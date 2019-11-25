 "Полиция! Быстро на пол", - КОРД на Киевщине задержал подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Борисполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В конце ноября прошлого года в ночном заведении города Борисполя трое неизвестных жестоко избили битами мужчину. Так нападающие продемонстрировали "свое верховенство" над отдыхающими людьми", - говорится в сообщении.
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевщины.
"Самый старший из группы нападавших – ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя масс-медиа. Его близкий товарищ и "правая рука" – неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий. Третий фигурант – 34-летний житель Борисполя, который тоже имеет влияние на криминогенную ситуацию", - отметили в полиции.
Задержали нападавших по месту жительства. Во время обысков в квартирах преступников сотрудники полиции обнаружили и изъяли разнообразные ножи, металлическую биту, мачете.
Всем мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения – содержание под стражей. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевщины.
В задержании злоумышленников принимали участие сотрудники уголовной полиции Киевщины, бойцы КОРДа и полка полиции особого назначения.
Нашли что-то - нет. Хранение холодного оружия разрешено.
Доказали что-то - тоже нет.
Помяли, подержат и отпустят. Те не переживают даже.
И причастность их к тому, что было, в суде не доказана пока что.
Тогда зачем эти видео с жестким задержанием - непонятно.
Игра на публику?