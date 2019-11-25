 Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Протестующие почтили память женщин, которые погибли от рук партнеров. Они собрались у Дворца справедливости, где разместили женская обувь красного цвета как символ жертв убийств.
Митингующие держали плакаты с надписями "Хватит этого" и "Больше ни одной жизни". Они также включили сигнализацию и кричали в знак протеста против замалчивания проблемы насилия против женщин. Также были упомянуты имена 22 женщин, убитых мужчинами в Бельгии в этом году.
"Бельгия - это очень сложная страна со многими уровнями власти: федеральным, региональным и коммунальным, и все эти уровни власти мало что делают для борьбы с насилием над женщинами", - заявила одна из организаторов акции Селин Кудрон.
Согласно данным бельгийской организации по борьбе с насилием над женщинами Mirabal, в 2017 году в стране было зафиксировано 98 случаев убийств женщин, в соотношении с численностью населения намного выше уровнем, чем в других европейских странах.
Накануне десятки тысяч людей вышли на марши против насилия над женщинами в Париже и Риме. Акции проходят перед Международным днем борьбы с насилием против женщин, который отмечается 25 ноября.
Этих - никто (вы на их внешний вид посмотрите, им даже поход на петтинг вместо митинга не поможет).
А так - да мигранты, наверное.
Из дикой, теплой Африки.
Ужасно
Гендерное насилие специально заносят в отдельную категорию, так как и профилактика, и работа с последствиями у него особые. "Домашнее насилие, сексуальное насилие, харассмент - это те виды, с которыми женщины сталкиваются в своей жизни значительно чаще, чем мужчины, именно в силу того, что они женщины", - подтверждает адвокат и правозащитница Мари Давтян.
https://m.dw.com/ru/почему-нужно-отдельно-бороться-с-насилием-против-женщин/a-51395555
Выделять насилие против женщин отдельно стали как раз в ООН
Это не значит, что я оправдываю насилие против мужчин, но, к сожалению, насилие против женщин в серьёзных масштабах в мире существует.
Просвети нас, о толерантная жительница Германии
Бідні жіночки навіть не підозрівають який сюрприз їм і їхнім дочкам і онучкам приботували "генератори ідей" подібних акцій!