 Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон. ФОТО

Об этом сообщил журналист Иван Яковина, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин пару дней назад решил прокатиться на электричке - слиться с народом. Чуваки на платформе изображали благодарных граждан. Но обратите внимание - что у нас там под платформой?" - написал он, опубликовав фото.
Но что-то не верю, что это вообще ссср: столб не заплёванный, у мужика шузы начищены. И парковочный автомат в городе ленина в 1971 году ...
Потом только это подтвердилось...
Но упоротым порохоботам велено разогнать зраду...
https://topgir.com.ua/socseti-vozmutilo-video-vpechatlyayushhego-kortezha-iz-20-avto-v-kieve-329185/
Ну а если серьезно, то урка шапкокрад одного поля ягода с криворожским гопником-наркоманом, и избиратели у них одни и те же.
Но вот «гражданских атсечь» уже ни на кого не переложишь. Тут прям видео и вылетают которые не воробьи
Но очень похоже, правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/31/7222415/
Нада пагудеть в рог из Кривого рога
«Президент Владимир Зеленский возмутился, что на встречу с ним в Черкассах людей пускали по спискам.»
https://www.unn.com.ua/ru/news/1833469-zyavilosya-video-yak-zelenskiy-ne-chuv-pratsivnikiv-ukrspirtu
Ссылка на то как Зе не взял с собой представителей Укрспирта
Почему тебя в парк не пустили, как ты в музей не попал, я так и не поняла
https://topgir.com.ua/socseti-vozmutilo-video-vpechatlyayushhego-kortezha-iz-20-avto-v-kieve-329185/
Більше 20 машин в зе-кортежі! навіть яник такого не дозволяв собі!
прям как зелЯ
палишся, гебешниця
ги
Мы платим 5% к подоходному налогу и фирмы к корпоративному тоже 5% - налог на солидарность. И это уже который год. Как раз на восстановление Восточной Германии.
И никто не ноет, ой зачем, они сами виноваты, что их оккупировали.
К слову, если вы дадите зелёному идиоту биту с набитыми гвоздиками!!(надо же), то оно пронесется мимо вас на цыпочках мня себя солдатиком с дембелем. А вы будете ошарашенно смотреть вслед за исчезающей точкой. Как вы понимаете, он бежал к вам, но...потерял направление.
головне - шоб бидло знало своє підшконарне місце
Заходят...
Но как-то осторожно...
Как в дурдом...
Эти порохоботы на форуме - похлеще психов
боїться тварюка... знає, що робить.
Моника скоро так же будкет.
и главное шо зеля на лисапете=))