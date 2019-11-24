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Все про:курьез (3984) Путин (25176) Россия (74350)

 Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон. ФОТО

Президента РФ Владимира Путина решили охранять под пероном во время его поездки на электричке.

Об этом сообщил журналист Иван Яковина, информирует Цензор.НЕТ

"Путин пару дней назад решил прокатиться на электричке - слиться с народом. Чуваки на платформе изображали благодарных граждан. Но обратите внимание - что у нас там под платформой?" - написал он, опубликовав фото.

Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон 01

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Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161492
 
   
 Топ комментарии
 
У нас вчора для Зеленського теж площу зачистили.
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У нас вчора для Зеленського теж площу зачистили.
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Ну так правильно, в Америку ездила на зароботки Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 9214
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Ага, а рядом распятый мальчик на Донбассе.
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Вот куда ни плюнь на Расее - обязательно попадёшь в какую-то святыню - то мальчика распятого, то в пятуха из говна, то в трофейный унитаз..
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Тёлка симпотная. Да ещё и с сосками торчащими...
Но что-то не верю, что это вообще ссср: столб не заплёванный, у мужика шузы начищены. И парковочный автомат в городе ленина в 1971 году ... Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 3860
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да "валька два стакана" (по мужу Матвиенко) за такие сапоги да за такую юбченку с блузкой все пол-литр-бюро ЦК КПСС в то время продала бы Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 9724 да, мордаха похожа, но не она это, видно, что на "загнивающем западе" фоткали... такой прикид советским женщинам даже не снился
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кому то ж надо было вагон с Путей раскачивать и имитировать зубами стук колес Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон - Цензор.НЕТ 709
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І свічки та квіти, котрі люди поприносили, повикидали у смітник.
Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 4566
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Да я ещё вчера предположил, что это провокация!
Потом только это подтвердилось...
Но упоротым порохоботам велено разогнать зраду...
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Так без зрады петики быстро хереют!
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Ну вот он новый Чучхе лидзер нации
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Та так. А коли у Теслі катається, я нашим силовикам взагалі не заздрю. У багажнику там місця геть менше, ніж під пероном. Та й знімають ту Теслв зі сходу і до заходу сонця. Сподіваюся, що охорону все ж змінюють.
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Под шконочку,мусора. Все кацапы-подшконарники дырявые. Позорище всепланетное.
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У нас Президент не боится своего Народа как у кацапов . Купается себе в Чёрном Море как простой человек . Да он и есть обычный человек актёр -комик в прошлом , а кацапами управляет маньяк диктатор которого опасаются во всём Мире .
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.. да актёр и комик он в настоящем!!! Да ещё и дурноватый актёр!!!)))))
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Ну кому то и малограмотный урка шапкотыр подходил вполне , а кто то барыгу , брехуна и жулика до сих пор славит
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Як не дивно, навіть у урки кортежі були менші, ніж у простого парня Зе... Точно він нічого не боїться?

https://topgir.com.ua/socseti-vozmutilo-video-vpechatlyayushhego-kortezha-iz-20-avto-v-kieve-329185/
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Незачет! Еще Вальцмана забыли.
Ну а если серьезно, то урка шапкокрад одного поля ягода с криворожским гопником-наркоманом, и избиратели у них одни и те же.
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так и не понял: а смысл что они там сидят?? Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон - Цензор.НЕТ 2301
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куда там Лалала Лалалала 6478e8b9 твоему Зебилу когда вчера люди с утра понаставляли свечек венков а вечером ничего уже не было что б тоько видно было что зеленый гидрант со своей жонкой поставили и полощадь на км зачистили от людей
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Да это плохо, но тут явно же переусердствовала охрана

Но вот «гражданских атсечь» уже ни на кого не переложишь. Тут прям видео и вылетают которые не воробьи
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вспомни за царя гороха еще мы живем здесь и сейчас и он уже не президент
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Ага про Овоща тоже надо забыть? Про рыгов? Про все натыканное ими?
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Брынди-брынди балалайка - под столом сидит хозяйка ))
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***** страшно ссыкливое на самом деле, у него и под кроватью госохрана бдит, а вдруг там бабайка? Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон - Цензор.НЕТ 7427
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колеса стерегут. чтоб путя мог типа ехать Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон - Цензор.НЕТ 1792
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Смысл в том, что нико другой там не сидит. Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 7218
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То шоб банедровське ДРГ мину не заклало))
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Унитазов с украинских кораблей на всех не хватило....а срать то где то надо...😀
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Гражданских атсечь
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При Зебиле их вообще не площади не пускают. Зачем Монику Зелински криками "Ганьба" пугать. Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон - Цензор.НЕТ 3481
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як Пеця колись казав, - гражданских отсечь? )))
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😁 не сговариваясь
Но очень похоже, правда
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Потому Зебил вообще не площади не пускает. Зачем их отсекать, когда можно в вольере держать Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 9191
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як Пеця в Одесі?
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На какую площадь тебя не пустили, бедолага? Может, ты и в музей не можешь попасть? 😁
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Ты хоть сам читаешь то что постишь?

«Президент Владимир Зеленский возмутился, что на встречу с ним в Черкассах людей пускали по спискам.»
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Ссылка на Обозреватель битая и не открылась

Ссылка на то как Зе не взял с собой представителей Укрспирта

Почему тебя в парк не пустили, как ты в музей не попал, я так и не поняла
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А що ви на це скажете?
https://topgir.com.ua/socseti-vozmutilo-video-vpechatlyayushhego-kortezha-iz-20-avto-v-kieve-329185/

Більше 20 машин в зе-кортежі! навіть яник такого не дозволяв собі!
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так а зачем шило на мыло раз такое же оно самое в чем фишка?
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куйло ссытся очень сильно!
прям как зелЯ
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Какое убогое окружение ! Сразу видно,шо Восток...Эти дебильные высотки...Какой дурак сейчас такое только проектирует ? Все кривое...Как у безруких.
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Да эти дома ещё при совке строили, какое там проектирует
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прикро за расєйську "архітектуру"?
палишся, гебешниця
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Гуня...Ну не видел я в ней ничего гэбэшного.В чем обвиняешь ?
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Ты мне тоже. Но за слова нужно отвечать. Иначе бардак и клевета.
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Может быть..А вы помните как сносили полностью все эти городки советских построек в Германии ? - Посчитали ,что лучше новое построить. - В Потсдаме целый цирк снесли из-за присутствия там астбеста.
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Не, я такого не застала, позже переехала и в Западную Германию, в Восточной никогда не жила.
Мы платим 5% к подоходному налогу и фирмы к корпоративному тоже 5% - налог на солидарность. И это уже который год. Как раз на восстановление Восточной Германии.
И никто не ноет, ой зачем, они сами виноваты, что их оккупировали.
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Та бо виноваты все вместе что воевали с половиной мира и закономерно обосрались. Это же не "гдр" на кого-то напала и была захвачена варварами, так как ее просто не было.
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Потрібно думати, що наступного разу як ***** піде до сортиру то всіх "силовиків" посадять у вигрібну яму. А то мало чого.... 😕
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Это типичная особенность ...зелёного говна. Мания величия и необыкновенная испуганность. Проверено лично.
К слову, если вы дадите зелёному идиоту биту с набитыми гвоздиками!!(надо же), то оно пронесется мимо вас на цыпочках мня себя солдатиком с дембелем. А вы будете ошарашенно смотреть вслед за исчезающей точкой. Как вы понимаете, он бежал к вам, но...потерял направление.
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взагалі-то російською - перрон, але то таке
головне - шоб бидло знало своє підшконарне місце
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Не дарма анекдоти з Вовчиків пишуться.Ніхто окрім ніх не годиться на головну роль. Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 3084
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На сайте никого из обыкновенных людей не осталось.
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порохоботи останні злиплі рошенки досмоктують, але вже якось без фанатизму )))
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Остались...
Заходят...
Но как-то осторожно...
Как в дурдом...
Эти порохоботы на форуме - похлеще психов
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А какой в этом смысл? Страхуют перрон, чтоб не упал? Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 4845 Лишнехромосомные существа- что сказать? Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 6669
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А вдруг набежит толпа, а они , дай бог памяти,как Атланты, на своих плечах перон держать будут.
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Кажуть,що електричка 2-поверхова була. Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 3878
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Выражение "под шконкой" обретает новый смысл.
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Что что там?!Скот там сидим,ни на что другое это не похоже
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сьогодні після виправдалок Єрмака (насправі своїми аргументами підписався під вироком зрадника) на арену вийщли "мудрі" захисники влади - сміх та й годі з їхніх спростувань. Пороха при владі немає вже більше пів-року, обзивалками "порохобот" вже не втідгавкаєшся , бо чимось своїм треба похвалитись всупереч ділам Пороха - А ЧИМ? Отими подвигами СУК НАРОДУ у ВР?
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хоть-бы пару штук гебни задовило электричкой.
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яке воно боязливе..
боїться тварюка... знає, що робить.
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КНДР краще ніж яке небудь Ямало-Нєнєцкий ГУЛАГ
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ну в параше ходят слухи, шо ху-ло спит в стекляном склепе.
Моника скоро так же будкет.
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Баицца народец, "великий" Пу приехал
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А ШО ВЫ смеетесь? вы кортеж ЯНЕЛОХА видели? там еще даже ху-лу далеко=))
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