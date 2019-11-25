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 На парковке одного из домов Харькова взорвался автомобиль. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня около 10:30 на улице Чайковского при посадке в автомобиль сработало взрывное устройство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Видео Новости Харькова

"Все произошло на парковке одного из домов по улице Чайковского. Пострадали также рядом стоящие машины", - сообщает сообщество Типичное ХТЗ в совем телеграм-канале.

На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС, взрывотехническая Служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

На парковке одного из домов Харькова взорвался автомобиль 01

Также в соцсетях сообщают, что взрыв погремел возле дома, где проживает председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

В полиции обещают предоставить информацию о происшествии позже.

Источник: https://censor.net.ua/p3161575
 
 
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Это обычная безалаберность и пренебрежение элементарными правилами безопасности.... Даже дети знают, что перед посадкой в автомобиль необходимо убедится - не прикреплена ли к днищу мина или фугас....
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Копеечную корейскую консервную банку шандарахнули,зачем владельцев таких убожеств взрывать,харьковчане совсем подурели?
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Кашкай еще не совсем убит после взрыва. - Уровень хозяина не высок. Если не шифруется спецом...
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при посадке в автомобиль сработало взрывное устройство, Люди не пострадали?
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UPD: по взрыву на Чайковского 6.
Взорвали машину зятя бывшего заместителя областного прокурора, адвоката Андрея Гагуна

ситуация становится всё интересней и интересней. Кароч это оказывается дом в котором живёт Чернов. В ближайшее время будет сессия обл совета и на Чернова оказывается сильное давление.

по взрыву на Чайковского 6.
Причастны к взрыву на улице Чайковского могут передвигаться на Opel Vectra синего цвета с Еврономер - полиция
Фоткал на непонятки шо и как, но можем сказать одно - 90е нервно курят по сравнению 2019ми. (с) СолнцеЛикийХарьков
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Лудший всегда любил пирошоу. Шо на себя устраивал, шо на других... Сын Адольфа, фуле...
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