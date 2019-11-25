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Все про:Госпогранслужба (3538) Италия (945) контрабанда (1873)

 Украинка везла из Милана 50 единиц брендовой одежды на 1,5 млн под видом личных вещей. ФОТОрепортаж

Пограничники и сотрудники фискальной службы разоблачили контрабанду 50 единиц брендовой итальянской одежды, которые гражданка Украины пыталась нелегально ввезти в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, украинка 1992 года рождения прибыла рейсом из Милана и выбрала прохождение по "зеленому коридору", тем самым подтверждая отсутствие предметов и вещей, подлежащих декларированию.

Однако пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы, используя оперативные данные, остановили женщину для проверки ее багажа.

Выяснилось, что с нарушением таможенных правил через государственную границу она перевозит более 50 единиц брендовой одежды на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Товар изъят. За нарушение таможенных правил на гражданку Украины составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".

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Украинка везла из Милана 50 единиц брендовой одежды на 1,5 млн под видом личных вещей 01
Украинка везла из Милана 50 единиц брендовой одежды на 1,5 млн под видом личных вещей 02
Украинка везла из Милана 50 единиц брендовой одежды на 1,5 млн под видом личных вещей 03

Источник: https://censor.net.ua/p3161579
 
 
 Топ комментарии
 
Пять пар замшевых башмаков, потертые джинсы и заношенный свитер стоят 1,5 млн. грн.? Может это действительно ее личные вещи, или есть закон ограничивающий стоимость личных вещей?
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Какая то заробитчанка , закупилась. На фото все і виглядає як особисті речі, 1,5 мільйона звісно ж беруться зі стелі, інакше не солідно звучить
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на кровавой России вроде было 1000 евров, стало 500 безпошлинный ввоз, в дитаторской Беларуси вроде 200 и только демократической Украине 100, ну что б население не обляпалось миланскими распродажами и китайскими телефонами)))
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Пять пар замшевых башмаков, потертые джинсы и заношенный свитер стоят 1,5 млн. грн.? Может это действительно ее личные вещи, или есть закон ограничивающий стоимость личных вещей?
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Отдадут и извинятся. Нет нарушения. Стоимость вещей невозможно доказать, и это по виду не товарная партия.
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Не для того они там сидят чтоб отдавать и извиняться
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Значить будут "сідєть" не там,а в іншому місці...
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Ну 50 шмоток не так много, могла вести себе и знакомым, да вот допустим человек сьездил пошопиться по итальянским магазинам, как ему узнать сколько шмоток можно провозить обратно без проблем.
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Точно не скажу, але здається до 1000 євро на особу.
1,5млн це за нинішнім курсом 60тис баксів. Щось не схоже, що там товару на цю суму. Мокасини на резині, якісь свільдерочки...
Мабуть вирішили з баби бабла злупити.
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Когда вы мрази посадите свинарчука и потроха,хватит тратить ресурсы на паршивые шмотки в сумках из Милана.
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Нє, противник яника, бо яник - першопричина всього!

Якщо людина згадує про свинарчуків і пороха, але не згадує при цьому яника, то це заставляє задуматися...
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Первопричина всему - тигрюля,шлендра шуфрича,которая затеяла на пару со своим адвокатом портновым войну с президентом Ющенко,но это уже дело прошлого,а потрох должен сидеть за то,что не посадил ни одного регионала и всех их прокрышевал.
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просто "МЕГА-успех" украинской "таможни"! "новость" достойная "цензора")))))))))))))))))))
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Разоблачение года, то х........ня, что фуры десятками проходят.
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Какая то заробитчанка , закупилась. На фото все і виглядає як особисті речі, 1,5 мільйона звісно ж беруться зі стелі, інакше не солідно звучить
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на кровавой России вроде было 1000 евров, стало 500 безпошлинный ввоз, в дитаторской Беларуси вроде 200 и только демократической Украине 100, ну что б население не обляпалось миланскими распродажами и китайскими телефонами)))
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Я на них посмотрю как они смогут доказать что эти вещи были не для личного использования куплены.
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А вони нічого не будуть доводити.
Бабу потрібний суддя відправить у СІЗО і буде вона там париться, поки чоловік та родичі її не викуплять.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Елементарно, друже. Якщо ти зайдеш на сайт Loro Piana, то побачиш що ціна одної пари такого взуття або світер коштує 2 тис. євро і більше. У нас: 1) існує обмеження по вартості недекларованих товарів для ввозу 2) товари для власного користування повинні бути без бірок та фірмових упаковок.
Теж спочатку подумав що доколупуються дарма... Поки не заглянув на сайт цього елітного італійського бренду))
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Так я Порше куплю тоже для личного использования, не?
Там же есть сумма на которую мона беспошлинно ввозить(шоб типо не спекулировали?), а то так мона и ожерелье купить за миллион евро и спокойно тут загнать за "кэш".
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Де вони тут півтора ляма побачили? Це ж не вечірні сукні і не костюми бріоні, як у наших дупутатів...
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Вопрос не в том что она везла с собой купленный товар, а в том что шла по зеленому коридору. Авирейсом можно беспошлинно перевезти товара до 500 евро.
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Товару,а не особисті речі...Це - особисті речі,і ніде не вказано,скільки їх і на яку суму можна перевезти...В деяких випадках є лишень обмеження по вазі...
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Вот выдержка из таможенного кодекса что такое "личные вещи":

Стаття 370. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян
1. Особистими речами вважаються:
1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;
.....
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"Шутите! - сказала Эллочка нежно.- Это мексиканский тушкан.
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.."
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Пять пар китайских тапочек на резиновой подошве....
Бдительность - превыше всего!
Вот интересно - 50 пар ЧЕГО могло уместиться в чемодан?
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погранцам надо поделится =- они хотят жить по-новому с бпп
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