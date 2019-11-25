 Украинка везла из Милана 50 единиц брендовой одежды на 1,5 млн под видом личных вещей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, украинка 1992 года рождения прибыла рейсом из Милана и выбрала прохождение по "зеленому коридору", тем самым подтверждая отсутствие предметов и вещей, подлежащих декларированию.
Однако пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы, используя оперативные данные, остановили женщину для проверки ее багажа.
Выяснилось, что с нарушением таможенных правил через государственную границу она перевозит более 50 единиц брендовой одежды на сумму более 1,5 миллиона гривен.
Товар изъят. За нарушение таможенных правил на гражданку Украины составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".
Шмотки через границу вез
1,5млн це за нинішнім курсом 60тис баксів. Щось не схоже, що там товару на цю суму. Мокасини на резині, якісь свільдерочки...
Мабуть вирішили з баби бабла злупити.
Якщо людина згадує про свинарчуків і пороха, але не згадує при цьому яника, то це заставляє задуматися...
Бабу потрібний суддя відправить у СІЗО і буде вона там париться, поки чоловік та родичі її не викуплять.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Теж спочатку подумав що доколупуються дарма... Поки не заглянув на сайт цього елітного італійського бренду))
Там же есть сумма на которую мона беспошлинно ввозить(шоб типо не спекулировали?), а то так мона и ожерелье купить за миллион евро и спокойно тут загнать за "кэш".
Стаття 370. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян
1. Особистими речами вважаються:
1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;
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- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.."
Бдительность - превыше всего!
Вот интересно - 50 пар ЧЕГО могло уместиться в чемодан?