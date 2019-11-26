 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: "Без вашей помощи не справимся". ФОТО

Об этом говорится в сообщении волонтеров Мега-Полиграфа, передает Цензор.НЕТ.
"Небольшой отчет о сделанном за последние пару недель:
Сделали горячую воду для медиков 58 (бойлер, еврокуб, труба, смеситель, насос и пр для подключения)
Домучали очередную "таблетку" (разобрали, поварили, покрасили, перебрали агрегаты - двигатель, коробка и.т.д., собрали)
Помогли Валерию Горячеку с ремонтом его амбуланса. Кроме этой машинки запчасти/расходники поехали для "широкинских" pajero и "тэчика" и полноприводного тэчика в Пески. Здесь отдельная благодарность за помощь магазину DOK.ua, інтернет-магазин автозапчастин
Собрали и, потихоньку, отправляем много медицины (общая терапия)
Сдвинулся с мертвой точки Reno - уже стоит двигатель, ждем з/ч по ходовой и сцепление", - рассказали волонтеры.
"Теперь о том, что на данный момент не закрыто и где без вашей помощи не справимся:
Для 13 бата у Иван Савельев заказан станок под КПВТ - 25000 грн (поверьте - он того стоит: доказано успешной работой большого количества таких станков на фронте)
Надо запитать (затянуть электричество) на 2 позиции: 500м СИП4 2*25 и 1200 СИП4 2*16 - 6250 и 9600 соответственно
На таблетку нужен аккумулятор 75 Ач
Нашим реактивщикам надо пуско-зарядное 24V/140Ач
Очень нужен карбюратор на УАЗ - маркировка на фото (нужен именно такой)
Активные наушники - сейчас можно заказать в Китае примерно по 700 грн/шт. Потребность большая
И заявка от травматологов из 61-го госпиталя (Мариуполь): Артроскописеская стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осцилирующая пила, пластины, винты , стержни, тейпы, ортези. Можно живое б/у", - попроили о помощи волонтеры.
Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897
сказки про "не стрелять" придумали враги Украины, а такие дебилы как ты им подгавкивают.
Я вообще не понимаю как можно воевать, когда по передовой шляются кто попало.
а как же санитарные багданы парашенки
и другие прозорные закупки свинарчуков
неужели у нас всё настолько плохо шо на уазик собираем на одном из ведущих ресурсов страны
думаю это разводилово какое то, на фоне закупки вертолетов и катеров во франции
или нет?
как раз закупка катеров и вертолетов разводилово
https://www.youtube.com/watch?v=MNvtK2tPKCI
а якщо серйозно - знаєте скільки коштує ******** літак та його утримання?
і так в усіх сферах...
ніяких бюджетів не вистачить!
Власть сменилась полгода назад.
Залиш її при собі.
акумулятор на таблетку 75А мій
жалюгідно, лицемірно, по-рабському виглядає це скавуління
а, ну все як личить православному христоїдянину
Тобто - перекажу/не перекажу = "воля Яхве", так? "вір", "вір", дивись не обвірся
Але у статуті чи штатному розкладі підрозділу не передбачено бензопилки, пральні машини, дрилі болгарки та ін електроінструмент, легковий транспорт, електростанції та ін.
не передбачено багато побутовіх речей, які потрібні при довготривалому находженні у бліндажах
Обычно он звонит за пару дней до появления новостей о мегаполиграфе в тырнете...
будем решать...