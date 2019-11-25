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 На выходе со станции метро "Контрактовая площадь" в столице произошла поножовщина, - Нацполиция. ФОТО

Во время потасовки на выходе из станции столичного метрополитена правонарушитель ударил ножом незнакомца и пытался убежать. Однако сразу после преступления был задержан полицейскими. Начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

У выхода со станции метро "Контрактовая площадь" работники полиции заметили потасовку между двумя мужчинами, а затем один из них бросился бежать. Правоохранители догнали незнакомца и выяснили, что он ранил ножом мужчину. Для документирования преступления на место вызвали следственно-оперативную группу, а также бригаду скорой помощи.

Полицейским пострадавший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо. С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направлен на экспертное исследование.

Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, который ранее проблем с законом не имел. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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На выходе со станции метро Контрактовая площадь в столице произошла поножовщина, - Нацполиция 01
На выходе со станции метро Контрактовая площадь в столице произошла поножовщина, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161685
 
 
 Топ комментарии
 
Презедент бикує - це сигнал бикам виходити з тіні. 90-ті повертаються.
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Достал беспредел, который наступил при Зебобиках…..

У власти ОПГ.
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что взять с тупых зебилов….
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Презедент бикує - це сигнал бикам виходити з тіні. 90-ті повертаються.
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Достал беспредел, который наступил при Зебобиках…..

У власти ОПГ.
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Этот беспредел начался с приходом донецких, сейчас очередной передел сфер влияния, плюс кризис, неплатежоспособных все больше. Хулиганка растет.
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Не забывайте про войну. Во время и после войны уровень преступности всегда повышается.
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не обзывай сою зебобиками и опг.
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что зебилочка, не нравится?

Значит правду пишу!
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Идолопоклонники Европейской Солидарности людей уже начали убивать.
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Да нет, это зебилы тупорылые стали на людей бросаться, ума то нет, а жрать хочется. А клован не кормит, только деньги пилит.
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идиотов с ножичками развелось. насмотрятся туфты про "ножевой бой" в сети и мнят себя дартаньянами.
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ножевой бой - далеко не кулачный...((( - кто понимает танец фехтовальщика ранений не получит
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не понятно... ни с того ни с сего ударил ножом незнакомца в плечо?
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Нормальній людині це дійсно не зрозуміло. А у нас в Україні нині півтора мільйони психічно хворих плюс наркомани під кайфом плюс бики.
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Извините, но нужно быть полным идиотом, чтобы ходить по Киеву без бронежилета....
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Скоро построим на каждой остановке стальные будки, как у вас в Тель-Авиве, и все будут в безопасности.
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Не поверите, несмотря на непростые, мягко говоря, отношения с арабами, в Тель-Авиве гораздо спокойнее, чем в Киеве.... А сам я киевлянин....
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