 Украинка везла из Милана 50 единиц брендовой одежды на 1,5 млн под видом личных вещей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, украинка 1992 года рождения прибыла рейсом из Милана и выбрала прохождение по "зеленому коридору", тем самым подтверждая отсутствие предметов и вещей, подлежащих декларированию.

Однако пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы, используя оперативные данные, остановили женщину для проверки ее багажа.

Выяснилось, что с нарушением таможенных правил через государственную границу она перевозит более 50 единиц брендовой одежды на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Товар изъят. За нарушение таможенных правил на гражданку Украины составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".

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