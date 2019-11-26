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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5748) поджог (679) Бутусов Юрий (1921) Резник Игорь (1)

 Ночью на закрытой стоянке сожгли машину семьи и. о. начальника Одесской таможни Резника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь с 25 на 26 ноября 2019 года на закрытой стоянке Одесской таможни на улице Ивана и Юрия Лип 21-А неизвестные сожгли машину "Шкода Октавия А5" 2010 года выпуска, принадлежащую семье исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Игоря Резника.

Цензор.НЕТ связался с Резником и получил комментарий: 

"Машина была на закрытой и охраняемой стоянке Одесской таможни под наблюдением. К сожалению, охранники, видимо, заснули. Машину сожгли, конечно, дерзко, идет следствие, видеозапись есть. Трудно сейчас представить, кому именно выгодно это преступление - сейчас каждый день мы останавливаем контейнеры, где с таможней пытаются договориться о занижении стоимости. Буквально вчера остановили большой груз дорогостоящей техники производства Apple, стоимостью порядка 300 тысяч долларов, который хотели ввезти без необходимых платежей. Но "договорняков" не будет"".

Отметим, это уже второй поджег машины сотрудника Одесской таможни. 26 октября на стоянке Одесской таможни была сожжена машина начальника таможенного поста Вячеслава Харченко, который также связал это с действиями одного из крупнейших одесских операторов-импортеров.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на своей странице в сети Facebook обратился к Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Нацполиции с просьбой обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорогостоящий сканер грузов Одесской таможни, который подожгли в Черноморске, удалось спасти. ФОТО

Ночью на закрытой стоянке сожгли машину семьи и. о. начальника Одесской таможни Резника 01
Ночью на закрытой стоянке сожгли машину семьи и. о. начальника Одесской таможни Резника 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161772
 
   
 Топ комментарии
 
У нас на Львівщині митники також масово пересіли на "Гольфи" і "Октавії" - з чого б це???
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Нужно менять законы, не только людей. Я бы , например, поверила Юле Марушевскрй на этой должности.
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как вариант сам поджег
шоб все узнали какой он честный
начальник таможни через которую в Украину тащат десятками тысяч шрот из штатов ездит на октавии 2010?) смешно)
псы. кстати на чем он домой поехал? раз эта на стоянке ночью стоит мухами засиженая) на трамвае?)
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Ая яй...и как же он теперь "бедненький":! Укажите номер карточчки будем по 5 гривен помагать пострадавшему. Ночью на закрытой стоянке сожгли машину семьи и. о. начальника Одесской таможни Резника - Цензор.НЕТ 9924
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Співробітникам митниці яким спалили машину, потрібно видавати службове авто в особисте користування. Держава має захищати своїх службовців від дій мафії! А керівників компаній-імпортерів, які влаштовують ці підпали потрібно профілактично посадити до СІЗО на два місяці, щоб їм там рога пообламували!
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Да уж, не простая у них работа, брать хороший процент с оборота.
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как вариант сам поджег
шоб все узнали какой он честный
начальник таможни через которую в Украину тащат десятками тысяч шрот из штатов ездит на октавии 2010?) смешно)
псы. кстати на чем он домой поехал? раз эта на стоянке ночью стоит мухами засиженая) на трамвае?)
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У нас на Львівщині митники також масово пересіли на "Гольфи" і "Октавії" - з чого б це???
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"Но "договорняков" не будет" - будуть без проблем везти контрабанду тільки слуги "слуг".
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машину в.о. начальника мафіозної сім'ї "одеська митниця"?
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Машину принадлежащую семье? Это получается может быть не его машина а родственника какого.))
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Вот думаю: как 80 лет назад Жеглову не додумались его грузовик спалить? Уночі на закритій стоянці спалили машину сім'ї в.о. начальника Одеської митниці Резніка - Цензор.НЕТ 1204
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Это нехфьодофф предупреждение сделал)
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ну уж и резника тоже бы неплохо в машине, он сегодня машину на таможне заработает
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Не знаю , кто этот резник, но знаю одного таможенника , так у него есть специальный потрёпанный ланос для поездок на работу. Жена ,естественно, в разводе - там совсем другая машина , наследство от бабушки-миллионерши , видать
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Нужно менять законы, не только людей. Я бы , например, поверила Юле Марушевскрй на этой должности.
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я думаю совпадение--прикуриватель пыхнул мало ли Уночі на закритій стоянці спалили машину сім'ї в.о. начальника Одеської митниці Резніка - Цензор.НЕТ 2389
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Все зависит от того, сколько таможенник работает в таможенных органах... НО, на таких машинах в нашем райцентре РЯДОВЫЕ таможенники раскатывают после 2-3 лет работы на таможне!
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