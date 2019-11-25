 Рейсовый автобус перевернулся из-за гололеда на Виннитчине, травмированы 5 человек, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

Авария произошла на автодороге Тульчин - Кирнасовка около 06 часов утра.

По предварительной информации, водитель автобуса "Isuzu" сообщением Ольгополь-Винница из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

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