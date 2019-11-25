 Опубликованы новые фото заброшенных могил террористов НВФ "ДНР". ФОТО

Фото могил опубликовал в Telegram фицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", информирует Цензор.НЕТ.
Судя по состоянию могил и по фото, за все эти годы их так никто и не навещал и не предпринимал попытки установить, кто там похоронен.
"Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск... Неизвестные жертвы войны, а обычными словами "ихтамнет и не было". Интересно, ищут ли их родные", – написал Штефан.
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Это сколько же труп в канаве валялся, если не ясно было, 20 ему лет или 50?
"Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину."