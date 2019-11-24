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 Происшествия
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Все про:ДТП (5881) Нацполиция (10453) Кулеба Николай (31)

 По факту ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы открыто производство, - Нацполиция. ФОТО

Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Сегодня около 14 часов на автодороге "Киев-Одесса", вблизи с. Чабаны, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры "Тойоты" получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

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По факту ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы открыто производство, - Нацполиция 01
По факту ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы открыто производство, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161518
 
 
 Топ комментарии
 
яке нафіг кримінальне провадження? цікаво - хоч штраф Кулеба заплатить? чи водій буса повторить долю Дронова
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Пусть все выздоравливают с обеих сторон... Дети Кулебы не виноваты, что папа у них дальтоник и на красный едет... По факту ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы открыто производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4681
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это типа сделать диагноз дальтоник ага а как права получили тогда??? трудно как то переть проти видео где четко видно что Кулеба поперся в нарушение ПДД на красный сигнал и создал и добился таки ДТП да еще своих же детей отправил в больницу... я не знаю какой он там Обудсмен для детей Украина но Зеленский его должен как миимум уволить уже потому что как можно буром переть на красный сигнал да еще детей прихватить с собой??? какие тут еще пояснения объяснения и пусть только НПУ и онны попробуют сделать ситуацию еврейским цирком...
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яке нафіг кримінальне провадження? цікаво - хоч штраф Кулеба заплатить? чи водій буса повторить долю Дронова
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Цікаво, а Дронов безнЕвинная овечка!?
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Дронов проїхав на жовтий сигнал..... а не їхав бухий, як ця тупа вівця Зайцева з швидкістю поза 100
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Жовтий сигнал - це заборона, як і червоний. Якби він дочекався зеленого, трагедії б не сталося.
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Дронов виноват, но не так, как ему присудили. А водителю буса точно ничего не будет. Он ничего не нарушил.
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Тут я с вами согласен, можно было(нужно было) ему меньше отсыпать!
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Водителю буса ничего не должно быть, если он не превышал!
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Дронов виноват в том, что поехал на жёлтый, но если бы дура не летела низко над землёй, то он помял бы дуре и себе авто, но никто бы не вылетел на тротуар и не убил там людей. Присудить ему то же, что и соске-убийце - это п...дец!
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Тільки штраф?! Там 1000% вини Кулеби, він має відшкодувати збитки та витрати на лікування водію Фольксвагена, як мінімум, такі порушення тягнуть кримінальну відповідальність.
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Если у фольцвагена было превышение скорости, то это тоже нарушение, приведшее к серьеезным травмам, то его еще и могут посадить.
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Захисника дітей покарають за те,що не захистив власних дітей....
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это типа сделать диагноз дальтоник ага а как права получили тогда??? трудно как то переть проти видео где четко видно что Кулеба поперся в нарушение ПДД на красный сигнал и создал и добился таки ДТП да еще своих же детей отправил в больницу... я не знаю какой он там Обудсмен для детей Украина но Зеленский его должен как миимум уволить уже потому что как можно буром переть на красный сигнал да еще детей прихватить с собой??? какие тут еще пояснения объяснения и пусть только НПУ и онны попробуют сделать ситуацию еврейским цирком...
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А завтра скажут, что видео фуфло, которе смонтировали, чтобы опозорить достойного человека....
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Пусть все выздоравливают с обеих сторон... Дети Кулебы не виноваты, что папа у них дальтоник и на красный едет...
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Из яиц змей почему то птенцы не выводятся....
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він порушив на тому перехресті все, що тільки можна було порушити... його ще й на дибілізм варто перевірити
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Конечно открыли и уж наверное этого чинушу потерпевшим признали. А завтра окажется, что светофора нет и мчавшийся на бешенной скорости фольцваген специально таранил мирно стоящую тойоту....
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Скорее всего у Кулебы служебное авто и водитель, ПОТОМУ В ВЫХОДНОЙ ОН - ПОДСНЕЖНИК
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тут пишут про "дальтоника" - это чушь. светофор устроен так, что сигналы не перепутаешь. только нижний фонарик разрешает движение, при условии, что перекресток свободен. а наш герой выперся за пешодный переход, он просто не видел светофора. и катился очень неуверенно, медленно - сам напрашивался на ДТП.
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Геращенко уже лепит ярлыки:
1. Водитель без постоянного места работы
2. Допустил столкновения с автомобилем Кулебы.
Люди, уже роли все обозначены: холоп посмел "допустить столкновение" с господином.
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