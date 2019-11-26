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Все про:взятка (4790) Госэкоинспекция (69) Киев (18240) Нацполиция (10463)

 Полиция задержала на взятке $6 тыс. сотрудника Госэкоинспекции в Киеве. ФОТО

Сотрудники Национальной полиции в Киеве задержали работника Государственной экологической инспекции за получение взятки в 6 тыс. долларов за согласование вывода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правонарушитель требовал деньги у предпринимателя за получение согласования заключения экологического аудита для дальнейшего производства асфальта.

Полиция задержала на взятке $6 тыс. сотрудника Госэкоинспекции в Киеве 01

Cотрудника Госэкоинспекции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения взятки. Это - 33-летний киевлянин, который ранее задерживался за аналогичное преступление и сейчас в отношении него рассматривается дело в Голосеевском районном суде.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Полиция задержала на взятке $6 тыс. сотрудника Госэкоинспекции в Киеве 02

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Меру пресечения ему изберет суд.

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Источник: https://censor.net.ua/p3161774
 
 
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Опять отпустит суд, суровая реальность.
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Нехіло... Після таких сум і екологічні вимоги не захочеться порушувати.
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Треба більше всяких держінспекцій, що утримуються коштом платників податків. Атож.
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