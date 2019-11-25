 Вандалы расписали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.
"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром...", - говорится в сообщении.
Пользователи в комментариях отмечают, что камеры ближайших магазинов должны были зафиксировать вандалов.
Второе: "Обида" "кацапов" на евреев вполне понятна... Это "комплекс неполноценности"... Когда-то прочитал диалог:
- Почему в Великобритании не существует антисемитизма?
- Потому что британцы не считают евреев умнее себя...
Так и тут... Кацапня понимает, что они, из-за природной лени и тупости, не могут достичь таких успехов, как евреи... И поэтому их ненавидят...
Меня вот интересует вопрос кто остановит украинских евреев!!! Может нам нужен свой Адольф???
Сва́стика (символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти - приветствие, пожелание удачи, благоденствие, от सु, су - «добро, благо» и अस्ति, асти - «есть, быть»)
Так это им просто удачи желали )))
І за мовною ознакою теж.
а історія пам'ятника приблизно така: раніш на старому будинку по непарному боку вул червоноармійської (Великої Васильківської) була меморіальна дошка "жив видатний письменник Ш-А". Потім цей та сусідні будинки пішли під знесення у зв'язку з побудовою Центру Пінчука і створення "Нового проїзду". З поваги до Шолом-Алейхема було виготовлено пам'ятник, який спочатку встановили у торці бульварчика на вул. Басейній, обличчям до проїжджої частини. Пішоходам було незручно розглядати пам'ятник з фасаду. Після ліквідації бульварчика пам'ятник перенесли на вул. Рогнідинську, приблизно посередині між Синагогою і знесеним будинком. на якому була меморіальна дошка. На вул. Рогнідинській майже у кожному будинку - бар, кафе, магазинчик. Тобто камер відеоспостереження більш ніж достатньо.
Тут може Рівлін приїхати, обісрати всіх(народ) в Раді, і всі "депутати" роблять ось так:
Або як баба Нетаньяху недавно опустила всіх Причому це було спеціально, оскільки у них дуже в пошані символізм.
Але гої проковтнуть це все так же майстерно як Саша Грей(дещо інше)
Почитай його твори, зрозумієш. На тлі гори з макулатури, яку написали кацапомовні, особливо совєцькі "письменнники", які ситуативно перебували на території України, Шолом Алейхем - це явище нашої спільної культури.