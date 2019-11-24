 "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".

Накануне матча футбольного клуба "Минай" (Ужгород) с ФК "Оболонь" (Киев) в субботу, 23 ноября, ультрас вывесили баннер на стадионе.

"Кровь Героев зовет к мести", - лаконично говорится на нем.

Надпись нанесли белыми буквами на черное полотно. С обеих сторон баннера стояли двое ультрас с дымовыми шашками.

В течение матча на табло также появлялась черно-белая фотография комбрига.

Напомним, в конце октября Евгений Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.

12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.

Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Евгения Коростелева.

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