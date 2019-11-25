 Полиция квалифицировала взрыв автомобиля в Харькове как покушение на убийство. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват".

"Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, которые вероятно причастны к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Приказом начальника Главного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват", - сообщает полиция.

Информация о взрыве поступила в полицию в 10:13. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство облуправления полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", адвокат Андрей Гагун сообщил, что взрыв произошел, когда он сел в машину и начал отъезжать от дома.

Гагун связывает происшедшее со своей профессиональной деятельностью. "В мой адрес неоднократно поступали угрозы, поэтому связываю со своей профессиональной деятельностью. Думаю, что хотят запугать", - сказал он.

Вместе с тем, адвокат отказался назвать дела или фамилии людей, которые могут быть связаны со взрывом.

Гагун также подтвердил, что в доме возле которого произошел взрыв, живет глава Харьковского областного совета Сергей Чернов, но, по мнению адвоката, покушение планировалось именно на него.

Как сообщалось, утром 25 ноября около 10:30 на улице Чайковского в Харькове при посадке в автомобиль сработало взрывное устройство.

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