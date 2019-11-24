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 Общество, За рубежом
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Все про:Варфоломей (173) Голодомор (906) панихида (42)

 Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора. ФОТОрепортаж

В Стамбуле с участием Вселенского Патриарха Варфоломея отслужили божественную литургию и панихиду по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня мы отмечаем 86-ю годовщину Голодомора и чтим память жертв этого геноцида сталинского режима против украинского народа. Бесчисленное количество украинских мирных жителей: детей, мужчин и женщин - страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру", - сказал Вселенский Патриарх.

Он отметил, что зло и в настоящее время осуществляет свое разрушительное воздействие на мир, но нашей обязанностью является борьба для победы добра.

"Вселенский Патриархат решил предоставить автокефалию народу Божьему Украины, чтобы он мог организовать свою жизнь в соответствии с основами святых канонов церкви и ее традиций, чтобы имел уважение к Матери Церкви и был в коммуникации с другими православными церквями", - отметил Варфоломей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе. ФОТОрепортаж

Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 01
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 02
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 03
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 04
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 05

Источник: https://censor.net.ua/p3161519
 
   
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А почему телка в Божье храме в мини-юбке и с непокрытой головой? Или это не Храм, а Мулен Руж?
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Про непокриту голову вже неодноразово пояснювали,а от юпочку можна б і подовше в церкву одягнути.
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора - Цензор.НЕТ 6486
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Так для вас росіян справжня Вселенська церква не є авторитетною.
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Навпаки.
Для Вселенської Церкви МПЦ, вважається додатком до ФСБ.
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Їхня церкви - РПЦ, яка дійсно довго брала священиками КДБістів.
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Да, могла бы хотя бы шляпкой прикрыть голову
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Пані, чисто в якості інформації: «﻿Забужко: Із православних церков від жінок вимагають "вкрити голову" ті, на котрих відбився звичайний вплив ісламу: московська і сербська. Українська письменниця Оксана Забужко закликала українок скинути з голови "московські савани".
Забужко: Якщо ви себе вважаєте християнками, то Христос вкривати голови від жінок не вимагав. Носіння жінками хусток у православній церкві є відлунням мусульманської традиції й українкам вартує від цього відмовитися. Таку думку висловила українська письменниця
Забужко зазначила, що вкрита голова не властива українській церкві. "Із православних церков від жінок вимагають "вкрити голову" (адаптована версія хіджабу) ті, на котрих відбився звичаєвий вплив ісламу: московська й сербська. В Україні ж такої поведенції не було зроду-звіку, і якби ви уважно читали в школі "Бояриню" Лесі Українки, то краще б розуміли, чому, опинившись "на Москві", козачка Оксана чується так дискомфортно навіть у церкві, де їх із свекрухою обдивлено й обшептано з усіх сторін", - підкреслила письменниця.
Вона закликала українок не носити в церкві хустки.
"Скиньте, Христа ради, оті ваші московські запинала, якщо тільки ви прихожанки українських церков, бо тридесять колін українського жіноцтва щоразу при тому дивляться на вас із неба і плачуть", - підсумувала вона.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/-zabuzhko-z-pravoslavnih-tserkov-vid-zhinok-vimagajut-pokriti-golovu-ti-na-jakih-vplinuv-islam-moskovska-i-serbska-283048.html
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Спасибо за информацию .
Я имела ввиду , что в Британии принято носить шляпки в общественнве места,
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Це тільки у православних кацапського обряду жінкам заборонено заходити до церкви без хустки на голові. У всьому цивілізованому світі, у всіх християнських храмах, в тому числі і у храмах Православної Церкви України, жінки мають таке ж право як і чоловіки, під час сбогослужіння не покривати голову. А спідниця не міні, а до колін, - звичайної довжини як прийнято у діловому етикеті.
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Меня больше смущает парча, золотом расшитая, килограмовые кресты из того же золота с драгоценными камнями и тому подобное когда основоположник религии, так сказать, в простой одёжке и на ослике в лучшем случае.
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это - дресс-код православный,

а яхта гундяйская тебя не смущает ?
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так кто после этого Украине Папа, Варфоломей или Кирилка Гундяй? Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору - Цензор.НЕТ 7142
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Спасибо Патриарху .
От офиса презедента булут комменты или там сплошные НЕХРЕСТИ СОБРАЛИСЬ, как черти на перекрестках
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там даже не ВЫХРИСТИ, а реально - НЕХРИСТИ, ни христианские, ни иудейские - антисемиты, короче Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору - Цензор.НЕТ 4591
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А я думаю, что то за вой с северо-востока? А то гундяй воет аки зверь, какими были русске, пока из Киева в их болота не принесли христианство.
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Респект Варфоломію.
Бог і Вселенський Патріарх з Україною.
Переможемо Антихриста.
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Даже во время жестокой немецкой оккупации смертность на селе была втрое меньше, чем во времена Голодомора. https://korrespondent.net/ukraine/4164104-nazvano-kolychestvo-zhertv-holodomora-v-ukrayne P.S . Кто мне обьяснить , как русских можно называть освободителями ?
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