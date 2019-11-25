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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Брюссель (552) женщины (565) насилие (208)

 Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе. ФОТОрепортаж

Около десяти тысяч человек вышли на улицы бельгийской столицы Брюсселя в воскресенье, 24 ноября, с призывом прекратить насилие над женщинами в семьях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Протестующие почтили память женщин, которые погибли от рук партнеров. Они собрались у Дворца справедливости, где разместили женская обувь красного цвета как символ жертв убийств.

Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе 01

Митингующие держали плакаты с надписями "Хватит этого" и "Больше ни одной жизни". Они также включили сигнализацию и кричали в знак протеста против замалчивания проблемы насилия против женщин. Также были упомянуты имена 22 женщин, убитых мужчинами в Бельгии в этом году.

Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе 02

"Бельгия - это очень сложная страна со многими уровнями власти: федеральным, региональным и коммунальным, и все эти уровни власти мало что делают для борьбы с насилием над женщинами", - заявила одна из организаторов акции Селин Кудрон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Изгнание мужчин из семьи", - в Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии. ФОТОрепортаж

Согласно данным бельгийской организации по борьбе с насилием над женщинами Mirabal, в 2017 году в стране было зафиксировано 98 случаев убийств женщин, в соотношении с численностью населения намного выше уровнем, чем в других европейских странах.

Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе 03

Накануне десятки тысяч людей вышли на марши против насилия над женщинами в Париже и Риме. Акции проходят перед Международным днем ​​борьбы с насилием против женщин, который отмечается 25 ноября.

Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе 04

Источник: https://censor.net.ua/p3161529
 
 
 Топ комментарии
 
Ультралевацкая пропаганда их насилует. Совсем мозги выветрила.
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Стесняюсь спросить-а кто именно насилует бельгийских женщин?
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А эти, как их там? Во, вспомнил- насильники! В Брюсселе, куда ни глянь- сплошные насильники, успевай уворачиваться. Не хотелось, но придётся: во, дают бабы!
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Ультралевацкая пропаганда их насилует. Совсем мозги выветрила.
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Вот этих, на фотографиях с митинга?
Этих - никто (вы на их внешний вид посмотрите, им даже поход на петтинг вместо митинга не поможет).

А так - да мигранты, наверное.
Из дикой, теплой Африки.
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Ну,парочкой на фото вроде и можно было заняться.Не все там страшные)
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Ну чому ж?- Ота справа, друга знизу фотка, дуже навіть нічого. Але боюся я їй не до смаку- у мене нема вагіни.
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Коли у Країні нема проблем,то вони їх придумують))
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Насколько я помню, позавчера, в Мацкве мужики протестовали, против нечто подобного. То есть, в подавляющем большинстве- мужики. Какой-то лозунг был непонятно-дебильноватый. Но, ладно. Главное, что Туркиш Эрлайнз- полёты в Одессу возобновила! Похоже, что мои каникулы- завершаются...
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Также были упомянуты имена 22 женщин, убитых мужчинами в Бельгии в этом году. Источник: https://censor.net.ua/p3161529

Ужасно
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Судя по камментам выше мы все таки "мышебратья" с мордорскими. Там тоже в ходу поговорка "Бьет - значит любит" и "а что, нет больше других проблем?". Ну-ну...
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У меня вопрос: а сколько мужиков полегло, в битвах бытового значения, на бельгийских полях? Не знаете? Вот, когда узнаете- тогда и выводы делать будете.
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У нас було коли п'яна баба одним ударом по голові убила чоловіка. Непитущий, трудяга, тільки для дітей і жив...
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В том и всё дело! На УКРНЕТе я постоянно сталкиваюсь с тем, что в бытовухе тёти- весьма активно-агрессивны. Ножичком ткнуть- как чашку кофе выпить- запросто! Потому, я не удивлюсь, что мужского полу- не 22 жертвы, а поболее. Просто сегодня нужен вот такой митинг!
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В экспертной среде принято выделять такое насилие, так как оно напрямую связано с гендером и дискриминацией...
Гендерное насилие специально заносят в отдельную категорию, так как и профилактика, и работа с последствиями у него особые. "Домашнее насилие, сексуальное насилие, харассмент - это те виды, с которыми женщины сталкиваются в своей жизни значительно чаще, чем мужчины, именно в силу того, что они женщины", - подтверждает адвокат и правозащитница Мари Давтян.

https://m.dw.com/ru/почему-нужно-отдельно-бороться-с-насилием-против-женщин/a-51395555
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Вот такого икзперда- я не принимаю и даю ему отвод! Причина- этот икзперд- тётя, которая умеет посчитать так, как требует момент.
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Ну там статья по ссылке полностью, про правовой подход ООН
Выделять насилие против женщин отдельно стали как раз в ООН

Это не значит, что я оправдываю насилие против мужчин, но, к сожалению, насилие против женщин в серьёзных масштабах в мире существует.
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A девку на дискотеке за жопу потрогать - это гендерное насилие ?
Просвети нас, о толерантная жительница Германии Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі - Цензор.НЕТ 7679
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Бардак в этой Бельгии развели, женщин насилуют, ну это логично, когда у власти "импотенты".))) А вообще не верю в искренность этих митингующих, у них цель погнать на власть, видимо дело к выборам близится.
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їх по обміну відправити в арабські країни, хай там трішки познайомляться з житіем тих жінок та відсутністю насилля
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Більше ніж сто років тому два страшидла -клара целкін і ґоза люксембург заварили подібну "кашу"! Наслідком стало те що перед тим було 3к кіндерен,кірхе,кюхе, а після того докинулось ще й арбайт ,а подекуди махт фрай.
Бідні жіночки навіть не підозрівають який сюрприз їм і їхнім дочкам і онучкам приботували "генератори ідей" подібних акцій!
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Их даже на кострах жгли, количествах. Наверное- мужики, из тех, "которые- которых". Ну, вы поняли. Однако, давно это было, многое изменилось... Щас тёти решили взять реванш, судя по всему
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Многое изменилось, а многое, к сожалению, не изменилось
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И- не изменится! Никогда- не изменится. Мать-Природа такова, что изменить- не получится! По крайней мере, ни вам, ни мне- этого изменения не увидеть. Наверное, это к лучшему.
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