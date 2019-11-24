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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Минобороны (6126) кибербезопасность (366) Загороднюк (86)

 Украина фактически стала "полем битвы" и постоянно отражает атаки в киберпространстве, - Загороднюк. ФОТОрепортаж

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина постоянно отбивает атаки в кибернетическом пространстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об это он заявил на ежегодном Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Отмечается, что в рамках мероприятия министр провел ряд двусторонних встреч. 

Выступая в панельной дискуссии по тематике гибридного влияния и киберугроз Загороднюк отметил, что сейчас Украина является страной, которая не только противостоит вооруженной агрессии, а фактически стала "полем битвы" и постоянно отражает атаки - как в информационном, так и в кибернетическом пространстве.

"Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее… Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не станем действовать быстрее чем те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления является общие усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам", - подчеркнул Загороднюк.

По мнению министра, это должно преподаваться в школах, чтобы с детства обучать население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену".

В качестве примера Андрей Загороднюк привел опыт Бельгии, где сейчас школьники проходят такие уроки и учатся ориентироваться в информационных потоках. Министр обороны Украины подчеркнул, что подобные примеры должны стать общим подходом и одной из составляющих общей культуры людей.

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Украина фактически стала полем битвы и постоянно отражает атаки в киберпространстве, - Загороднюк 01
Украина фактически стала полем битвы и постоянно отражает атаки в киберпространстве, - Загороднюк 02
Украина фактически стала полем битвы и постоянно отражает атаки в киберпространстве, - Загороднюк 03
Украина фактически стала полем битвы и постоянно отражает атаки в киберпространстве, - Загороднюк 04

Источник: https://censor.net.ua/p3161500
 
 
 Топ комментарии
 
"По мнению министра, это должно преподаваться в школах, чтобы с детства обучать население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену"."

Ещё нужно обучать людей, как не вестись на сказки популистов.
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это не министр обороны, это полный дилетант и бездарь случайно оказавшаяся на этой должности.
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Для України самим надійним фаєрволом у цій кібернетичній битві є українська мова.
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Так що ж ви менжуєтесь? Україна країна айтішніків !
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это не министр обороны, это полный дилетант и бездарь случайно оказавшаяся на этой должности.
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Україна була, є і буде на стику двох цивілізацій.
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Який там стик? Була, є і залишиться совком.
"Стик" вигадала кацапня щоб улестити хохлобидло.
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А почему не Кубань? Может ей доверить быть буфером между европой и АЗИОПОЙ. ? А Украине жить уже как Европе.
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Кубань вже давно окацаплена і є частиною мокшанського улуса.
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Продовжую шукати нові грані тої ролі, яку доводиться грати вже рівно пів-року. А-ля Лукашенко вийшло не дуже - статурою не вдався. Може попробувати а-ля Путін? Моєму електорату повинно сподобатися, тільки от чи не злякається мене такого Ігор Валерійович? Треба спитати у Лєнки.
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Я уже часов шесть молчу, по этому поводу... Молчу и молчу... Всё пытаюсь понять- можэ это кибер-атака??? Нет??? Тогда почему бы не разместить Цензору вот такую публикацию главреда: ""Он был хорошо "упакован" и делился передачами". Стали известны подробности пребывания осужденного за изнасилование Иванисова в мариупольской колонии"(с) Там есть интересные моменты. Весьма интересные! И- вовсе не о минете, а о переделе сфер контроля, за янтарем...
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А вы случайно за слуг не голосовали? Или за БУБОЧКУ?
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Я??? А откуда основания задавать подобный вопрос? Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3434 Может быть Бутусов голосовал? Который автор сей публикации. Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3434
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Это точно. Вирусы так и лезут в комп.
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поставь касперского. и выбрось комп.
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AVG

Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5606

AVG AntiVirus è un software antivirus sviluppato dalla AVG Technologies. Il software è interamente gratuito ma solo per uso personale, e di semplice utilizzo. La suite antivirus comprende antispyware e antispam, oltre alla normale caratteristica antivirus. La versione gratuita è disponibile anche in lingua italiana.Мы бесплатно поставили такой.
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Благодарю. Пусть это использует министр обороны. У меня вирусов успешно давит внук.
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"По мнению министра, это должно преподаваться в школах, чтобы с детства обучать население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену"."

Ещё нужно обучать людей, как не вестись на сказки популистов.
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Для України самим надійним фаєрволом у цій кібернетичній битві є українська мова.
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А шо делать министру обороны Украины на таком форуме?
Он показал миру количество раненных и убитых рашей? Фото разгромленному ДАП ? Горе матерей?
Оказывается он пример привел ДАТСКИЕ ШКОЛЫ . Блин!!!!
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Датские??? А шо, Дания уже оккупировала Бельгию? И разместила там свои школы?! Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4811
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Бла-бла-бла... Как министр обороны скорее виртуальный, авторитет для военных - ноль, больше тянет на дипломата.
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Пока, судя по предложениям на "заборах" соли и спайсов, кибербитву внутри страны у нас проиграли.
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У меня гараж- с трёх сторон расписан, ссыляками! Почерк, надо сказать- отменный, учитывая то, что наносилась эта срань- пульвером!
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Воу!!! Так они до сих пор не поняли кто их атакует. До сих пор не поняли кто меняет климат. До сих пор молчат! о пачках землетрясений.
*****, против вас работают не хакеры, против вас работает НЕЙРОСЕТЬ! и у нее биологическая структура.
Поэтому, когда я слышу возгласы задействовать ИИ, чтобы убрать шатдауны в аэропортах. Я отвечаю а почему бы и нет? Пусть посоревнуются друг с другом!!
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