 The Economist записал видео с Украиной без Крыма. ФОТО

Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание как ваше исправит карту должным образом", - говорится в комментарии посольства в Twitter.

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