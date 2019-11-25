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Все про:задержание (5553) Киевская область (1811) Нацполиция (10455)

 "Полиция! Быстро на пол", - КОРД на Киевщине задержал подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Борисполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала трех мужчин, которые подозреваются в жестоком избиении посетителя ночного заведения Борисполя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце ноября прошлого года в ночном заведении города Борисполя трое неизвестных жестоко избили битами мужчину. Так нападающие продемонстрировали "свое верховенство" над отдыхающими людьми", - говорится в сообщении.

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Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевщины.

"Самый старший из группы нападавших – ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя масс-медиа. Его близкий товарищ и "правая рука" – неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий. Третий фигурант – 34-летний житель Борисполя, который тоже имеет влияние на криминогенную ситуацию", - отметили в полиции.

Полиция! Быстро на пол, - КОРД на Киевщине задержал подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Борисполе 01
Полиция! Быстро на пол, - КОРД на Киевщине задержал подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Борисполе 02
Полиция! Быстро на пол, - КОРД на Киевщине задержал подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Борисполе 03
Полиция! Быстро на пол, - КОРД на Киевщине задержал подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Борисполе 04

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Задержали нападавших по месту жительства. Во время обысков в квартирах преступников сотрудники полиции обнаружили и изъяли разнообразные ножи, металлическую биту, мачете.

Всем мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения – содержание под стражей. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевщины.

В задержании злоумышленников принимали участие сотрудники уголовной полиции Киевщины, бойцы КОРДа и полка полиции особого назначения.

Источник: https://censor.net.ua/p3161687
 
 
 Топ комментарии
 
авторитеты да с такими купюрами?!
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Солодкі 90-ті наступають...
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Так а что на видео? Ну задержали - и что?
Нашли что-то - нет. Хранение холодного оружия разрешено.
Доказали что-то - тоже нет.
Помяли, подержат и отпустят. Те не переживают даже.
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Це наступають двадцяті...які займуть своє місце в нашій багатостраждальні історіі...
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6 ключів від різних авто. Скільки ж там їх було?
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На видео нет нарушения закона.
И причастность их к тому, что было, в суде не доказана пока что.
Тогда зачем эти видео с жестким задержанием - непонятно.
Игра на публику?
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Зеки "держат" целые города. Когда все это успело вернуться?
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что-то с такой денежкой мелкой (ну совсем уж мелкая)))) не по-пацански! )))))
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Впечатлила жалкая кучка мелких купюр. Воистину "криминальные авторитеты"!
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про дітей слід було думати коли бикували...
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сергий мыхайловыч - журналист несуществующего органа прессы- в поиске 0.000...
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Спилка журналистов должна высказаться в защиту своего коллеги .
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Красиво, вот бы ещё крупную рыбу задерживали а не шестёрок разных.
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