 Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон. ФОТО

Об этом сообщил журналист Иван Яковина, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин пару дней назад решил прокатиться на электричке - слиться с народом. Чуваки на платформе изображали благодарных граждан. Но обратите внимание - что у нас там под платформой?" - написал он, опубликовав фото.

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