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 Рейсовый автобус перевернулся из-за гололеда на Виннитчине, травмированы 5 человек, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 25 ноября, вблизи г. Тульчин произошло дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус перевернулся из-за гололеда. В результате аварии телесные повреждения получили пять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

Авария произошла на автодороге Тульчин - Кирнасовка около 06 часов утра.

По предварительной информации, водитель автобуса "Isuzu" сообщением Ольгополь-Винница из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

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Рейсовый автобус перевернулся из-за гололеда на Виннитчине, травмированы 5 человек, - Нацполиция 01
Рейсовый автобус перевернулся из-за гололеда на Виннитчине, травмированы 5 человек, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161583
 
 
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Не из за гололеда....а из за действий тупого водятла...
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Всегда приятно читать умные слова - от "мастера вождения".
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🙂30 лет за рулем....ни одной аварии...
И пробеги были неслабые...и зимой и летом...и в голед...и в снег...и в дождь..
Ну разве что тупая коза на парковке перед супермакетом мне в дверь вьехала..когда меня не было...
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тогда для вас остаётся открыта вакансия в г. Тульчин ))))))) с таким то резюме Рейсовый автобус перевернулся из-за гололеда на Виннитчине, травмированы 5 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9401
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Один водятел из за светофора чуть своих детей не поубивал...другой и за гололела автобус перевернул...
При этом сотни...и тысячи водителей...нормально ...без аварий... проезжают светофоры...и едут по гололеду...
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Ну прям такого уж гололеда на фото не видно.
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