 Вандалы расписали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром...", - говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях отмечают, что камеры ближайших магазинов должны были зафиксировать вандалов.

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