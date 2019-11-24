 "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".
Накануне матча футбольного клуба "Минай" (Ужгород) с ФК "Оболонь" (Киев) в субботу, 23 ноября, ультрас вывесили баннер на стадионе.
"Кровь Героев зовет к мести", - лаконично говорится на нем.
Надпись нанесли белыми буквами на черное полотно. С обеих сторон баннера стояли двое ультрас с дымовыми шашками.
В течение матча на табло также появлялась черно-белая фотография комбрига.
Напомним, в конце октября Евгений Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.
12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.
Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Евгения Коростелева.
А як почнуть нести пургу з Г+Г, чамно вислухайте і знов запитайте, чи не може бути такого, що Пороха просто оббрехали євреї, яким він на хвіст наступив?
Обдурити можна будького, і навпаки, непіддатися обману складно.
Людям треба терпляче пояснювати, що їх обдурили хижі та підступні євреї і так захопили владу.
І не вимагайте каяття, тише одиниці здатні вголос визнати, що їх обдурили. Згадайте МММ, скільки було тих, хто вважав, що це злочинна влада не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити, і скільки було тих, хто спромігся самому собі признатися: "Так, я був дурнем!"
Тут те саме.
Тим не менш: я для себе висновки зробила, мої ілюзії (про мудрий український народ - ха-ха-ха) остаточно розвіялися і зебілам та решті придурків я нічого не збираюся пояснювати. Бидлу все одно нічого не дійде. То вони повинні над собою працювати, щоб розвиватися і досягти якогось рівня: Ви прекрасно розумієте, без зусиль, які особа прикладає сама - нічого не цінується, а сприймається як подачка і призводить до того, що входить в норму і такі організми потім лише вимагають і вимагають: дайте (=услишьтє= теж з цієї опери).
Більше того, вони ніколи нічого визнають, швидше, зроблять винним саме Вас у своєму =заблуждєніі=.
Може це орли бакланові прибирають занадто патріотичних офіцерів?
Вічна пам'ять комбригу.