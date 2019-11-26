 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: "Без вашей помощи не справимся". ФОТО

Об этом говорится в сообщении волонтеров Мега-Полиграфа, передает Цензор.НЕТ.

"Небольшой отчет о сделанном за последние пару недель:

Сделали горячую воду для медиков 58 (бойлер, еврокуб, труба, смеситель, насос и пр для подключения)

Домучали очередную "таблетку" (разобрали, поварили, покрасили, перебрали агрегаты - двигатель, коробка и.т.д., собрали)

Помогли Валерию Горячеку с ремонтом его амбуланса. Кроме этой машинки запчасти/расходники поехали для "широкинских" pajero и "тэчика" и полноприводного тэчика в Пески. Здесь отдельная благодарность за помощь магазину DOK.ua, інтернет-магазин автозапчастин

Собрали и, потихоньку, отправляем много медицины (общая терапия)

Сдвинулся с мертвой точки Reno - уже стоит двигатель, ждем з/ч по ходовой и сцепление", - рассказали волонтеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Теперь о том, что на данный момент не закрыто и где без вашей помощи не справимся:

Для 13 бата у Иван Савельев заказан станок под КПВТ - 25000 грн (поверьте - он того стоит: доказано успешной работой большого количества таких станков на фронте)

Надо запитать (затянуть электричество) на 2 позиции: 500м СИП4 2*25 и 1200 СИП4 2*16 - 6250 и 9600 соответственно

На таблетку нужен аккумулятор 75 Ач

Нашим реактивщикам надо пуско-зарядное 24V/140Ач

Очень нужен карбюратор на УАЗ - маркировка на фото (нужен именно такой)

Активные наушники - сейчас можно заказать в Китае примерно по 700 грн/шт. Потребность большая

И заявка от травматологов из 61-го госпиталя (Мариуполь): Артроскописеская стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осцилирующая пила, пластины, винты , стержни, тейпы, ортези. Можно живое б/у", - попроили о помощи волонтеры.

Хочешь помочь?!

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:

Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович

4731 2191 0499 3989

ИПН: 2390702897



















