 "Полиция! Быстро на пол", - КОРД на Киевщине задержал подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Борисполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце ноября прошлого года в ночном заведении города Борисполя трое неизвестных жестоко избили битами мужчину. Так нападающие продемонстрировали "свое верховенство" над отдыхающими людьми", - говорится в сообщении.

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Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевщины.

"Самый старший из группы нападавших – ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя масс-медиа. Его близкий товарищ и "правая рука" – неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий. Третий фигурант – 34-летний житель Борисполя, который тоже имеет влияние на криминогенную ситуацию", - отметили в полиции.









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Задержали нападавших по месту жительства. Во время обысков в квартирах преступников сотрудники полиции обнаружили и изъяли разнообразные ножи, металлическую биту, мачете.

Всем мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения – содержание под стражей. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевщины.

В задержании злоумышленников принимали участие сотрудники уголовной полиции Киевщины, бойцы КОРДа и полка полиции особого назначения.