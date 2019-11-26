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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:армия (7580) благотворительность (310) волонтеры (1945)

 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: "Без вашей помощи не справимся". ФОТО

Волонтеры Мега-Полиграфа просят украинцев о помощи в обеспечении украинских воинов на передовой необходимыми вещами и оборудованием.

Об этом говорится в сообщении волонтеров Мега-Полиграфа, передает Цензор.НЕТ.

"Небольшой отчет о сделанном за последние пару недель: 

Сделали горячую воду для медиков 58 (бойлер, еврокуб, труба, смеситель, насос и пр для подключения)
Домучали очередную "таблетку" (разобрали, поварили, покрасили, перебрали агрегаты - двигатель, коробка и.т.д., собрали)
Помогли Валерию Горячеку с ремонтом его амбуланса. Кроме этой машинки запчасти/расходники поехали для "широкинских" pajero и "тэчика" и полноприводного тэчика в Пески. Здесь отдельная благодарность за помощь магазину DOK.ua, інтернет-магазин автозапчастин
Собрали и, потихоньку, отправляем много медицины (общая терапия)
Сдвинулся с мертвой точки Reno - уже стоит двигатель, ждем з/ч по ходовой и сцепление", - рассказали волонтеры.

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"Теперь о том, что на данный момент не закрыто и где без вашей помощи не справимся: 

Для 13 бата у Иван Савельев заказан станок под КПВТ - 25000 грн (поверьте - он того стоит: доказано успешной работой большого количества таких станков на фронте)
Надо запитать (затянуть электричество) на 2 позиции: 500м СИП4 2*25 и 1200 СИП4 2*16 - 6250 и 9600 соответственно
На таблетку нужен аккумулятор 75 Ач
Нашим реактивщикам надо пуско-зарядное 24V/140Ач
Очень нужен карбюратор на УАЗ - маркировка на фото (нужен именно такой)
Активные наушники - сейчас можно заказать в Китае примерно по 700 грн/шт. Потребность большая
И заявка от травматологов из 61-го госпиталя (Мариуполь): Артроскописеская стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осцилирующая пила, пластины, винты , стержни, тейпы, ортези. Можно живое б/у", - попроили о помощи волонтеры.

Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 01
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 02
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 03
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 04
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 05
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 06
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 07
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 08
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 09
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: Без вашей помощи не справимся 10

Источник: https://censor.net.ua/p3161776
 
   
 Топ комментарии
 
шел пятый год войны и отреформированной порохом армии.....
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Надо иловайского героя Хомчака спросить почему армию не снабжают. Хватит уже про папередников песни петь.
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Нее,зеклован сказал не стрелять... какой станок?какие волантеры?тамженашилюди!😊
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шел пятый год войны и отреформированной порохом армии.....
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А Бабочка все не переставал усираться при виде военкома...
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Поки що тільки ти зі своєю отарою всираєшся.
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Піди змий гівно з очей та подивися уважно - ти отари переплутав.
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Тебе обдурили- оте коричневе, яке ти обома руками черпаєш, то не є чоколят!
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Це тобі так здається, бо ти досі не змив гівно з своєї пики.
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Нее,зеклован сказал не стрелять... какой станок?какие волантеры?тамженашилюди!😊
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за неделю, это к сведению дегенератов, у кацапов десяток трупов...
сказки про "не стрелять" придумали враги Украины, а такие дебилы как ты им подгавкивают.
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эти сказки нынешнего генштаба оставь для зебилов. после того как они изменили регламент учета потерь для уменьшения цифры реальных 200 и 300 веры им нет
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Нормальный Генштаб, вообще никаких цифр не озвучивает, поскольку это есть военная тайна, которой может воспользоваться противник.
Я вообще не понимаю как можно воевать, когда по передовой шляются кто попало.
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ахренеть
а как же санитарные багданы парашенки
и другие прозорные закупки свинарчуков
неужели у нас всё настолько плохо шо на уазик собираем на одном из ведущих ресурсов страны
думаю это разводилово какое то, на фоне закупки вертолетов и катеров во франции
или нет?
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нет
как раз закупка катеров и вертолетов разводилово
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мусора на электромициках рассекают, а тут на акк собирают всем миром....
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Военный бюджет Украины 2020 - самый большой и в гривневом и в долларовом эквиваленте за все годы и равняется 2,57% всей экономики.
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У статті стільки багато фактів, як на расії все добре, що я вирішив передивитись з вами наступний сюжет...
https://www.youtube.com/watch?v=MNvtK2tPKCI
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генералам завжди буде мало...
а якщо серйозно - знаєте скільки коштує ******** літак та його утримання?
і так в усіх сферах...
ніяких бюджетів не вистачить!
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Але ж складський мародер ще в 16 році саме забезпечило всім армію!
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И запретил ломаться и выходить из строя всему имуществу. Правда?
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Уже ничего не воруют при Организме,так где деньги?Как там реформы правильные под стандарты НАТО? Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: "Без вашої допомоги не впораємося" - Цензор.НЕТ 748
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Чё-та я не понял... Мародёр же говорил, шо волонтёры были нахер не нужны и уже давно создал самую лучшую армию в €вропе... Врал, ****?
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Надо иловайского героя Хомчака спросить почему армию не снабжают. Хватит уже про папередников песни петь.
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Окстись, зелень вонючая.
Власть сменилась полгода назад.
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Да, Януком и Азировым очень смердит от новой влады.
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А що кажуть з цього приводу ті хто відправив туди воїнів?
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Думкою пуйла, який напав на Україну, не цікавитесь? Не?
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Умники, война это перманентный кризис. Всегда будет чего то не хватать. Я так понимаю, что больше всех возмущаются те, кто копейку на армию не дал. Надо помочь.
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Замість того. щоб киздіти, - бачите реквізити? Візьміть і відправте, навіть зопу з дивану не треба підіймати
акумулятор на таблетку 75А мій
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б*же, собери волонтерам денег, а то попы не дают. Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: "Без вашей помощи не справимся" - Цензор.НЕТ 6328
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багатеньке, та ж не я всюди скімлю "**********************"
жалюгідно, лицемірно, по-рабському виглядає це скавуління
а, ну все як личить православному христоїдянину Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: "Без вашої допомоги не впораємося" - Цензор.НЕТ 9046
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Так, я віруюча людина, і так, я переказала допомогу. Натомість, ти скавулиш і либи давиш. Гроші перевів, чи твоя "релігія" тобі не дозволяє?
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А яка різниця? "там же написано" шо нічо не діється без волі Яхве(проти Яхве Сралін по жорстокості і підлості = пітушок)
Тобто - перекажу/не перекажу = "воля Яхве", так? "вір", "вір", дивись не обвірся Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: "Без вашої допомоги не впораємося" - Цензор.НЕТ 7468
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Владимир Александрович, пожалуйста, позвоните в Донецк, командующему "народной милицией", и скажите ему: "надо просто перестать стрелять !"
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А може краще тобі й твоїй отарі залишити п№здіти? Сірководнем, що ви генеруєте, вже опалюватись можно!
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Пояснюю: формально армія забезпечена
Але у статуті чи штатному розкладі підрозділу не передбачено бензопилки, пральні машини, дрилі болгарки та ін електроінструмент, легковий транспорт, електростанції та ін.
не передбачено багато побутовіх речей, які потрібні при довготривалому находженні у бліндажах
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Зачем, если эпоха нищеты закончилась и волонтёры перестали просить помощи для армии? Может они наелись старых сухпайков, по стандартам Хомчака?
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статью читала? реквизиты видела? можешь помочь - помоги. не хочешь помочь - не кизди
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Лишнехомосомная, я твои посты читал и не только под этой статьёй, но и до первого тура президентских выборов. Потому не изображай девственницу.
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звиняйте денег даже на печенье нима мне кто помог
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Зы, первый раз такое, мне тока что Юрий с Мега-полиграфа звонил, подтвердил срочность акума 75А
Обычно он звонит за пару дней до появления новостей о мегаполиграфе в тырнете...
будем решать...
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Тебе накидать ссылок где можно купить. Хоть какая-то помощь от меня будет.
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не понятно у нас государство воюет и освобождает наши территории, или уже идет партизанская война?
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Мир не без хороших людей, но их становится все меньше.
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