 "Изгнание мужчин из семьи", - в Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает блогер Илья Варламов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Варламова, причиной митинга является инициатива внести в декабре в Госдуму законопроект "О семейно-бытовом насилии", который введёт само понятие "домашнее насилие" (сейчас его нет в законодательстве РФ) и определит его виды.

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Однако участники состоявшегося протеста считают, что будущий закон нарушит их права и подорвёт институт семьи.

"То есть закон ещё не приняли, а потенциальные насильники уже начали себя проявлять! Удивительно, с каким упорством эти люди защищают своё право на тиранию в семье", - отмечает Варламов.









По оценке "Медузы", на митинг пришло человек 200. Там были представлены организация "Сорок сороков", ЛДПР, ПВО (организация "Патриоты Великого Отечества") и движение "Мужской путь". Митинг также посетил скандальный российский протоиерей Всеволод Чаплин.