем" не декоммунизировали на свалку?..
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Так навіть краще виглядає.
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голову треба було зносить у межах 1915 роках +.....
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Разве этот "памятник" не должен был быть снесен властями еще 4-5 лет тому назад?
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От і я думаю що він там робив до цього часу... це ж не Харків чм Одеса, млять
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надгробный памятник Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 5752

депортировать его "братушкам" в Сербию, пусть забирают
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Действительно, похоронен в центральном парке г. Ровно . Совок жив!!! Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 1442
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Я думал в Украине уже разобрались с этими вурдалаками...Получается,организации никакой ! Как вы кацапов победите ? Если даже их болванчиков за пять лет не повалили...И кто-то ухаживал за этим дъявольским местом все это время !
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мазохисты...
есть ли где-либо такой позор еще? живут внуки на улицах палачей своих дедов и пофиг.
ходят возле памятников тварей, расстреливавших их пленных прадедов - пофиг.
и еще некоторые морщатся что Европа нас не особо хочет.... Даже нигеры имеют больше достоинства чем некоторые...
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кстати, почему городские власти еще этот "коммуняцкий тотем" не декоммунизировали на свалку?..
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Були заняті потужним дерибаном тобто реформами
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Народная декоммунизация. Это если спят местные власти, так всегда и бывает.
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не обижай местную власть
она не спит
она за пазухой греет буденновку и молится на кагтавого плокулола
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Не защищаю тамошнюю власть. Но снести конкретно этот памятник просто так было нельзя. Это надгробный памятник. Надо проводить эксгумацию, перезахоронение. А оно мэрии Ровно надо? Важно другое, что даже на Западной Украине никто не спрашивает о выполнении Закона о декоммуназации
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Доглянутий пам'ятник. Квіточки висаджені...
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пипец
опять мадьяры амном кидаться начнут
оно нам надо
имхо достаточно было бы только буквы поменять
например: А.Парубий кращий спикер усих часив та народив
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Ось така декомунізація. Нехай зеленські кого треба , за невиконання декомунізації, прищемлять
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Кацапы мстят "братушкам", что те оружие Украине продавали.
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Ещё одна коцсапская метка исчезла... Красота !!! Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 4370
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У ранній біографії Дундича є багато неясного, так не можна точно стверджувати час і місце його народження, чи є справжніми прізвище Дундич та ім'я Олеко, а також національність і віросповідання[2]. В одних джерелах його називають сербом[3], в той же час в інших він фігурує як хорват[5]. За походженням православний серб[3], з сербських сільських[3] мешканців, родом з Королівства Далмація Австро-Угорської імперії. Третє найбільш пізнє джерело констатує повну неясність його ранньої біографії, в тому числі місце і час народження, справжнє ім'я та прізвище, називаючи його сербом і не зачіпаючи віросповідання[2]
Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 3958
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Влітку 1917 року вступив до Червоної гвардії (імовірно в Одесі). У березні 1918 року очолив партизанський загін на Донбасі в районі Бахмута, який потім влився в Морозівсько-Донецьку дивізію червоноармійських військ, що відступала до Царицина. Брав участь в обороні Царицина у складі Інтернаціонального батальйону, потім у кавбригаді Крючковського.
В РСЧА служив у кавалерії, з 1919 року в Особливій Донський кавдивізії С. М. Будьонного, потім в 1 кінному корпусі Першої кінної армії. Був помічником командира полку, командир кавалерійського дивізіону при штабі Першої кінної. З червня 1920 року помкомандира 36 полку 6 кавдивізії[1]
За легендами, які про нього стали складати ще за життя, Дундич відрізнявся неймовірною хоробрістю[3]. Цю особливість Дундича відзначили Ісаак Бабель у циклі оповідань «Конармії» і Олексій Толстой в романі «Ходіння по муках» (книга 3, «Похмурий ранок»).
Загинув у ході польсько-радянської війни при штурмі міста Рівне Першою кінною армією на території, що потім відійшла (до 1939 року) Польської республіки.
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Як і більшість комуняк на території України, він НЕ БУВ етнічним українцем!
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Цей серб, а ще болгарин Раковський, поляки Косіор і Котовський, кацапи Затонський, Артем і Муравйов, євреї Уріцкій, Зінов'єв і Горвіц, німці Бош і Квірінг

Ось такі вони перші "українські комуністи"...
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Православных хорватов практически не бывает. Какая разница кто он по национальности. Интересны обстоятельства смерти его смерти. Как обычно совки даже соврать грамотно не умеют. Погиб в конце Гражданской войны при штурме Ровно Первой конной армией на территории, затем отошедшей (до 1939 года) Польше. Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 3515 Т.е. штурмовали территорию которая и так была под контролем Первой конной?
Известно же, что 24 травня 1919 року місто було захоплено військами Новгород-Сіверської бригади 1-ї української радянської дивізії. У місті було відновлено органи радянської влади. Очередная брехня или "нестыковка"
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Велика різниця, хто по національності, бо як і більшість "українських комуністів", він не є українцем!


І це показує, що серед українців комуністичні ідеї НЕ МАЛИ масової підтримки, а були принесені нам на багнетах!
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Ну із ним. На одного дебільного пам'ятника менше.
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История любит повторяться. Сегодня сносят эти памятники, завтра новых героев.
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От нравится мне, когда ракоцапы в диалектику пытаются. Под лавку, псина.
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Через суд надо было лишать статуса памятника, а так сделавшие акт вандализма ответят по самое никуда.
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Вам шашечки чи їхати... головне результат.
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Зачем портить памятники? Достаточно менять головы и тексты. Вполне можно было бы присобачить рыло свыночолого хетьмана и сделать надпись "Величайший лузер в истории Украины"
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Или гайдамаки Парубия.
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С той же подписью, но с черепом пейсатого блазня Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 6505
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Коли комуняцька наволоч залишається без макитри хунта завжди ставить лайк! Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 9192
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Всегда подозревал, что ватность Ривного почти на уровне ордло
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Получилась полезная вещь в отличие от того, что было
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Це зробили не "злоумишлєннікі", а "доброумишлєннікі".
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Цікаво як це завели кримінальну справу при живому Законі про декомунізацію ? В цьому випадку потрібно людям заплатити з каси мерії за вже виконану роботу якої вимагає Закон .Поліція Рівного вже працює на кремль ?.
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Червоний терорист почав з погромів в Одесі, а далі вже не міг зупинитися.
Не можу розібрати хто автор дифірамбу, ворошилов чи нє.
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Вообще-то это языческая традиция устраивать могильники за пределами кладбищ .
Парк это место , где люди гуляют и отдыхают .
Для покойников есть цвинтар .

Тем более удивительно , что в Галичине еще сохранялись такие большевицкие могильники .

Но виноваты жители Ривна , бо выбирают таких мэров , шо у них очко трясятся перенести это позорище !
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Не лишай его иллюзий, пусть думает, что все что западнее Сум, это Галичина.
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Якщо ми подивимося на засновників комуняцької партії України і тих, хто захоплював владу в 1919-1921 (скинувши законну владу УНР), то ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ з них є не українцями, як оцей Дундіч!!

Серед провідних "українських комуністів" - болгарин Раковський, поляки Косіор і Котовський, кацапи Затонський і Артем, євреї Уріцкій, Зінов'єв і Горвіц, німці Бош і Квірінг...

У 1918 році Київ брала армія кацапа Муравйова, яка прийшла з Півночі! Етнічних українців там були одиниці (Коцюбинський-молодший, Чубар і тд)
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А в Чернігові Алею подібних "героїв", "обезголовили" і "зачистили", вже давно... Десятка півтора погрудь, прибрали... Зараз Алея реконструйована, залишився лише пам"ятник "чорнобильцям". І це в місті, де повно "совків" - військових пенсіонерів, і про яке кричали, що тут буде "п"ята колона", якщо Росія піде в наступ... А в Рівному "бандери" щось, довго "телилися"...
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