 На парковке одного из домов Харькова взорвался автомобиль. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
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"Все произошло на парковке одного из домов по улице Чайковского. Пострадали также рядом стоящие машины", - сообщает сообщество Типичное ХТЗ в совем телеграм-канале.
На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС, взрывотехническая Служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Также в соцсетях сообщают, что взрыв погремел возле дома, где проживает председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.
В полиции обещают предоставить информацию о происшествии позже.
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ситуация становится всё интересней и интересней. Кароч это оказывается дом в котором живёт Чернов. В ближайшее время будет сессия обл совета и на Чернова оказывается сильное давление.
по взрыву на Чайковского 6.
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Фоткал на непонятки шо и как, но можем сказать одно - 90е нервно курят по сравнению 2019ми. (с) СолнцеЛикийХарьков