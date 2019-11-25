 Наемники РФ во время обстрела Марьинки ранили местную жительницу, - ООС. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, женщина находилась на улице со своим трехлетним ребенком. Наемники РФ около 12:00 совершили несколько выстрелов. Женщина получила ранения грудной клетки и левого плеча.



"Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное", - сообщают в штабе.

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