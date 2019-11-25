 Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщила волонтер киевского военного госпиталя Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, нескольких сразу забрали в реанимацию. Сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя, Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9 до 12. У нас так же есть потребности в двух обезболивающих, это дексалгин и кетанов в ампулах, нужны подкладки под раны, а также вода в бутылках, соки, питьевые йогурты, для перекуса воинов колбаса, сыр и кофе, чай, сладкое. Можно овощи и фрукты. Из одежды спорт костюмы и футболки. Это все мы покупаем для ребят", - написала она.
Юсупова напомнила, что в этом месяце благодаря поддержке неравнодушных граждан оплатила два ВАК аппарата для ран (140 тыс. грн) и сообщила, что сегодня выкупает ещё один ВАК (70 тыс).
"Кто ещё не знает, мы находимся в центральном госпитале в отделении травматологии в столовой с обеда. Госпитальная 18, метро Печерск... Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - добавила волонтер.
Брехня, говоришь, а ты типа, честный? Давай тогда ссылку - где Зеленский хоть раз проявил уважение и проведал раненных
А «*******************?»
Питання треба ставити не так: яка влада нами керує?
"еще бы сравнил госпиталь в Швейцарии и в Кении, в шалаше из пальмовых веток."
То есть в том, что мы на уровне Кении (исходя из твоего сравнения) виноваты США?
я не о том шо жду, а о том шо нефиг сравнивать банк с монетной лавкой.
Ост вам і дешевий долар, у 4 кварталі буде значне недовиконання бюджету, валюта в країну заходить, але заложений курс майже на 18% вищий за фактичний.
Але як таке може бути: на шостий рік війни у шпиталях немає самого необхідного?!!
Зе, а почему волонтеры собирают деньги, ведь Эпоха Бедности прошла же???
Украина без Клоуна!
Перевел.
Останніми днями повідомляли - поранених НЕМА.
А тут борт прилетів.
Зебил же у нас такая бубочнка-нюнечка - он мирный!
И вообще - в нормальной стране раненные обеспечены всем.
Вы фсе врете!!!
наприклад навіть Попа римська - вибере рятувальний жилет, а Піплію викине. І то велика і майже свята Попа - а шо вже про мікробів стадних казати?
получается что президент не лох , а кто лохи ? Вот эти кто на носилках (извиняюсь но по-другому выразить дол...зм нашего правительства не могу) ..ну и всем понятно даже жителям Кривого Рога - что добробаты стволы не развернут и на Киев не пойдут
Путин всегда так делает. Да это и совок делал - срет, срет, срет, и кааак наложит, а потом: А давайте договариваться, мол никому неинтересна напряженность.
Этому уроду Трампу не помешало взглянуть - тоже ведь "хорош" со своей "помощью".
Ну и они должны в налоговую представить все - получил например 100000 - потратил 90000 - заплати с 10000 налог.
"Опять лохов разводят. Пишет что отчеты выкладывает но ни одного отчета ни от одного волонтёра нет и никогда не будет. Отчет - это не чеки, отчет - это БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕГ ПО СЧЕТУ!!!! Только там будет видно сколько получила и сколько потратила."
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було. Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.
одужання Воїнам