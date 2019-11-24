 По факту ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы открыто производство, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Сегодня около 14 часов на автодороге "Киев-Одесса", вблизи с. Чабаны, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры "Тойоты" получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

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