 The Economist записал видео с Украиной без Крыма. ФОТО

Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание как ваше исправит карту должным образом", - говорится в комментарии посольства в Twitter.
Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание как ваше исправит карту должным образом", - говорится в комментарии посольства в Twitter.
Окупована територія.
витяг з нету першу ліпшу мапу - і агов
звідки йогму знати, як виглядає Україна?
а от редактори мали б знати
1 сентября 2018
В Польше известное спортивное издание Przegląd Sportowy неожиданно опубликовало у себя на сайте карту Украины без Крыма.
22 июня 2018
Министерство информационной политики обнаружило, что агентство Bloomberg (США) опубликовало карту Украины без Крыма. Полуостров выделен иным цветом, чем материковая часть Украины.
18 января 2018
В Португалии опубликовали карту Украины без Крыма
2015
Прокуратура Нидерландов опубликовала карту Украины без Крыма
людисущества .
А теперь опять-таки только кацапы.
И не только Крым но и оккупированные территории Донбасса и Луганщины
Радует что власть это понимает, и что Сивохо озвучил основное - борьба за людей, за их сознание
Люди - самый ценный ресурс в любой стране. Самый трудновосстановимый.
Это в совке «бабы ещё нарожают», а в демократических государствах главная ценность - человек.
как бы этот недомерок уже не договорился о том что "про крым забываемв обмен на донбас"