 Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня мы отмечаем 86-ю годовщину Голодомора и чтим память жертв этого геноцида сталинского режима против украинского народа. Бесчисленное количество украинских мирных жителей: детей, мужчин и женщин - страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру", - сказал Вселенский Патриарх.
Он отметил, что зло и в настоящее время осуществляет свое разрушительное воздействие на мир, но нашей обязанностью является борьба для победы добра.
"Вселенский Патриархат решил предоставить автокефалию народу Божьему Украины, чтобы он мог организовать свою жизнь в соответствии с основами святых канонов церкви и ее традиций, чтобы имел уважение к Матери Церкви и был в коммуникации с другими православными церквями", - отметил Варфоломей.
Для Вселенської Церкви МПЦ, вважається додатком до ФСБ.
Забужко: Якщо ви себе вважаєте християнками, то Христос вкривати голови від жінок не вимагав. Носіння жінками хусток у православній церкві є відлунням мусульманської традиції й українкам вартує від цього відмовитися. Таку думку висловила українська письменниця
Забужко зазначила, що вкрита голова не властива українській церкві. "Із православних церков від жінок вимагають "вкрити голову" (адаптована версія хіджабу) ті, на котрих відбився звичаєвий вплив ісламу: московська й сербська. В Україні ж такої поведенції не було зроду-звіку, і якби ви уважно читали в школі "Бояриню" Лесі Українки, то краще б розуміли, чому, опинившись "на Москві", козачка Оксана чується так дискомфортно навіть у церкві, де їх із свекрухою обдивлено й обшептано з усіх сторін", - підкреслила письменниця.
Вона закликала українок не носити в церкві хустки.
"Скиньте, Христа ради, оті ваші московські запинала, якщо тільки ви прихожанки українських церков, бо тридесять колін українського жіноцтва щоразу при тому дивляться на вас із неба і плачуть", - підсумувала вона.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/-zabuzhko-z-pravoslavnih-tserkov-vid-zhinok-vimagajut-pokriti-golovu-ti-na-jakih-vplinuv-islam-moskovska-i-serbska-283048.html
Я имела ввиду , что в Британии принято носить шляпки в общественнве места,
а яхта гундяйская тебя не смущает ?
От офиса презедента булут комменты или там сплошные НЕХРЕСТИ СОБРАЛИСЬ, как черти на перекрестках
Бог і Вселенський Патріарх з Україною.
Переможемо Антихриста.