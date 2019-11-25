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Все про:конвертцентр (371) ГФС (3482)

 Налоговой милицией в Хмельницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн. грн.. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области под процессуальным руководством прокуратуры области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 млн. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Заказчики конвертации перечисляли на счета подконтрольных злоумышленникам ФЛП средства якобы за полученные от них услуги и поставленные товары. Эти средства фигуранты снимали наличными и передавали клиентам за определенный процент от проконвертированной суммы, который служил им в качестве вознаграждения за незаконные услуги.

Таким образом в течение 2018-2019 гг. было обналичено более 200 млн. грн.

По результатам проведенных обысков, из незаконного оборота изъято почти 600 тыс. грн. неучтенной наличности, копии доверенностей, выданных подставными лицами, копии паспортов и идентификационных кодов, оригиналы и копии финансово-хозяйственных документов и черновые записи по реализации ТМЦ.

Продолжается следствие".

Налоговой милицией в Хмельницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн. грн. 01

Источник: https://censor.net.ua/p3161736
 
 
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