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Все про:Закарпатье (1682) память (968) футбол (3150) Коростелев Евгений (13)

 "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева. ФОТО

Футбольные ультрас в Ужгороде почтили память погибшего командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковника Евгения Коростелева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".

Накануне матча футбольного клуба "Минай" (Ужгород) с ФК "Оболонь" (Киев) в субботу, 23 ноября, ультрас вывесили баннер на стадионе.

"Кровь Героев зовет к мести", - лаконично говорится на нем.

Надпись нанесли белыми буквами на черное полотно. С обеих сторон баннера стояли двое ультрас с дымовыми шашками.

В течение матча на табло также появлялась черно-белая фотография комбрига.

Напомним, в конце октября Евгений Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.

12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.

Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Евгения Коростелева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защитил государство ценой собственной жизни, - глава СНБО Данилов выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Коростелева

Кров Героїв кличе до помсти: закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева 01
Кров Героїв кличе до помсти: закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161506
 
   
 Топ комментарии
 
В нашому маленькому селі зі мною вже бояться розмовляти. Тільки починається скиглення, що все погано, нікому ми не потрібні, і взагалі ми голосували не за Зеленського, а проти Порошенка, кажу:"Ні, дорогесенькі, нема графи "проти", ви саме за це голосували, іжТе" Чогось нервують "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева - Цензор.НЕТ 9775
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Навіщо шукати сліди розуму там, де його бути не може?
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Коли обирали Януковича, розумні люди застерігали: «не робіть цього, буде лихо!» Барани не послухали... Коли обирали Зе, знову застереження розумних проігнорували... А ми дивуємося, чому барани покірно йдуть на бійню?
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В нашому маленькому селі зі мною вже бояться розмовляти. Тільки починається скиглення, що все погано, нікому ми не потрібні, і взагалі ми голосували не за Зеленського, а проти Порошенка, кажу:"Ні, дорогесенькі, нема графи "проти", ви саме за це голосували, іжТе" Чогось нервують "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева - Цензор.НЕТ 9775
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А ви задайте їм питання, чого вони голосували проти Порошенка?
А як почнуть нести пургу з Г+Г, чамно вислухайте і знов запитайте, чи не може бути такого, що Пороха просто оббрехали євреї, яким він на хвіст наступив?
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Навіщо шукати сліди розуму там, де його бути не може?
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От горе, ніхто не хоче чути домбас. Ще й вибору лишають.
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Ні, ви не праві!
Обдурити можна будького, і навпаки, непіддатися обману складно.
Людям треба терпляче пояснювати, що їх обдурили хижі та підступні євреї і так захопили владу.
І не вимагайте каяття, тише одиниці здатні вголос визнати, що їх обдурили. Згадайте МММ, скільки було тих, хто вважав, що це злочинна влада не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити, і скільки було тих, хто спромігся самому собі признатися: "Так, я був дурнем!"
Тут те саме.
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Мій коментар видалили. Певно, дуже крамольний на думку адміна, хоча я не бачу там нічого некоректного чи порушень.
Тим не менш: я для себе висновки зробила, мої ілюзії (про мудрий український народ - ха-ха-ха) остаточно розвіялися і зебілам та решті придурків я нічого не збираюся пояснювати. Бидлу все одно нічого не дійде. То вони повинні над собою працювати, щоб розвиватися і досягти якогось рівня: Ви прекрасно розумієте, без зусиль, які особа прикладає сама - нічого не цінується, а сприймається як подачка і призводить до того, що входить в норму і такі організми потім лише вимагають і вимагають: дайте (=услишьтє= теж з цієї опери).
Більше того, вони ніколи нічого визнають, швидше, зроблять винним саме Вас у своєму =заблуждєніі=.
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Не знаю что случилось, но на вопрос "ты за кого голосовал" еще никто с гордостью не ответил "зазеленского".
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"В нашому маленькому селі зі мною вже бояться розмовляти. " "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева - Цензор.НЕТ 2604 (с)


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Везде теперь так... но все одно зерыгомудаков, и тех которые только за монику шли и тех кто против Пороха шел, надо ограничить в возможности голосовать -без этого никак, тк они разом способствовали сдаче страны
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Дивна загибель, підірватися на "невстановлеому пристрої", при огляді позицій, на які війска мили відійти.
Може це орли бакланові прибирають занадто патріотичних офіцерів?
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Коли обирали Януковича, розумні люди застерігали: «не робіть цього, буде лихо!» Барани не послухали... Коли обирали Зе, знову застереження розумних проігнорували... А ми дивуємося, чому барани покірно йдуть на бійню?
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Так,я голосував проти Поці,так само як ви голосували проти Юлі,та обрали Янука,потім Поцю,а тепер Зелю.Не я обрав Зелю,ви не дали мені вибору.
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наріт бімбасу опять нікто нє слишит?
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Так неділя,ніхто не чує,вам цікавий Лугандон,а не Донбас.
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для мене наріт бімбаса і наріт лугандона - одне і те ж .... ще в деяких селах Луганщини можна почути українську, решта - кацапські переселенці на місце українців, знищених голодомором не сприймай, як особисту образу, але в загальному, так і є
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Дякую, хлопці.
Вічна пам'ять комбригу.
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Вперед в Военкомат!
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Они вообще при памяти? Они отдают себе отчёт, что Коростелёв русский по национальности?
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А может циган, а може он детдомовский ? А що означає "русский по национальности". Я з Ів.-Фр., мені більше 60. Ми ніколи не ділили людей за прізвищами як в РФ
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