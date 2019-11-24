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Все про:Генштаб ВС (1014) Минобороны (6126) Бронежилет (41) Костенко Роман (1)

 Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко. ФОТОрепортаж

Поставляемые в ВСУ бронежилеты "Корсар" прошли проверку на качество независимыми экпертами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ветеран войны на Донбассе, "киборг" Роман Костенко, который вошел в специальную комиссию Минобороны по проверке качества бронежилетов "Корсар".

Так, согласно договору между Минобороны и компанией "ТЕМП-3000", бронежилеты должны сохранять защитные свойства, если их используют при температурах от -40 градусов до +60 градусов и в случае атмосферных осадков.

"Комиссия провела исследование при нормальных условиях, при -40 градусах и при 40 градусах тепла, а также в условиях "дождевания". Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробивание защитного слоя", - отметил Костенко.

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Также комиссия приняла решение провести дополнительное исследование в условиях, непредусмотренных техническими характеристиками, а именно после часового замачивания бронежилетов.

"Было осуществлено испытание бронежилетов как с бронепластинами (пулями калибров 5,45 и 7,62 мм), так и без них (с мягким кевларовым пакетом пулей калибра 9 мм из пистолета Макарова). В первом случае бронежилеты сохранили уровень стойкости 4, однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными и требуют доработки", - отметил Костенко.

По его словам, испытания показали, что все требования, которые могли проверить сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил, соответствуют техническим условиям, прописанным в договоре.

Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 01
Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 02
Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 03
Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 04
Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 05
Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 06
Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 07
Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 08
Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 09

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

Также читайте: Генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов, в нарушение закона поместили не на гауптвахту, а в гражданское СИЗО, - адвокат Мойсей

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Бронежилеты Корсар соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко 10

Источник: https://censor.net.ua/p3161484
 
   
 Топ комментарии
 
Начиная с Зеленского и кончая последним пидаром из СН
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И шо выходит? Теперь надо сажать Трубу за фабрикацию фейкового дела?
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Труба как обычно протрубил в лужу...вернее в нее перднул...
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Бггг))) как говорится - нет такой ситуации, в какой зебильо бы не обосралось.
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Читайте - вот вам в статье четко написано, петики:

"однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными и требуют доработки", - отметил Костенко."

Собственно именно в этом обвиняют тех, кто эти техусловия выписывал - что эти техусловия были прописаны под галимые Корсары, которые перестают защищать при намачивании.
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Читайте-читайте.
"Комиссия провела исследование при нормальных условиях, при -40 градусах и при 40 градусах тепла, а также в условиях "дождевания". Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробивание защитного слоя", - отметил Костенко.Источник: https://censor.net.ua/p3161484
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Tierre - ворог кремлядський, що косить під юдчиного 73/43% зебіла.
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Я не спец, но говорят, что если слить из авто тлрмозную зидкость, то будут проблемы с эксплуатацией авто. Вот типа того же и а истории с еевларовыми пакетами. Там, мол и бронепластины можно использовать в случае дождя.

Ещё раз. Я в этом не шарю, но люди пишут, что обвинение уровня как в моём примере с авто.
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Я взагалі не розумію в чому проблема просто обгортати кевларові листи незмочуваним шаром речовини і класти їх в нагрузку. Це ж так просто.
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Отож, що це можливо і це роблять інші виробники бронежилетів, окрім ТЕМПу - але їх корупціонери із Муноборони залишили поза тендером.
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да корупционеры Ты баран весь мир делает пакеты из кевлара и шьёт броники которые солдатам жизни спасают с 50х годов прошлого столетия Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко - Цензор.НЕТ 407
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Аналогия неудачная - авто не должно применяться без масла, а вот бронежилеты должны применяться и в сухую погоду, и в дождь.

У других производителей, которые победили на конкурсе, но были вышвырнуты из тендера, кевларовые листы покрыты влагозащитной пропиткой и не теряют своих свойств. А вот аутсайдер конкурса ТЕМП, который продвинули на тендере, подобным не заморачивается.
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Хорошо. Пусть эта же комиссия проведёт такие же испытания броников конкурентов. Хотя... Пролетевшие уже могли подправить постфактум свои изделия на фоне возникшей ситуации.
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Так конкурс среди 3х производителей пронежилетов шел год назад в боевых бригадах ВСУ со всеми экспертизами. По результатам конкурса бронежилеты Корсар от фирмы ТЕМП заняли почетное ПОСЛЕДНЕЕ место.
А потом кое-кто в МО перед выписал ТУ на тендер...и под эти ТУ подошли только Корсары от ТЕМПА...удивительно.
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А должны ли применяться бронежилеты без бронепластин?
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В Украине бронежилеты стандартизируют по ДСТУ В 4104-2002: только бронежилет с сертификатом можно считать сертифицированным бронежилетом.
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применяются корсары и в дождь и в слякото и носят их даже нач гш только он задом на перёд Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко - Цензор.НЕТ 3702
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Tierre скажи, ты различаешь ДСТУ и ТУ ?

В Украине бронежилеты стандартизируют по ДСТУ В 4104-2002: только бронежилет с сертификатом можно считать сертифицированным бронежилетом. Технические условия на бронежилеты ТУ ДСТУ В 4103-2002.
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Если пули противника соответствуют стандартам ГОСТ, а бронежилеты ВСУ соответствуют стандартам ДСТУ, то может в этом причина пробиваемости бронежилетов?
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Tierre а теперь расскажи какие и на что именно МО и Марченко готовил ТУ по бронежилетам?
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То есть, если боец на передовой вытащит бронепластины и с пустым чехлом залезет на час в речку, то этот пустой чехол простреливается из ПМ? Охеренный недостаток! Для боевых пловцов пустой чехол бронежилета может не подойти. Хотя там в стандартном баллоне вроде на 45 минут воздуха... Кто в курсе?
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Зачем на час в речку? Пару часов в секрете под дождем достаточно для того, чтобы кевлар в Корсарах уже неработал. При этом у конкурентов ТЕМПА кевлар покрыт влагооталкивающим покрытием и работает под проливным дождем.
Пластины там от партии очень сильно отличаются - некоторые - нормальные, некоторые - откровенный брак, который прошибается навылет..
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Надеть куртку под дождь и погулять там час или погрузить ее на час в воду и надеть - разница будет более чем ощутима.
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В секрет выходят вынув бронепластины из бронежилета?
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а от сарджа по хлебалу Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко - Цензор.НЕТ 640 а потом списание в аватар бригады Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко - Цензор.НЕТ 694
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)))) зебанаты вечно отбрехиваются-жалкие, жалкие зебанаты...
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Вчкра зелупы. Сегодня - зебанаты. - Лечись.Или стерилизуйся.
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С ней уже бесполезно Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко - Цензор.НЕТ 5026
Там уже фсьо - без вариантов Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко - Цензор.НЕТ 5026
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Я не против критики Зеленского. Но надо же по культурному. Тем более для женщины.
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О, идея -мы вас, всю даунбасятину , кастрируем тайно, чтоб не размножалась, если попробуете только в кацапстан не сбежать...
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А если я предъявлю в суде доказательства,что учавствовал в проукраинских митингах и стычках ?
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тем более надо выполнить ее предложения.
это же очевидно НА КАКОЙ ты стороне учаВВВВствовал , в стычках ))))))))))
АФИГЕННННННо культурный ты ненаш.)))
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У тебя слова. У меня доказательства. Кому поверят ?
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это ты про лишнюю букву В в твоей ************???
перечитай свой пост )))))
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Всем этим фиктивным и лживым комиссиям ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Они так же коррумпированы насквозь, как и все наши суды с прокуратурой. Хряк начал, а Зебил довёл уже страну до ручки. Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко - Цензор.НЕТ 7844
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Вот интересно , когда будет возбуждено уголовное дело против следователей ГБР которые фальсифицировали это уголовное дело ? или как обычно, время пройдёт все забудут....
А эти и дальше будут уже новые дела фальсифицировать??
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За таке "розслідування" Трубу і всю погань потрібно не лише звільнити, а самих посадити.
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Тобто, за чесне розслідування ти не хочеш боротися?
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В твоём понимании "честное" - это шоу для желудков?
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Ти юрист чи як?
Якщо не збагнув про що мова, то хоча б почитай коментарі на гілці...
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Якщо ти так пишаєшся тим, що ти не зебіл, то навіщо задаєш такі безглузді питання...
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интересная независимость в "специальную комиссию Минобороны". Пчёлы проверяют мёд.
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Состав комиссии есть? Нет. Кто назначил комиссию? Неизвестно. Кто дал право комиссии быть экспертом? Неизвестно. Бронежилет простреливается. Порохоботы, наверное из чувств патриотизма с истерикой пытаются задвинуть в армию фальшивые бронежилеты. Депутат от партии ГОЛОС их поддерживает. Умилительная воровская малина.
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Любой броник простреливается. не любым боеприпасом. Не в любых условиях.
Думать нужно, если "Сваты" рекламой прервали.
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"Обладнання для дощування",это просто пипец...- Цельного листа металла не хватило ,чтобы по культурному сделать бак. К тому же варил либо слепой дед,либо птушник-прогульщик. Из всего достижения - покрашено. Страна гниет. Это видно по таким мелким деталям. Где стратегические вопросы в таком плачевном состоянии. А вы еще надеетесь на улучшение жизни...Откуда оно к вам придет ? - Олигархи продолжают сосать. Из вас сосут.- Жизнь.
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как не печально, такие же специалисты варят броню для бтров, делают разные детали, собирают военные и гражданские изделия... это беда.
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ты вообще откуда живешь? если лист и был (в натуре, а не в финотчетности) - он уже давно у кого-то на даче, а бак варил боец из того, что нашел\украл по задаче того, кто украл (или сообщника). хотя вариант, что бабло тупо не дошло до части и сделали из того что было, бесплатно, вполне равновероятен.
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Тоже обратил внимание(но промолчал). Но ведь не течет, и насадка, хорошая, как у меня в душе на даче.
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перевірили перевірене! на кожного з перевіряючих натягнути корсар з військових складів і перевірити! побачили б скільки залишилось перевіряючих!!!!
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провести справедливое испытание... одеть в броники Трубу, ЗЕленого и Ботю... и провести испытания с расстояния в 50 м. калашом. в случае неудачных испытаний на производителей и закупщиков заводить ДЕЛО. в случае,если выживут, все наоборот...
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Главное не бронежилеты, а понизить рейтинг Пороха. Для того чтобы к власти привести маргинала. Кто такой маргинал? Маргинал это и не украинец и не Каца и не жид. Вы все 73% сделали это
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Зачем понижать то,чего нет.Тут речь не о порохе,а о защите для бойцов.
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Хуцла-хуцла,я знаю,новый тренд..Оскорбить,оболгать,а не пошёл бы ты Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко - Цензор.НЕТ 5496(I)
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А куди поділися ще двадцять градусів жари?
Дивне тестування...
У нас, що, не буває жари більше сорока градусів?
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имхо нужно было не новье тестировать (на камеру, и по предзаказу о котором все знают), а уже бушные у бойцов поменять и посмотреть.
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Люмпены выбрали маргинала... те 73% люмпенов очень прожорливые... требуют к себе повышенного внимания и двойную порцию в миску... после зимы, когда эйфория ожиданий начнет испаряться, будут торохтеть мисками, спрашивая где ожидаемые добавки в брюхо... Маргиналу будет не до смеха...
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Порохосрань как всегда на острие борьбы со зрадонькой бо независимая коммисия порохоботав решила шо этот бронекартон самое то шоп защищать Украину от вторжения ***** до последнего украинца....

А я смотрю на порохоботов как на моральных выродков которых нужно изолировать от общества а лучше отправить на историческую родину в парашку, пускай спариваются там со свиноматками и окончательно покоцают ДНК цепочки чтоб там благородное быдло имело вторую лишнюю хромосому!
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Даже грустно. Зебилы во главе с зе и командой защищали Украину.
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Нет мне положитльно нравится как партия ГОЛОС и порохоботы усиленно навязывают армии бронежилеты которые не держат ни один боеприпас. Вы бл... вообще с ума посходили на почве тотального воровства?
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Увапжаемый. Вы лично эти жилеты отстреливали? Вы имеете таблицу дальности и патрона используемого в стрельбе?
Я лично отстреливал. и 7,62 39 ПС, 7,62х39 БП, 5,45х39 ПС, 5,45х39ПП, 7,62х25 С, ЛПС ( ТТ), 9х18 ПСТ (гж), 9х18 БЖТ (гж). Пистолетные ну никак не пробивали. Тридцатьдевятки зависело от патрона и дальность. ПСку держал даже с 10 м (без чехла, в брезенте)..
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Что ты отстреливал брехло пороховоровское, даже липовая комиссия признала что бронежилет не держит пулю, фу. какие же вы мерзотные, а какими патротами были, корыто вам все мозги выбило.
" что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства".
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ты тупое! кроме кевларового пакета в бронежелетах есть еще бронепластины из металла!
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Ну конечно, и комиссия независимая только кто её назначил и кто в ней состоит никто не знает. И Акта кстати комиссии нет.
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все твои старания кацапа провокатора облить грязью предыдущего президента, провалились.
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та вобще то я говно в руки не беру даже чтоб накормить им порохобота, для справки, да и Петя сам себя дерьмом поливам все 5 лет....так что ***** хорошо съекономил на кацапских провокаторах, Лолита отработала на еще одну звездочку на погонах
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Нічого так не підриває державу з середини, як вчасно не посаджені попередники.

/ Прозаїк Микола/
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если ТУ занижали под конкретного производителя,
то значит НЕПОБЕДИТЕЛИ тендера вполне удовлетворяли предложенным ТУ.
или НЕТ??????
так ЧТО им МЕШАЛО дать лучшие показатели для тендера???
может все это фейк?
может все ваши надуманные обвинения марченко
и похвалы конкурентам поставщика просто ФЕЙКИ?
весьма на это похоже....
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ті хто садив повинні помінятись місцями з тими кого вони посадили це буде правильно
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Не являясь сталинистом , более того презираю этого чёрта , но иногда задумываюсь о том , что этот чёрт расстрелял бы всех , кто закупил некачественные бронежилеты по мошеннической схеме , да ещё в военное время , сомнений нет .
И только так нужно поступать с мародёрами.
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Для испытаний специально отобрали,а остальная некондиция на 50 лимонов на складе сгорела. Вешайте лапшу дальше да кто же вам поверит.
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Для испытаний специально отобрали,а остальная некондиция на 50 лимонов на складе сгорела. Вешайте лапшу дальше да кто же вам поверит.
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Какая прелесть! Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко - Цензор.НЕТ 5348
Вы тоже рады, представители большинства?
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Коли посадять мародера і всю його банду?
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