 Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ветеран войны на Донбассе, "киборг" Роман Костенко, который вошел в специальную комиссию Минобороны по проверке качества бронежилетов "Корсар".
Так, согласно договору между Минобороны и компанией "ТЕМП-3000", бронежилеты должны сохранять защитные свойства, если их используют при температурах от -40 градусов до +60 градусов и в случае атмосферных осадков.
"Комиссия провела исследование при нормальных условиях, при -40 градусах и при 40 градусах тепла, а также в условиях "дождевания". Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробивание защитного слоя", - отметил Костенко.
Также комиссия приняла решение провести дополнительное исследование в условиях, непредусмотренных техническими характеристиками, а именно после часового замачивания бронежилетов.
"Было осуществлено испытание бронежилетов как с бронепластинами (пулями калибров 5,45 и 7,62 мм), так и без них (с мягким кевларовым пакетом пулей калибра 9 мм из пистолета Макарова). В первом случае бронежилеты сохранили уровень стойкости 4, однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными и требуют доработки", - отметил Костенко.
По его словам, испытания показали, что все требования, которые могли проверить сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил, соответствуют техническим условиям, прописанным в договоре.
Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.
Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.
В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.
11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.
"однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными и требуют доработки", - отметил Костенко."
Собственно именно в этом обвиняют тех, кто эти техусловия выписывал - что эти техусловия были прописаны под галимые Корсары, которые перестают защищать при намачивании.
"Комиссия провела исследование при нормальных условиях, при -40 градусах и при 40 градусах тепла, а также в условиях "дождевания". Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробивание защитного слоя", - отметил Костенко.Источник: https://censor.net.ua/p3161484
Ещё раз. Я в этом не шарю, но люди пишут, что обвинение уровня как в моём примере с авто.
У других производителей, которые победили на конкурсе, но были вышвырнуты из тендера, кевларовые листы покрыты влагозащитной пропиткой и не теряют своих свойств. А вот аутсайдер конкурса ТЕМП, который продвинули на тендере, подобным не заморачивается.
А потом кое-кто в МО перед выписал ТУ на тендер...и под эти ТУ подошли только Корсары от ТЕМПА...удивительно.
В Украине бронежилеты стандартизируют по ДСТУ В 4104-2002: только бронежилет с сертификатом можно считать сертифицированным бронежилетом. Технические условия на бронежилеты ТУ ДСТУ В 4103-2002.
Пластины там от партии очень сильно отличаются - некоторые - нормальные, некоторые - откровенный брак, который прошибается навылет..
Там уже фсьо - без вариантов
это же очевидно НА КАКОЙ ты стороне учаВВВВствовал , в стычках ))))))))))
АФИГЕННННННо культурный ты ненаш.)))
перечитай свой пост )))))
А эти и дальше будут уже новые дела фальсифицировать??
Якщо не збагнув про що мова, то хоча б почитай коментарі на гілці...
Думать нужно, если "Сваты" рекламой прервали.
Дивне тестування...
У нас, що, не буває жари більше сорока градусів?
А я смотрю на порохоботов как на моральных выродков которых нужно изолировать от общества а лучше отправить на историческую родину в парашку, пускай спариваются там со свиноматками и окончательно покоцают ДНК цепочки чтоб там благородное быдло имело вторую лишнюю хромосому!
Я лично отстреливал. и 7,62 39 ПС, 7,62х39 БП, 5,45х39 ПС, 5,45х39ПП, 7,62х25 С, ЛПС ( ТТ), 9х18 ПСТ (гж), 9х18 БЖТ (гж). Пистолетные ну никак не пробивали. Тридцатьдевятки зависело от патрона и дальность. ПСку держал даже с 10 м (без чехла, в брезенте)..
" что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства".
/ Прозаїк Микола/
то значит НЕПОБЕДИТЕЛИ тендера вполне удовлетворяли предложенным ТУ.
или НЕТ??????
так ЧТО им МЕШАЛО дать лучшие показатели для тендера???
может все это фейк?
может все ваши надуманные обвинения марченко
и похвалы конкурентам поставщика просто ФЕЙКИ?
весьма на это похоже....
И только так нужно поступать с мародёрами.
Вы тоже рады, представители большинства?