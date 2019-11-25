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Все про:терроризм (18147) Славянск (2233)

 Опубликованы новые фото заброшенных могил террористов НВФ "ДНР". ФОТО

Захоронения безымянных террористов НВФ "ДНР" находятся на кладбище под Славянском Донецкой области. За могилами никто не ухаживает.

Фото могил опубликовал в Telegram фицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", информирует Цензор.НЕТ.

Судя по состоянию могил и по фото, за все эти годы их так никто и не навещал и не предпринимал попытки установить, кто там похоронен.

"Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск... Неизвестные жертвы войны, а обычными словами "ихтамнет и не было". Интересно, ищут ли их родные", – написал Штефан.

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Опубликованы новые фото заброшенных могил террористов НВФ ДНР 01
Опубликованы новые фото заброшенных могил террористов НВФ ДНР 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161699
 
   
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лугадонское удобрение местного производства..
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Поэтому чернозем в Украине такой хороший. Там таких ********* в три слоя насыпано
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"Неизвестный мужчина 20-50л"
Это сколько же труп в канаве валялся, если не ясно было, 20 ему лет или 50?
"Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину."
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...расєюшка ніколи не залишає своїх в біде Опубликованы новые фото заброшенных могил террористов НВФ "ДНР" - Цензор.НЕТ 2190
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я у себя в Харькове бегаю в лесочке, и там не далеко от беговой тропинки есть небольшое собачье кладбище.. так вот, оно более ухожено, чем эта свалка биологических отходов "Новососсии"..Почувствуйте разницу..
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