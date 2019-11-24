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 Общество, За рубежом
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Все про:насилие (207) Россия (74350) семья (215)

 "Изгнание мужчин из семьи", - в Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии. ФОТОрепортаж

Около 200 человек пришли в парк "Сокольники" в Москве на митинг в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и против принятия закона о насилии в семье.

Об этом сообщает блогер Илья Варламов, информирует Цензор.НЕТ

По словам Варламова, причиной митинга является инициатива внести в декабре в Госдуму законопроект "О семейно-бытовом насилии", который введёт само понятие "домашнее насилие" (сейчас его нет в законодательстве РФ) и определит его виды.

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Однако участники состоявшегося протеста считают, что будущий закон нарушит их права и подорвёт институт семьи.

"То есть закон ещё не приняли, а потенциальные насильники уже начали себя проявлять! Удивительно, с каким упорством эти люди защищают своё право на тиранию в семье", - отмечает Варламов.

Изгнание мужчин из семьи, - в Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии 01
Изгнание мужчин из семьи, - в Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии 02
Изгнание мужчин из семьи, - в Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии 03
Изгнание мужчин из семьи, - в Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии 04

По оценке "Медузы", на митинг пришло человек 200. Там были представлены организация "Сорок сороков", ЛДПР, ПВО (организация "Патриоты Великого Отечества") и движение "Мужской путь". Митинг также посетил скандальный российский протоиерей Всеволод Чаплин.

Источник: https://censor.net.ua/p3161487
 
 
 Топ комментарии
 
Да пусть "валят" друг друга в семьях, в рамках Закона. Делов то. Меньше уродов имперских будет....
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Ты бы не смог быть на нашем месте - твое место на параше (расистская педерация), в которой ты проживаешь. "Вигнання чоловіків із родини", - в Москві відбувся мітинг проти закону про домашнє насильство - Цензор.НЕТ 7242
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а ты знаешь, что т.н. русский язык - это искусственное одоробло, не соответствующее правилам языка. Именно поэтому в русском так много мата - когда не вяжутся слова их дополняют заменяют матом.

Так что шёл бы ты со своим языком.
Мне просто противны обманывающие других. Если по незнанию - то иди учись...
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Да пусть "валят" друг друга в семьях, в рамках Закона. Делов то. Меньше уродов имперских будет....
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"Делов то". Это слова паразиты, которые в данном контексте не имеют никакого смысла. Вы все очень плохо знаете русский язык, но все равно все на нем пишете.
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Русский это вообще язык-паразит. Пишем на нем специально, чтобы долбодятлы вроде тебя могли прочувствовать отношение к себе, сидя на бутылке "Изгнание мужчин из семьи", - в Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии - Цензор.НЕТ 6548
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Мне стыдно за патриотов, которые и русский толком не знают(потому что они не носители) и мову выучить не могут.
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Я бы на вашем месте так не позорился, и писал бы на мове.
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Ты бы не смог быть на нашем месте - твое место на параше (расистская *********), в которой ты проживаешь. "Вигнання чоловіків із родини", - в Москві відбувся мітинг проти закону про домашнє насильство - Цензор.НЕТ 7242
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а ты знаешь, что т.н. русский язык - это искусственное одоробло, не соответствующее правилам языка. Именно поэтому в русском так много мата - когда не вяжутся слова их дополняют заменяют матом.

Так что шёл бы ты со своим языком.
Мне просто противны обманывающие других. Если по незнанию - то иди учись...
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"Нічна фортеця" - нема питаннь. Бажаєтре українською? Хапай.
Дай хацй йому грець, стріляйте, ріжте у сім"ях один одного дотримуючись Закону. Тю.Кількість шмаровозів кацапських буде меншати.
You agree with my? Is'nt it?
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Вот так и надо. И больше не позорьтесь.
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....и чё , тебе ЛЕГЧЕ стало ???? а вот ТЫ на мове ???)))) .....уя !!!! да ?????))))
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дорогой , ты главное лови СМЫСЛ , а букавы энто не главное ))))
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Я ваще балдю от чувака - сидит на паРаше ещё и советы даёт, ущербное.
Чувак, а ты кто? Примитивный народец Шариковых - а мнит о себе...
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.....его ПАДИ жена из дома ПРАГНАЛА , так он решил до....ся к МОВЕ )))))
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....эй , 909 , как вы там говорите "на" Украине ???? это правильно ???? ))))
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.....а ГЛАВНОЕ )))) когда надо говорить "на" они то ли со зла , то ли НАРОШНО говорят : "В" донбассе !!!! ))))))) русские презервативы , донбасс ЭТО територия !!! на Урале , на Сахалине , на Кубани !!! Украина это СТРАНА !!! и вам придется с ней СЧИТАТЬСЯ !!! ...уки !!!
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....нет ничего приятнее ПОДВЕСИТЬ за ноги жену к потолку и до изнеможения избивать вожжами . (руцкая народная традиция )
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Одеты как в 90-х. И это типа масква )) Пипец. Они там хоть смотрят как на Западе живут ?
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это нормально , я в конце 80х был в командировке зимой в мацкве , на меня как то не здорово смотрели в МЕТРО в норковой шапке !!! а в то время была мода на шапки- ПЕТУШКИ и много было в СОБАЧИХ шапках ))))) смотриш на такую шапку и думаешь у кого то на голове спит " ТУЗИК " ))))))
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Влада Кремля випрвдалась по Європейському суду на користь чотирьох постраждалих від своїх чоловіків жінок тим, що насправді чоловіки у сімейних розбірках страждають частіше, просто їхня чоловіча гідність не дозволяє заявляти до суду - це заява міністра такої рідної нашому Єрмаку кремлівської влади. ТомуЄРМАКИ з Ткаченком й переписують їхні закони під "копірку"- дивись проект Такченка по боротьби з блогерами та фейками від журналістів . Гниди кремлівські
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....во Франции вчера вышли больше чем с ЖЕЛТЫМИ ЖЕЛЕТКАМИ (((((
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Бйот, значит любит.
В кацапах живе ген рабства.
Їх не змінити.
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....на росии жена может ЗАПРОСТО огреть раскаленной СКОВОРОДОЙ по хлебалу мужа !!! у них муж это ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕБЕЛЬ !!!
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Гассан Аша, автор книги «О подчинении женщины в исламе»

Муж имеет право произвести телесное наказание в отношении жены в случаях, если она:
- Отказывается делать все, чтобы выглядеть привлекательной для мужа.
- Отказывается удовлетворять его сексуальные потребности.
- Покидает дом без разрешения.
- Пренебрегает своими религиозными обязанностями.
Орудие наказания (прут) следует держать на виду, так, чтобы ваша жена могла всегда его видеть.
Доктор Мухаммад Аль-Арифи, автор настав­лений молодым му­суль­манам во время шоу о семейной жизни на телеканале LBC TV
Есть три типа женщин, c которыми невозможно разговаривать, не приготовив прута для битья. Первый тип - девушка, которая была так воспитана. Ее родители говорили ей: «Ешь!» - она отвечала «Не хочу!» - и они били ее за это. С такой женой можно наладить отношения, только используя телесные наказания. Второй тип - женщина, которая игнорирует своего мужа или относится к нему снисходительно. С такой тоже помочь может только кнут. И третий тип - это женщина, извращенная, которая не слушается мужа до тех пор, пока тот не заставит ее слушаться, применяя силу и битье.
Женщину следует бить чем-то легким, например, зубочисткой или рукой. Муж, бьющий жену, дает ей понять: женщина, ты зашла слишком далеко. Удары в лицо не разрешены, так как синяки могут сделать женщину уродливой. (с)
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Бесполезно.Это должно от воспитания идти.Мне отец с детства внушал :"Никогда нельзя поднимать руку на женщину-что бы ты от неё не услышал,с кем бы ты её не увидел-до конца жизни не отмоешься"
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А в РФ так и воспитывают, вековая традиция.
В Украине совсем все иначе,основано на уважении к женщине, мы же всё-таки славяне.
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Понятно ,что ты издеваешься и прикалываешься,но-Нельзя!!!На женскую провокацию ведутся только тупые,агрессивные самцы-а им не место в обществе,от них страдают и мужчины:все эти драки в очередях,на парковках-это все из одной оперы.Мужчина должен Думать.
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"бьёт значит любит", русишшвайнская многовековая традиция. А ещё когда жена монгола слышала от своего мужа ******* на хана, она имела право отрезать ему яйца.
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А хто саме з протестувальників захищає тиранію? Хто зна, обведіть кружком і виставте народу. Я хочу бачити
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....не -а , у ейна МУЖ тиран !!! путину их на МЯСО посылать МОНА !!!
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