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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:животные (706) Нацполиция (10453) Хмельнитчина (463) защита животных (19)

 Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Военнослужащий с супругой увидел, как мужчина тащит за автомобилем собаку. Они сразу же догнали машину и начали спасать животное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко вручили военнослужащему и его жене благодарность и ценные подарки - часы.

"Спасибо вам за человечность и милосердие. Я думаю, что все граждане Украины должны брать с вас пример, ведь только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость", - с такими словами обратился к супругам глава Нацполиции.

Напомним, ранее в Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) по факту издевательства над собакой - мужчина привязал животное к буксировочному тросу и волочил за автомобилем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Житель Хмельниччины привязал собаку к буксировочному тросу и волочит его по асфальту за своим автомобилем. ВИДЕО камер наблюдения

Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция 01
Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция 02
Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3161510
 
   
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А козла который тянул эту собаку наказали？
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А військових, що обороняли ДАП, посадили по сфабрикованому звиуваченню.
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А @бло бы начистил подонку и вместо часов дали бы куранты.😊
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Зато Кулебу в ДТП Геращенко отмазывает как может.
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