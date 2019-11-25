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 Происшествия, Общество
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Все про:война (3690) помощь (3144) волонтеры (1944) Юсупова (5)

 Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киев прибыл новый борт с ранеными воинами, которые в частности нуждаются в переливании крови и обезболивающих препаратах.

Об этом сообщила волонтер киевского военного госпиталя Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, нескольких сразу забрали в реанимацию. Сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя, Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9 до 12. У нас так же есть потребности в двух обезболивающих, это дексалгин и кетанов в ампулах, нужны подкладки под раны, а также вода в бутылках, соки, питьевые йогурты, для перекуса воинов колбаса, сыр и кофе, чай, сладкое. Можно овощи и фрукты. Из одежды спорт костюмы и футболки. Это все мы покупаем для ребят", - написала она.

Юсупова напомнила, что в этом месяце благодаря поддержке неравнодушных граждан оплатила два ВАК аппарата для ран (140 тыс. грн) и сообщила, что сегодня выкупает ещё один ВАК (70 тыс).

"Кто ещё не знает, мы находимся в центральном госпитале в отделении травматологии в столовой с обеда. Госпитальная 18, метро Печерск... Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - добавила волонтер.

Смотрите также: Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают. ФОТО

Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 01
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 02
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 03
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 04
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 05

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: "В Киев прибыл новый борт". ФОТО

Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 06
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 07
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 08
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 09
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 10
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 11

Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 12

Источник: https://censor.net.ua/p3161643
 
 
 Топ комментарии
 
у зебила устойчивое перемирие
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Бачив інтерв'ю Юсупової післявчора. Тяжко Було слухати про ті что шмаркля Взагалі болт забила на військові госпіталі. Жодних разу на пів року чмо НЕ провідало ні одного військового. Медікаментів Дійсно немає и хлопці помирають від ран, отриманий під час "перемир'я" Зеленського.
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А держава у нас де ???? Немає кому придбати все необхідне крім волонтерів ?
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Счаз ЗЕбилы накидают $$$.
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Да ты, зебил, скорее удавишься, чем хоть гривну даш на нужды армии.
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Зачем давать деньги , если твои слуги верещат о надлышковом имуществе?
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Их здесь не будет. Им здесь неинтересно.
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Бачив інтерв'ю Юсупової післявчора. Тяжко Було слухати про ті что шмаркля Взагалі болт забила на військові госпіталі. Жодних разу на пів року чмо НЕ провідало ні одного військового. Медікаментів Дійсно немає и хлопці помирають від ран, отриманий під час "перемир'я" Зеленського.
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Ага, расскажи ещё, что 5 барыгиных лет волонтеры на раненных не собирали. Точно так же. И "вяликая рехформаторша" Супрун хоть что-то делала в этом направлении. Задолбала уже эта брехня.
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принаймі результат "рехвоматорші" Супрун і бариги - видно, а зелених йолопів - хіба що відосики та скандали - як не дрочуни, то педофіли. Оце вже реально задовбало.
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Максим 811fe881 "Задолбала уже эта брехня"

Брехня, говоришь, а ты типа, честный? Давай тогда ссылку - где Зеленский хоть раз проявил уважение и проведал раненных
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Хлопцям - легкого і повного одужання. Ти хто закр яає очі і думає, що від і ого війну не буде видно - ганьба, українцям - терпіння, Україні-перемоги.
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«Міністру оборони» у фейсбук написали?
А «*******************?»
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Представить, чтоб в Израиле. к примеру, собирали по людях деньги на медикаменты для солдат армии... за что мы воюем?
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ми воюємо за Україну.
Питання треба ставити не так: яка влада нами керує?
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воюем за землю, чтобы ее было больше, чтобы продать было что
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та израилю только сша выкладываю 5млрд. в год на вооружения, а нас за пол-миллиарда чуть не загрызли. еще бы сравнил госпиталь в Швейцарии и в Кении, в шалаше из пальмовых веток.
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А ты так и будешь ждать, что тебе выложит кто-то из-за бугра?

"еще бы сравнил госпиталь в Швейцарии и в Кении, в шалаше из пальмовых веток."

То есть в том, что мы на уровне Кении (исходя из твоего сравнения) виноваты США?
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ты читал шо писал?
я не о том шо жду, а о том шо нефиг сравнивать банк с монетной лавкой.
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Очень странно, по сводкам уже 3 дня без ранений.
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тепер вони поранення трактують як травми. Тому й нема. А генштаб Хомчака поранених не вважає за втрати.
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И что, когда были получены ранения неизвестно, многих перевозят тогда когда возможна транспортировка.
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Может эти твари применили какое-то новое оружие с беспилотника, о котором написал Бутусов. Вот как сепары с рашей придерживаются перемирия, то стоит ли отводить нашу армию и дальше по всей линии...
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А держава у нас де ???? Немає кому придбати все необхідне крім волонтерів ?
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Не раскачивайте нормандский баркасик пары влюбленных ВОВИКОВ!)))
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Шо, может пипетка из дупы бубочки выскочить?
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я живу в другом городе, хочу сдать кровь для бойцов как это можно сделать?
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При всех больницах есть станции переливания крови. Другое дело, что для перевозки нужны условия.
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Зато зебилы рапортуют что нет раненых...
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влада скоротила видатки, це вже відчувається у багатьох сферах.
Ост вам і дешевий долар, у 4 кварталі буде значне недовиконання бюджету, валюта в країну заходить, але заложений курс майже на 18% вищий за фактичний.
Але як таке може бути: на шостий рік війни у шпиталях немає самого необхідного?!!
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Вот это называется перестали стрелять..., отвели войска...…

Зе, а почему волонтеры собирают деньги, ведь Эпоха Бедности прошла же???

Украина без Клоуна!

Перевел.
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Цікаво...
Останніми днями повідомляли - поранених НЕМА.
А тут борт прилетів.
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Какие раненные?
Зебил же у нас такая бубочнка-нюнечка - он мирный!
И вообще - в нормальной стране раненные обеспечены всем.
Вы фсе врете!!!
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Накануне встречи с Путеном никаких раненых нет и быт не может!
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зеЛуных мразей ждет отстрел и изгнание.дело времени
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Гроші не на Трусквець, дебілам, потрібно тратити, а на поранених!! Дебілов не навчиш! Всі ці поранення на совісті зе!! ВІДВЕДЕНЯ ВІЙСЬК!!
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Какой Трускавец? у них в следующем году обучение в Майами запланировано.
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Тобі яке діло, до моєї віри? Очі муляє? Пораненим допоможеш, чи зайшов пособачитись?
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Пані, він з тих, у яких розумові здібності настілки низькі, що вони вважають що лише їхня думка правильна.
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Це не атеїсти. Невіруюча людина, пропустить мій пост поза увагою. Ці їстоти агресивні. Навіть не знаю, що воно таке
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Мені здається що ти заблукав у чужому городі. Тут капусти нема, йди додому. Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти - Цензор.НЕТ 6373
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бога нет,на улице 2020 год, вы ж не в средневековье живете,пора бы уже это осознать
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Да это как эти все овощи-петки-путины - показная "набожность", но за 0.00001% их деяний, этот добренький божок их должен вечно жечь и прочее что оН любит. но нет, ссуществе сделали пробежку по храмам, лизнули досочку и бодро продолжают творить свои подвиги.(к порошенку понятно, это в гораздо меньшей мере относится чем к путину и овощу, так как не особо злой)
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Матеріаліст, допомеш пораненим хлопцям, чи твоя "віра" проти?
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то як раз твоя "віра" каже - все що стаєть - з волі Боба. але ні, християнчик буде скавуліти, уникати долі, замість того шоб радісно прийняти її.
наприклад навіть Попа римська - вибере рятувальний жилет, а Піплію викине. І то велика і майже свята Попа - а шо вже про мікробів стадних казати?
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Может ЗЕ налоги в Украине заплатит со своего кровавого рос.бизнеса?
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Я, конечно, извиняюсь, что, наверное, не к месту...Но смущают красные бутыли с йогуртом "Чудо" на кассе...случайно не российское производство?
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Кацапы в свое время молокозаводы повыкупали. Кто там кому сейчас рабинович я не в курсе. Но "простоквашино" и прочий "вим-биль-дан" производят в Украине.
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"Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

получается что президент не лох , а кто лохи ? Вот эти кто на носилках (извиняюсь но по-другому выразить дол...зм нашего правительства не могу) ..ну и всем понятно даже жителям Кривого Рога - что добробаты стволы не развернут и на Киев не пойдут
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Хомчака СБУ проверяла? А то писали что и-мэй его трубки пару дней светился в горловке, или другом кубле сепарни.

Путин всегда так делает. Да это и совок делал - срет, срет, срет, и кааак наложит, а потом: А давайте договариваться, мол никому неинтересна напряженность.
Этому уроду Трампу не помешало взглянуть - тоже ведь "хорош" со своей "помощью".
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Надо полагать,министерство обороны самоустранилось от решения подобных проблем. Зато мосты сепарне строятся.
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Опять лохов разводят. Пишет что отчеты выкладывает но ни одного отчета ни от одного волонтёра нет и никогда не будет. Отчет - это не чеки, отчет - это БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕГ ПО СЧЕТУ!!!! Только там будет видно сколько получила и сколько потратила.
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В смысле нет и не будет? Че, никто не догадался их настойчиво попросить? Не думаю что 100% волонтеров воры. Ну пусть 90%, но есть и честные? Вон, Рома Доник(очень любит "зраду"), например.
Ну и они должны в налоговую представить все - получил например 100000 - потратил 90000 - заплати с 10000 налог.
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Должны, но отчетов нет. Ты видел хоть один? Уверен что не видел.
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Спамить полезли, а отчет показать? Неее, карман ближе к телу.
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Видишь как усиленно затирают? О как нужно лохов разводить, дружной командой мошенников.
"Опять лохов разводят. Пишет что отчеты выкладывает но ни одного отчета ни от одного волонтёра нет и никогда не будет. Отчет - это не чеки, отчет - это БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕГ ПО СЧЕТУ!!!! Только там будет видно сколько получила и сколько потратила."
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Вчора, 24 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було. Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було. Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.
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Все что сейчас происходит на фронте, каждый день убитые и раненные ето результат таких успешных переговоров Зелупы и *****, которыми каждый день хвастаются оба. Представьте что будет после того как Зелупа поедет на встречу в нормандском формате. Нормальное и адекватное правительство после каждого обстрела прекратило бы все переговоры и договоры с окупантом и организовало бы полную блокаду окупированной территории и введение военного положения в прифронтовой зоне, чего предусматривает закон.
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Зе писец просто говоря ....там мост тут раненые ...сложная политика ..уже все давно говорили - ров с кракадилами
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проверьте Приватовскую карту. Еле отправил на Монобанк
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и 30 ноября не за горами ... тогда были студенты ,а сейчас уже солдаты ...вы ж понимаете что солдаты это уже последний форт-пост , другого не дано .тобиш после раненых и убитых солдат уже никого не будет
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повага таким Жінкам
одужання Воїнам
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