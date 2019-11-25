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Все про:ранение (2262) Донбасс (20010) Марьинка (539) операция Объединенных сил (1823)

 Наемники РФ во время обстрела Марьинки ранили местную жительницу, - ООС. ФОТО

Наемники РФ на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия город Марьинку. В результате ранена местная жительница.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Наемники РФ во время обстрела Марьинки ранили местную жительницу, - ООС 01

Как сообщается, женщина находилась на улице со своим трехлетним ребенком. Наемники РФ около 12:00 совершили несколько выстрелов. Женщина получила ранения грудной клетки и левого плеча.

Наемники РФ во время обстрела Марьинки ранили местную жительницу, - ООС 02
"Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное", - сообщают в штабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли Марьинку, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны о ситуации в ООС

Источник: https://censor.net.ua/p3161624
 
 
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Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады, раненый бомбой с российского беспилотника у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября.
Внимание - россияне применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника. Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв. Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку - хотя Сизое на самой границе с РФ, россияне не могли не знать о нападении, там они воюют, их ПВО, их солдаты, их беспилотники. Ранее Сизое считалось одним из самых спокойных участков ООС, где давно не было никаких обстрелов.
Поначалу многие меня критиковали за пост - а может это не боевое, сам на гранате подорвался и т.д. К слову, поначалу ранение не стали регистрировать как боевое, по сводке сразу не написали, не поверили, но благодаря энергичной реакции Оксаны и Дмитрия Корчинских все стало на свои места. Это официальное фото из Харьковского госпиталя, цитирую информагентство Минобороны - "Український захисник зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення з допомогою медичного магнітного інструмента половина осколків не магнітилася. За словами військових медиків, це перший випадок в їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх усі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом. Сам поранений боєць розповідає, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликий висоті, після чого дрібні осколки почали вражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху".
Дай Бог здоровья Воину, у него очень серьезно ранено левое плечо, долго придется восстанавливаться, но главное, что жив, реально чудом повезло человеку, второй день рождения. Юрий БутусовНаемники РФ во время обстрела Марьинки ранили местную жительницу, - ООС - Цензор.НЕТ 6828

Наемники РФ во время обстрела Марьинки ранили местную жительницу, - ООС - Цензор.НЕТ 8417
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Нужно отвести войска за Марьинку! Куда миротворец-Зеленский смотрит??? Сивоха где?
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.....как говорил наш учитель по ФИЗИКЕ недовольному ученику за ОЦЕНКУ : все жалобы направлять в ООН с 14 00 -до 16 00 кроме субботы и воскресенья !!!
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Характер ранения говорит о том, что пуля была на излёте.
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