 Водитель сгорел вместе с автомобилем в результате ДТП на Полтавщине, - патрульная полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Кременчуга.

"Ужасное ДТП произошло вблизи села Бутенко. Вчера, около 20 часов, водитель автомобиля Toyota LiteAce не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Toyota LiteAce. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие участники ДТП доставлены в больницу.

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