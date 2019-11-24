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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Великобритания (2252) Крым (22099) посольство (559) СМИ (3267) карта (115)

 The Economist записал видео с Украиной без Крыма. ФОТО

Авторитетный британский журнал The Economist опубликовал видеоролик, в котором использовалась карта Украины без Крыма.

Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание как ваше исправит карту должным образом", - говорится в комментарии посольства в Twitter.

The Economist записал видео с Украиной без Крыма 01

Читайте также: "Ошибка должна быть исправлена!" - украинское посольство в США призвало The New York Times поправить опубликованную карту Украины без Крыма

Источник: https://censor.net.ua/p3161471
 
 
 Топ комментарии
 
Ще і з мордою Зеленського.
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Совет форумчанПравила форума
 
не гарно так писати на Президента - морда. От же ж культура.
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ти знову зранку тут, мінієєтоадвокатська морда ,дрочиш на свою моніку ?
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А это что за место на карте мира?
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Заповєднік руцкого міра.
Окупована територія.
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только не надо говорить потом что это ошибка и испарвим нельзя так стандартную карту оригинал взять и отредактировать случайно именно Крым а не север макушку например это уже дало эффект даже если исправите-кацапы - все больше и больше даже союзники Украины признают что крым наш- ктото из кацапского лобби стоит за этим
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Тоже мне зрада. В редакции нашли первую попавшуюся карту с сру.нета и забацали ролик. Таких горе "географов" и у нас хватает. Завтра журнал принесет очередные извинения от которых британцам ни холодно ни жарко The Economist записал видео с Украиной без Крыма - Цензор.НЕТ 8688
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судячи з якості цього колажу, його робив тупенький джун-дизайнерок
витяг з нету першу ліпшу мапу - і агов
звідки йогму знати, як виглядає Україна?
а от редактори мали б знати
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дело в том , что там и аляски с гавайями не видно. американци не парятся)
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Да никогда такого же не было!!!

1 сентября 2018

В Польше известное спортивное издание Przegląd Sportowy неожиданно опубликовало у себя на сайте карту Украины без Крыма.

22 июня 2018

Министерство информационной политики обнаружило, что агентство Bloomberg (США) опубликовало карту Украины без Крыма. Полуостров выделен иным цветом, чем материковая часть Украины.

18 января 2018
В Португалии опубликовали карту Украины без Крыма

2015
Прокуратура Нидерландов опубликовала карту Украины без Крыма
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При Порошенко такого не было! Врешь!
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Зебилка, что ты так надрываешься? Кто-то написал, что такого не было? Ой дурааак...
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Зебилы сами тут пишут , что мол - при Порошенко такого небыло . The Economist записав відео з України без Криму - Цензор.НЕТ 6428 . И сами же на свои комменты и гавкают . Странные они какие то , люди существа .
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************ не буде бритися поки не виправлять цю помилку!

The Economist записал видео с Украиной без Крыма - Цензор.НЕТ 4531
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Если ничего не делать для возврата Крыма (а ждать когда Путин умрет, Россия развалится, санкции подействуют), то скоро такие карты будут обыденностью.
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Во-первых, я, как и многие украинские патриоты предлагал в свое время Крым не сдавать, а попытаться удержать его политико-силовым способом. Примерно так как это было сделано в 1995 году - максимальные полномочия, автономия, язык и т.п. плюс спецоперация по нейтрализации лиц, которые имели полномочия для принятия решений. Но банде Турчинова так хотелось пробиться к корыту, что они приняли другое решение. Во-вторых, сегодня нужно поднимать вопросы Крыма на переговорах с Россией. Понятное дело, что придется идти на уступки, но Гонконгский вариант в нынешних условиях для Украины является не таким уж и плохим. Но лично я об украинских инициативах о переговорах по Крыму не слышал ни при Порошенко, ни сейчас.
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Всё так, но один нюанс - рашка не собирается вести никаких переговоров по Крыму. А "гонг-конгский вариант" предлагается только на Донбассе.
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Это как титры в конце фильма )))) что поменяется?)
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Что принципиально поменяется для рядовых украинцев? Это проблемы Великобритании, проблемы авторитетного журнала, но однозначно не наши.... автрритет тает на глазах
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ось де рогаті щупальця повилазили, усюди ця наволоч лізе...
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Раньше только кацапы раздували из этого событие, типа, смотрите, хохлы, весь мир от вас отвернулся, всем пофиг на оккупированный Крым.

А теперь опять-таки только кацапы.
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Это не карта, это силуэт. Без Крыма - может это намёк?
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Все забывают, что Крым в первую очередь люди, а потом территория.
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А вот и не все
И не только Крым но и оккупированные территории Донбасса и Луганщины

Радует что власть это понимает, и что Сивохо озвучил основное - борьба за людей, за их сознание

Люди - самый ценный ресурс в любой стране. Самый трудновосстановимый.

Это в совке «бабы ещё нарожают», а в демократических государствах главная ценность - человек.
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То то у нас на всех углах реклама работы в европе.
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Чё то кажется что нынешняя власть ещё и Днепровскую воду даст в Крым,так могут делать только народ у которого нет своей Родины,а есть общая Родина ссср со столицей Москва The Economist записав відео з України без Криму - Цензор.НЕТ 4625
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Обидно! Бандеровцы с украинскими националистами и Лениным завоевали Одессу, Донбасс, Слобожанщину и присоединили к Украине. Бандеровцы с украинскими националистами и Сталиным завоевали польскую Галичину, Румынскую Буковину, Венгерское Закарпатье, а потом бандеровцы с украинскими националистами и Хрущёвым завоевали русский Крым и присоединили к Украине! А эти еврогеи печатают карту без украинского Крыма! Поцы.
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Ти москаль клятий! Морда кацапська, ********** посіпака. Пам'ятай, чужинець, тут господар українець! Бандера прийде - порядок наведе!
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В голові у себе порядох наведи,недоумку. Пишеш якусь муйню.
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Дебил такой двусмысленный комментарий не написал бы. Другой вопрос, для чего это написано?...
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Просто хотел подчеркнуть роль националистов в прирастании Украины землями и выразить возмущение покуизмом западных журналистов печатающих неполные карты США и Украины.
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Брехня, бо ти просто перекручуєш історію України.
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Зробіть з цього скрин. Чекаю лайків від його друзів😏
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Пам'ятай, чужинець, тут господар українець!
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А я до тебе звертаюся. Згинь, нечисте.
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С каждым днём всё больше и больше начинаю понимать людей, которые наблюдают за Россией и говорят "зачем этим маскалям столько земли"?
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Это не говорит о злом умысле. За 6 лет это лишь говорит,что гейропейцам просто пох. А британцам подавно. Однмм "шпили-вили" в Солсбери мало,другим погибших в Боинге соотечественников,третим терактов,четвёртым сепаратизма в Барселоне. Главное здесь и сейчас деньги скирдовать. Куда катится этот мир?
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боюсь что дело не в ошибке а в президенте Украины
как бы этот недомерок уже не договорился о том что "про крым забываемв обмен на донбас"
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