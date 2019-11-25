EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  759  0
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5887) Полтавщина (523) патрульная полиция (1351)

 Водитель сгорел вместе с автомобилем в результате ДТП на Полтавщине, - патрульная полиция. ФОТО

На Полтавщине в результате дорожно-транспортного происшествия после столкновения загорелся автомобиль, его водитель погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Кременчуга.

"Ужасное ДТП произошло вблизи села Бутенко. Вчера, около 20 часов, водитель автомобиля Toyota LiteAce не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Toyota LiteAce. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие участники ДТП доставлены в больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состояние детского омбудсмена Кулебы стабилизировали, его старший сын без сознания и в тяжелом состоянии

Водитель сгорел вместе с автомобилем в результате ДТП на Полтавщине, - патрульная полиция 01
Водитель сгорел вместе с автомобилем в результате ДТП на Полтавщине, - патрульная полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161538
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх